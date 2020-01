MONTRÉAL, 18 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- La 17e Guignolée Dr Julien s’est terminée cette semaine avec une collecte de dons totalisant 1 602 357 $ au profit des trois centres experts parrainés par la Fondation Dr Julien (le Centre d’Hochelaga, le Garage à musique de Maisonneuve et le Centre de Côte-des-Neiges). Ce montant représente plus du tiers des sommes annuelles nécessaires pour leur permettre d’offrir des soins et services en pédiatrie sociale de qualité et d’accompagner les enfants et leur famille en situation de grande vulnérabilité, dans leurs quartiers respectifs.



« Je remercie sincèrement toute la communauté qui nous soutient depuis autant d’années pour son immense générosité. Je suis extrêmement touché par cet appui renouvelé qui nous stimule et nous motive à poursuivre notre mission auprès des enfants affectés par des conditions de vie difficiles. Évidemment, c’est au nom des trois centres experts – le Centre d’Hochelaga, le Garage à musique et le centre de Côte-des-Neiges – et au nom des quelque 2,700 enfants et leur famille que je tiens à remercier tous ceux et celles qui croient, comme nous, que c’est possible de créer un cercle protecteur et bienveillant autour de nos enfants et qu’ensemble, on peut les soigner et les outiller pour la vie, toujours dans le plus grand respect de leurs droits fondamentaux, » a déclaré le Dr Gilles Julien, pédiatre social, directeur clinique et président fondateur de la fondation qui porte son nom.

L’équipe de la Fondation tient à remercier à nouveau les employés des trois centres et de la Fondation, les enfants et les familles qui nous ont fait part de leurs expériences, les artistes de rue, les personnalités et les quelque 600 bénévoles qui ont prêté main-forte pour cette 17e Guignolée Dr Julien, sur place dans les centres, ou sous la pluie, à de nombreux points de collecte dans la ville. Merci à la cofondatrice et marraine de l’événement, Ève Christian, à l'extraordinaire équipe de l'émission Samedi et rien d'autre, animée par Joël Le Bigot, au fidèle parrain de la Fondation, Christian Bégin, à Jean-Charles Lajoie et ses invités pour le traditionnel match de hockey-bottines, aux bénévoles de TELUS pour le centre d’appel et le Groupe Jean Coutu pour son appui renouvelé. La Fondation remercie 91.9 Sports pour son soutien, Taxelco pour l’équipe de taxis à disposition toute la journée et les nombreux partenaires qui ont offert à nos bénévoles nourriture et boisson ou un endroit où se sécher et se réchauffer, durant cette longue journée.

Plus d’une vingtaine de centres de pédiatrie sociale en communauté dans plusieurs régions du Québec ont également tenu leur propre guignolée le 14 décembre, malgré des conditions météorologiques parfois hostiles – pluie torrentielle ou verglas – recueillant au total grâce à la détermination de tous, plus de 947 000 $ L’argent amassé dans chacun des centres servira aussi à financer les soins et les services de pédiatrie sociale offerts aux enfants et à leur famille dans les différentes communautés selon le modèle du Dr Julien.

À propos de la Fondation Dr Julien

La Fondation Dr Julien a pour mission de mobiliser la collectivité, de soutenir et d’accroître le nombre d’intervenants, d’influencer et de propager les meilleures pratiques et son modèle unique de pédiatrie sociale en communauté. Elle travaille à en assurer la pérennité pour que le maximum d’enfants vulnérables puisse avoir accès aux soins et aux services dans le respect de leurs droits fondamentaux. Elle forme, accompagne et certifie également un réseau de professionnels et de centres de pédiatrie sociale en communauté (CPSC) au Québec et ailleurs au Canada. Aujourd’hui, 40 CPSC soignent et outillent ensemble près de 9 000 enfants et leur famille au Québec.

La pédiatrie sociale en communauté en bref

Le modèle de pédiatrie sociale en communauté est unique en ce qu’il intègre à la médecine, la pratique du droit et les sciences sociales. La place unique de l’enfant et de son réseau familial leur permet de participer réellement aux décisions et au plan d’action qui les concernent. La pédiatrie sociale en communauté se pratique en interrelation constante avec les milieux de vie de l’enfant, notamment en misant sur ses forces et celles de son milieu familial et communautaire. L’approche repose ainsi sur l’engagement de tous les acteurs envers le bien-être et le développement de l’enfant, dans le respect de l’ensemble de ses droits fondamentaux.

Pour en savoir plus : http://fondationdrjulien.org/pediatrie-sociale-en-communaute/services-aux-enfants/approche-unique/

Demandes d’entrevues ou d’informations: