合资企业极大地扩大了Super League的全球足迹，为中国乃至世界各地的数百万游戏玩家带来竞争激烈的业余游戏和社区

加尼福利亚州圣莫尼卡, Jan. 18, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Super League Gaming （纳斯达克： SLGG）是全球竞技业余游戏的领先者，该公司今天宣布与中国媒体集团 万达 传媒的子公司万达院线游戏建立历史性的新合作伙伴关系。新的联盟最初将为万达在中国多个城市拥有和运营的700多家影院提供实时并且竞争激烈的游戏体验，未来还将宣布更多活动。凭借这项重大的新项目，Super League极大扩大了他们在拥有12亿游戏玩家（这比美国的总人口还要多）的世界最大市场的占有率。

“这种增值的伙伴关系对于Super League来说是战略任务,” Super League Gaming首席执行官兼董事长Ann Hand表示。“与世界最大的娱乐提供商万达联手，为这些热情的玩家带来高质量的游戏、活动和内容，改变了我们可服务市场的规模。我们很荣幸能与万达合作，将Super League带到亚洲市场。”

在协议中，万达影院将被改造成在中国各地举办现场Super League活动和赛事的电竞场馆，为庞大的万达客户群带来全新的游戏体验。现在，热情的玩家将看到他们当地的电影院为他们喜欢的视频游戏提供竞争和社交的游戏场。Super League打造的独特游戏体验将把万达场馆推向全球电竞现象的中心。

“我们与Super League的合作将为数以百万计的中国电竞迷和玩家带来新的剧院和电竞体验,” 万达院线游戏公司首席执行官黄建表示。“我们期待着与Super League密切合作，创造和完善这家新进入中国市场的合资企业。”

该联盟将继续推动Super League将重点关注将游戏玩家及其产生的内容货币化的巨大机会。Super League不只是一家赛事运营商，它还在各种平台直接与不同游戏头衔、年龄和技能水平的全球玩家建立联系。再加上该公司之前宣布与运营全球700多家游戏中心的ggCircuit建立合作伙伴关系，这不仅将Super League的足迹扩大到庞大的亚洲市场和社区, 还巩固了该公司作为通过竞争、娱乐、内容和社区将游戏爱好者联系在一起的全球性力量的地位。

关于Super League Gaming

Super League Gaming （纳斯达克：SLGG）的信仰是共同游戏比单独玩游戏更有趣味，公司影响遍及其所在世界各地的游戏玩家，让他们能够聚在一起，共同玩他们喜欢的游戏。作为直接向全球20多亿日常游戏玩家提供实时和数字电子竞技娱乐服务的全球领先者，Super League运营优质的现场赛事和游戏体验。Super League Network制作每日内容，在包括YouTube、Twitch、Instagram、直播和视频点播在内的所有主要平台上宣传史诗级的游戏。Super League旗下有坐拥近40万名狂热的“我的世界”社区的全资子公司Minehut以及作为电竞和游戏领域最大的独立社交视频网络之一的Framerate, 除与TOPGOLF、Cinemark Theatres和许多独立快速休闲餐厅等知名场馆所有者建立合作伙伴关系外，还致力于支持草根球员社区的发展，同时为竞争和社区参与提供全球框架。

关于万达院线游戏公司，

万达院线游戏公司成立于2009年，是万达院线的全资子公司，万达院线是中国最早专注于社交游戏行业的公司之一，拥有最高的月度运营收入、每日活动数量和注册用户。

作为全球领先的游戏发行商之一，万达院线游戏致力于研发与发行相结合，致力于网络游戏和手机游戏的发展。通过访问庞大的万达媒体和传奇影业IP库，万达院线游戏公司可以快速向中国数百个城市和海外发布公告，以加快游戏品牌的创建。

万达院线游戏的目标是全面落实万达集团资源，在大中华区更好更快地推出产品和服务，致力于在顶级品牌领域发展全球竞技游戏。万达院线游戏将探索游戏增长和内容，以进行游戏创作和资源整合。

前瞻性声明

根据1995年《私募证券诉讼改革法案》所做的安全港声明。严格的历史意义而言，本新闻稿的声明不是《1933年证券法案》第27A节（及其修订案）以及《1934年证券交易法案》第21E节（及其修订案）中定义的前瞻性声明。这些声明涉及重大风险、不确定因素和假设，可能导致实际结果与该等声明明示或暗示的结果大相径庭。本新闻稿的前瞻性声明包括有关我们可能或假定的业务战略、潜在增长机会、新产品和潜在市场机会的声明。风险和不确定因素包括，除其他事项外，我们执行我们的计划、预测和其他对我们业务的期望的能力；未知的负债；吸引新客户，维护和扩大我们现有的客户基础； 我们能够扩展和更新我们的平台，以响应客户的需求和快速的技术变革； 我们市场的竞争加剧，我们的有效竞争能力增强，我们的业务不断扩大，我们的平台在国际的采用率也越来越高。可能影响我们财务业绩的其他风险和不确定因素包括在我们2019年2月25日的招股说明书中的“风险因素”和“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”一节，以及截至2019年9月30日我们表10-Q的季度报告，以及我们不时向美国证券交易委员会提交的其他文件，这些文件可在SEC网站www.sec.gov查阅。此外，本新闻稿中包含的任何前瞻性声明都是基于我们认为截至本日是合理的假设。除非法律要求，否则我们没有义务更新这些前瞻性声明，如果实际结果与前瞻性声明中预期的大不相同，我们也没有义务更新原因。

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