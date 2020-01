Cramo Oyj Pörssitiedote 17.1.2020 klo 16.30

Cramo Oyj:n hallitus täydentää lausuntoaan Boels Topholding B.V.:n tekemästä hallituksen suosittelemasta vapaaehtoisesta julkisesta käteisostotarjouksesta tarjousvastikkeen korotuksen johdosta

Boels Topholding B.V. ("Tarjouksentekijä" tai "Boels") ilmoitti 11.11.2019 tekevänsä vapaaehtoisen julkisen käteisostotarjouksen hankkiakseen kaikki Cramo Oyj:n ("Cramo") liikkeeseenlasketut ja ulkona olevat osakkeet, jotka eivät ole Cramon tai sen tytäryhtiöiden hallussa ("Osakkeet") ("Ostotarjous").

Cramon hallitus ("Cramon hallitus") on 20.11.2019 antanut lausunnon ("Lausunto") koskien Ostotarjousta arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen) 11 luvun 13 §:n edellyttämällä tavalla. Lausunto on sisällytetty Tarjouksentekijän 22.11.2019 julkistamaan tarjousasiakirjaan ("Tarjousasiakirja"). Boels on tänään 17.1.2020 päättänyt muuttaa Ostotarjouksen ehtoja korottamalla 13,25 euron tarjousvastiketta 13,75 euroon käteisenä, sisältäen osinko-oikeuden, jokaisesta Cramon Osakkeesta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty ("Korotettu Tarjousvastike").

Cramon hallituksen on arvopaperimarkkinalain 11 luvun 15 §:n mukaan täydennettävä Lausuntoaan sen jälkeen, kun muutetut ehdot on toimitettu Cramon hallitukselle. Muutetut ehdot on toimitettu tänään 17.1.2020 Cramon hallitukselle, joka on tutustunut muutettuihin ehtoihin ja täydentää Lausuntoaan toteamalla, ettei tarjousvastikkeen korotusta koskeva ehtomuutos anna aihetta muuttaa tai peruuttaa sen aiempaa suositusta. Cramon hallitus on ottanut arvioinnissaan huomioon myös Tarjouksentekijän päätöksen jatkaa Ostotarjouksen mukaista tarjousaikaa 31.1.2020 klo 16:00 (Suomen aikaa) saakka. Cramon hallitus viittaa Lausunnossa esitettyyn ja suosittelee yksimielisesti, että Cramon osakkeenomistajat hyväksyvät Ostotarjouksen.

Hallitus toteaa, että Korotettu Tarjousvastike edustaa noin 36,1 prosentin preemiota verrattuna Cramon Osakkeen päätöskurssiin Nasdaq Helsinki Oy:ssä 4.11.2019, eli viimeisenä kaupankäyntipäivänä ennen kuin Cramo tiedotti harkitsevansa potentiaalista ostotarjousta 5.11.2019, ja 58,5 prosenttia verrattuna kaupankäyntimäärillä painotettuun Cramon Osakkeen keskikurssiin kolmen (3) 5.11.2019 edeltäneen kuukauden ajanjaksolla. Tarjouksentekijän mukaan Korotettu Tarjousvastike on lopullinen, eikä Tarjouksentekijä tule korottamaan sitä enää.

Kaikki Cramon hallituksen jäsenet ovat osallistuneet päätöksentekoon tätä täydennystä koskien. Cramon hallituksen jäsenten riippumattomuusarviointi on saatavilla Cramon internetsivuilla.

Cramon hallitus toteaa, että yritysjärjestelyyn saattaa liittyä ennalta-arvaamattomia riskejä, mikä on yleistä tämänkaltaisissa menettelyissä.

Cramon hallitus toteaa myös, että Ostotarjouksen toteuttamisen edellytyksenä on yhä, että Ostotarjouksessa hankitut Osakkeet, yhdessä muiden Tarjouksentekijän mahdollisesti Ostotarjouksen ulkopuolella hankkimien Osakkeiden kanssa, edustavat yli yhdeksääkymmentä prosenttia (90 %) Cramon Osakkeista täysi laimennusvaikutus huomioiden. Tarjouksentekijä voi kuitenkin luopua vetoamasta kyseiseen toteuttamisedellytykseen ja siten toteuttaa Ostotarjouksen, Tarjouksentekijän mukaan kuitenkin edellyttäen, että Tarjouksentekijä tulee välittömästi Ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen omistamaan vähintään enemmistön Cramon Osakkeista täysi laimennusvaikutus huomioiden.

Mikäli Tarjouksentekijä luopuu vetoamasta vähimmäishyväksyntäehtoon ja Ostotarjouksen toteuttamisen myötä Tarjouksentekijä omistaisi alle yhdeksänkymmentä prosenttia (90 %) Osakkeista, on mahdollista, että Tarjouksentekijä ei pysty käynnistämään osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) mukaista vähemmistöosakkeiden lunastusmenettelyä lyhyellä aikavälillä tai lainkaan. Tämän seurauksena Cramon osakkeenomistajat, jotka eivät hyväksy Ostotarjousta, muodostaisivat jatkossa vähemmistön yhtiössä, jossa olisi määräävä osakkeenomistaja, ja heidän Osakkeensa voisivat muodostua epälikvidimmiksi, mikä voisi vaikuttaa haitallisesti heidän Osakkeidensa arvoon tai muutoin heidän asemaansa. Tarjouksentekijä on ilmoittanut varaavansa oikeuden käyttää kaikkia laillisia keinoja hankkiakseen kaikki Osakkeet (tai koko liiketoiminnan) ja/tai optimoida Cramon yhtiö-, rahoitus- ja verostruktuuria yhdistyneen konsernin näkökulmasta.

Cramon osakkeenomistajien, jotka ovat jo hyväksyneet Ostotarjouksen omistamiensa Osakkeiden osalta, ei tarvitse hyväksyä Ostotarjousta uudelleen tai tehdä muitakaan toimia tarjousvastikkeen korottamisen seurauksena. Kaikki osakkeenomistajat, jotka ovat pätevästi tarjonneet Osakkeensa, tulevat vastaanottamaan Korotetun Tarjousvastikkeen, mikäli Ostotarjous julistetaan ehdottomaksi ja Ostotarjous toteutetaan.

Mikäli Cramon osakkeenomistajien, jotka ovat jo hyväksyneet Ostotarjouksen, hyväksymishalukkuuteen vaikuttaisi vähimmäishyväksyntäehtoon vetoamisesta luopuminen, neuvotaan heitä peruuttamaan hyväksyntänsä välittömästi. Osakkeenomistajilla on oikeus peruuttaa hyväksyntänsä Ostotarjouksen hyväksymisajan päättymiseen saakka, minkä jälkeen peruutusoikeudet lakkaavat ja tarjottujen osakkeiden, joiden osalta hyväksyntää ei ole peruutettu, kaupat toteutetaan Ostotarjouksen ehdoissa kuvatulla tavalla.

Tämä lausunto ei ole sijoitus- tai veroneuvontaa ja erityisesti Cramon hallitus ei arvioi tässä lausunnossa Osakkeiden yleistä hintakehitystä tai niihin liittyviä riskejä yleisesti ottaen. Cramon osakkeenomistajien tulee päättää Ostotarjouksen hyväksymisestä itsenäisesti, ja osakkeenomistajien tulisi ottaa huomioon kaikki heidän käytettävissään olevat asiaankuuluvat tiedot, mukaan lukien Tarjousasiakirjassa ja tässä lausunnossa esitetyt tiedot sekä muut Osakkeiden arvoon vaikuttavat seikat.

Cramo ja Boels ovat sitoutuneet noudattamaan julkisissa ostotarjouksissa noudatettavista menettelytavoista annettua arvopaperimarkkinalain 11 luvun 28 §:ssä tarkoitettua Arvopaperimarkkinayhdistyksen antamaa ostotarjouskoodia.

Cramon taloudellisena neuvonantajana toimii BNP Paribas ja oikeudellisena neuvonantajana Asianajotoimisto Krogerus Oy.



Vantaa, 17.1.2020



CRAMO OYJ

Hallitus







Cramo on yksi Euroopan johtavista kone- ja laitevuokrauspalveluyrityksistä, jonka liikevaihto oli 632 miljoonaa euroa vuonna 2018. Cramon noin 300 toimipistettä 11 markkina-alueella palvelee noin 150 000 asiakasta täyden valikoiman kone- ja laitevuokrauspalveluilla. Cramolla on vankka markkina-asema kaikilla avainmarkkinoilla sekä vahva fokus vaativimpiin asiakkaisiin korjaus- ja uudisrakentamisen, teollisuuden sekä julkisen sektorin markkinoilla. Cramo (CRA1V) on listattu Nasdaq Helsingissä.

Lisätietoja: www.cramogroup.com, www.twitter.com/cramogroup







