加利福尼亞州蒂伯龍, Jan. 18, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jon Peddie Research (JPR) 與 Antikythera Intelligence and Research 和技術出版社 Wccftech 共同對全球 350 萬名 Wccftech 網站瀏覽者進行 PC 遊戲玩家調查，在 2019 年 10 月就 26 個問題取得了共 4,477 項回應。調查結果與受訪者的人口統計數據結合，共得出 143,264 項針對關鍵消費者關於購買計劃、市場取態和目前擁有器材的回答。



大部分回應來自美國，其次是英國。部分調查結果令人驚訝，例如 AMD 處理器的安裝基數達到 41%，計劃購買 Nvidia 最新圖像內裝板 (AIB) 以及對母板、AIB、虛擬現實 (VR) 和頭戴式顯示器 (HMD) 定價的取態。

這份長達 55 頁的報告包含 PC 遊戲玩家的想法，以及在全球、區域和國家/地區層面計劃購買的打算。結果包括書面報告（包括行政摘要），而原始調查數據庫將提供寶貴的市場洞見。報告適用於 OEM、組件供應商和合作夥伴。

調查問題樣本：

您目前擁有什麼 AIB？

您有 Nvidia Turing 卡嗎？

您是否打算更新圖像卡？

您樂意為頂級 AIB 最多支付多少錢？

您最信任哪個 AIB 供應商？

定價與供貨情況

報告可以單一用戶、網站許可、單期或半年訂閱的形式購買。供應形式為報告，包含數據庫的報告或僅包含數據庫。價格由 $5,000.00 起。

請按 此處 了解有關此報告的更多資訊或立即下載。詳情請致電 415/435-9368 或瀏覽 www.jonpeddie.com 。

JPR 在 PC 遊戲硬件市場 上出版一系列報告，涵蓋整個市場，包括來自 31 個國家/地區的系統和配件。

歡迎聯絡 Robert Dow 免費索取一份半月（訂閱）刊 TechWatch 試閱，當中將提供諮詢和自訂報告。

關於 Jon Peddie Research

Jon Peddie 博士活躍於圖像和多媒體領域超過 30 年。Jon Peddie Research 是一間致力於多媒體和圖像研究與諮詢的科技公司。JPR 總部位於加利福尼亞州的蒂伯龍，為各行各業的技術公司提供諮詢、研究和其他專業服務，包括圖像開發，以用於專業應用程式和消費電子的多媒體、高端運算以及互聯網存取產品開發。JPR 的 Market Watch 是一份季度報告，專注於手提電腦和桌面電腦圖像控制器的市場動態。

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