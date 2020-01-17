該合資企業大幅擴展超級聯賽的全球足跡，為遍佈中國以至其他地區的數百萬遊戲玩家帶來極具競爭性的業餘遊戲和社群

加州聖莫尼卡, Jan. 18, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 超級聯賽遊戲公司 (Nasdaq: SLGG) 是競技業餘遊戲的全球領導者，今天宣佈與中國媒體集團的子公司 萬達 院線遊戲公司建立歷史性的全新合作夥伴關係。. 這個新的聯盟最初將為萬達遍佈中國多個城市共 700 多間擁有和營運的影院帶來實時而具競爭性的遊戲體驗，稍後還將宣佈更多啟動方案。透過這項大型的新業務，超級聯賽大幅擴展其業務範圍並打入全球擁有 12 億遊戲玩家的最大市場，甚至超越美國總人口。

超級聯賽遊戲主席兼行政總裁 Ann Hand 說：「這種增長的夥伴關係是超級聯賽的策略要務。與全球最大的娛樂供應商萬達攜手合作，將可為全球熱情的玩家帶來優質的遊戲、賽事和內容，並將改變我們可提供服務的市場規模。當我們將超級聯賽帶到亞洲市場時，我們很榮幸能與萬達合作。」

根據協議，萬達影院將改裝為電子競技場館，在中國各地舉辦現場超級聯賽賽事和錦標賽，為龐大的萬達客戶群帶來全新的遊戲體驗。現在，充滿熱情的玩家將看到他們當地的影院變為他們喜愛的影片遊戲的競技和社交遊戲場地。超級聯賽帶來的獨特遊戲體驗將把萬達的場地推向全球電子競技現象的核心。

萬達院線遊戲遊戲首席執行官黃建說：「我們與超級聯賽的合作將為數以百萬計的中國電子競技迷和遊戲玩家帶來全新的影院和電子競技體驗。我們期待與超級聯賽保持緊密合作，以建立和改善這個打入中國市場的新蝥合資企業。」

此聯盟將繼續推動超級聯賽重點關注將玩家及他們產生的內容帶來營利的巨大機會。超級聯賽不單是錦標賽的營運商，還在各種平台上直接與大量遊戲名稱、年齡和技能水平各異的全球玩家建立聯繫。此外，該公司早前已宣佈與擁有全球超過 700 個遊戲中心的營運商 ggCircuit 促成合作夥伴關係。此合作不單將超級聯賽的足跡擴展至龐大的亞洲市場和社群，而且透過競技、娛樂、內容和社群連繫遊戲發燒友鞏固公司的全球動力地位。

關於超級聯賽 (Super League Gaming)

Super League Gaming, Inc. (Nasdaq: SLGG) 深信集體遊戲比單人遊戲更有趣，因此對全球各地的遊戲玩家極具吸引力，並讓他們一起玩自己喜歡的遊戲。作為直接向全球超過 20 億日常玩家提供直播和數碼電子競技娛樂的全球領導者，超級聯賽提供優質的面對面錦標賽和遊戲體驗。超級聯賽網絡每天都在所有主要平台 (包括 YouTube、Twitch、Instagram、現場串流媒體和自選影片服務) 上提供歌頌史詩式遊戲的內容。公司除擁有全資子公司 Minehut (這是擁有近 40 萬用戶的一個 Minecraft 活躍社群) 和 Framerate (這是電子競技和遊戲領域最大的獨立社交影片網絡之一) 之外，亦與 Topgolf、Cinemark Theatres 等知名場地擁有者和眾多獨立的休閒餐廳保持合作夥伴關係。超級聯賽致力為基層玩家社群的發展提供支援，同時為競技和社群參與提供全球框架。

關於萬達院線遊戲 (Wanda Cinemas Games)

萬達院線遊戲成立於 2009 年，是萬達院線的全資子公司。萬達院線是中國最早專注社交遊戲業的公司之一，而其每月營業收入、日常活動和註冊用戶量均數一數二。

作為全球領先的遊戲發行商之一，萬達院線遊戲致力將研究和發行整合，同時專注於網絡和手機遊戲的開發。萬達院線遊戲可以取得 Wanda Media 和 Legendary Pictures IP 的龐大數據庫，可以在中國和海外數百個城市快速發佈公告，加快創造遊戲品牌。

萬達院線遊戲的目標是利用萬達集團的全部資源，在大中華區更有效和更快速地推出產品和服務，並致力在優質品牌領域開發全球具競爭性的遊戲。萬達院線遊戲將探索遊戲的發展和內容，以促進遊戲創作和資源整合。

前瞻性陳述

《1995 年私人證券訴訟改革法案》之安全港聲明 本新聞稿中並非嚴格具有歷史意義的陳述包含《1933 年證券法》（修訂版）第 27A 節及《1934 年證券交易法》（修訂版）第 21E 節所規定的前瞻性聲明。這些陳述涉及重大風險、不確定性和假設，可能導致實際結果與此類陳述所表達或暗示的內容大相逕庭。除其他事項外，本通訊中的前瞻性陳述包括有關我們可能或假定的業務策略、潛在增長機會、新產品和潛在市場機會的陳述。風險和不確定性包括，除其他項目外，我們在尊重業務的情況下執行計劃、預測和其他期望的能力；未知負債；吸引新客戶並維持和擴展我們的現有客戶群；我們有能力擴展和更新我們的平台，以回應客戶的需求和快速的技術變化；加劇的市場競爭，增強的競爭能力，擴展的業務，以及提高國際平台的採用率。可能影響我們財務業績的其他風險和不確定性載於我們在 2019 年 2 月 25 日招股說明書中的「風險因素」和「管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析」部分、我們關於表格 10-Q 截至 2019 年 9 月 30 日的季度報告，以及我們不時向美國證券交易委員會提交的其他文件，而這些文件可在 SEC 網站 www.sec.gov 上獲得。此外，本通訊所載的任何前瞻性陳述均基於我們認為截至目前為止是合理的假設。除法律要求外，如實際結果與前瞻性聲明中的預期存在重大差異，我們將不承擔更新這些前瞻性陳述或更新原因的義務。

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