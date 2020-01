COCONUT CREEK, Floride, 17 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Willis Lease Finance Corporation (Nasdaq : WLFC) a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord ConstantAccess™ avec l'entreprise Scandinavian Airlines System. Cet accord prévoit que l'entreprise garantira la disponibilité de moteurs CFM56-5C afin de couvrir les besoins en raison des retraits prévus ou non des moteurs alimentant la flotte de la compagnie aérienne, constituée de huit Airbus A340.



« Au cours des 36 prochains mois, alors que nous opérons un renouvellement de la flotte avec des appareils Airbus A350 pourvus des dernières technologies et plus économiques en termes de carburant, le produit ConstantAccess™ de Willis Lease jouera un rôle essentiel en fournissant à SAS un service d'assistance continu et efficace pour la transition des moteurs », a déclaré Niklas Hårdänge, vice-président de la gestion de la flotte aérienne de SAS.

« Nous sommes à nouveau extrêmement satisfaits et fiers de poursuivre cet important et durable partenariat avec SAS. En s'appuyant sur le stock complet des moteurs en service de Willis Lease, SAS évitera d'autres achats majeurs de moteurs CFM56-5C qui seront amenés à disparaître de la flotte des A340 dans les années à venir », a commenté Charles F. Willis, PDG de Willis Lease.

Willis Lease Finance Corporation

Willis Lease Finance Corporation loue des moteurs d'avions commerciaux régionaux et long-courriers, des groupes électrogènes auxiliaires et des aéronefs à de grandes compagnies aériennes, des fabricants de moteurs d'avion et des fournisseurs de maintenance, réparation et révision (MRO) dans 120 pays. Ces activités de location sont intégrées à son activité d'achat-vente de moteurs et d'aéronefs, ses pools locatifs de moteurs et ses services de gestion d'actifs, appuyés par une technologie de pointe via sa filiale Willis Asset Management, ainsi que par ses diverses solutions de fin de vie pour les aéronefs, les moteurs et le matériel d'aviation via sa filiale, Willis Aeronautical Services, Inc.

À l'exception des faits historiques, les sujets abordés dans ce communiqué de presse contiennent des énoncés prospectifs comportant des risques et des incertitudes. Il convient de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs qui n'apportent que des orientations futures et qui ne sont pas garantis. Les énoncés prospectifs ne sont valables qu'à la date de leur publication et nous ne nous engageons pas à les actualiser. Nos résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs. Les facteurs pouvant être à l'origine de cette différence comprennent, sans s'y limiter : les conséquences sur le secteur du transport aérien et l'économie mondiale d'événements tels que l'activité terroriste, l'évolution du prix du pétrole et d'autres perturbations des marchés mondiaux ; les tendances dans le secteur du transport aérien et notre capacité à tirer parti de ces tendances, notamment les taux de croissance des marchés et autres facteurs économiques ; les risques associés à la possession et à la location de moteurs à réaction et d'aéronefs ; notre capacité à négocier avec succès les achats d'équipement, les ventes et les baux, de recouvrer les montants impayés et de maîtriser les coûts et les dépenses ; les modifications des taux d'intérêt et la disponibilité de capital, tant pour nous que pour nos clients ; notre capacité à continuer à répondre aux évolutions des demandes de nos clients ; les modifications réglementaires affectant les opérations aériennes, la maintenance des aéronefs, les normes comptables et les taxes ; la valeur marchande des moteurs et des autres actifs de notre portefeuille ; et les risques décrits dans le rapport annuel de la société sur le formulaire 10-K et d'autres rapports continus déposés auprès de la Securities and Exchange Commission.