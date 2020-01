Genève vise l'excellence lors de son 2e Blockchain Congress

Genève – le 18 Janvier, 2020 – Le Geneva Blockchain Congres qui aura lieu le 20 Janvier 2020 est la plus importante manifestation dédiée à la technologie des registres distribués (TRD) en Suisse. Il réunit environ 1'000 participants d'une trentaine de pays et reçoit des orateurs de renommée mondiale. Après le succès de la première édition en 2019, la deuxième édition du Geneva Blockchain Congress est placée sous le thème "du laboratoire au marché: les enjeux éthiques, réglementaires et de gouvernance".

Les questions d'éthique, de réglementation et de gouvernance doivent être examinées avec soin et développées à mesure que les applications basées sur la TRD se diffusent dans un nombre croissant de domaines.

L'objectif du congrès est de favoriser un échange de vues constructif entre les organismes internationaux de normalisation, les gouvernements qui créent les cadres juridiques et le secteur privé. Une centaine d'intervenants aborderont un large éventail de questions dans le cadre d'exposés, de tables rondes, de débats d'actualité ou d'ateliers sur les thèmes suivants:

Administration publique

Évolution technologique

Banque et finance

Réglementation et cadre juridique

Commerce illicite et contrefaçon

Santé et bien-être

Approvisionnement et logistique

Social et humanitaire.

Lors de cet événement, l'Etat de Genève, par sa "Direction générale du développement économique, de la recherche et de l'innovation" (DGDERI) annoncera sa participation au "Geneva Blockchain Center of Excellence" cofondé en décembre 2018 la société WISeKey et par le Blockchain Research Institute", une division de The Tapscott Group Inc. La participation de Genève au Blockchain Center of Excellence facilitera la collaboration entre les secteurs public, privé et académique de la région afin d'assurer que les standards et les applications de la TRD soient utilisés de manière sûre et fiable.

Contact de presse :

Pierre Maudet

Conseiller d’Etat

+41 22 327 91 02