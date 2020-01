Vincit Oyj

Sisäpiiritieto 20.1.2020 kello 9:55

Vincit ja Taksi Helsinki allekirjoittivat yhteistyösopimuksen digitaalisten palveluiden johtamisesta ja tuottamisesta

Vincit Oyj ja Taksi Helsinki Oy ovat tänään allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen digitaalisten palveluiden johtamisesta ja tuottamisesta Taksi Helsingille. Sopimuksen arvo yhteistyön käynnistyessä on noin 3,5 miljoonaa euroa ja se jakautuu kolmelle vuodelle. Vincitin ja Taksi Helsingin strategisen yhteistyön tarkoitus on kehittää taksinvälityspalveluita koko Suomen taksimarkkinaan. Työssä panostetaan erityisesti ylivertaisen käyttökokemuksen tuottamiseen kaikille asiakkaille.

Osana sopimuskokonaisuutta viisi Taksi Helsingin työntekijää siirtyy osaksi Vincitin organisaatiota vanhoina työntekijöinä 1.2.2020 alkaen. Käyttöomaisuutta, alihankintasopimuksia tai muita vastuita ei siirry.

Vincitin liiketoiminnan kehitysjohtaja Olli Laine: “Sopimus on luonteva jatko jo erinomaisesti toimivalle yhteistyölle ja Taksi Helsingin digistrategian kehittämiselle. Olemme innoissamme, että pääsemme kehittämään 2020-luvun liikkumisen palveluita kaikille suomalaisille ja palveluiden avulla edesauttamaan liikkumisen päästöjen vähentymistä.”

Vincitin toimitusjohtaja Mikko Kuitunen: “Tämä yhteistyö on mainio esimerkki strategiamme mukaisesta päänavauksesta kohti kokonaisvaltaisempaa palvelutarjoomaa ja tiiviimpää asiakasyhteistyötä. Useimpien liiketoimintaympäristöjen ollessa kiihtyvässä murroksessa, tulevaisuuden voittajat ovat niitä, jotka pystyvät uudistamaan oman liiketoimintansa ja sen myötä disruptoimaan koko toimialaa. Vincitin strategian keskiössä on luoda toimintamalli, joka tekee meistä lyömättömän kumppanin tälle polulle.”



Taksi Helsingin toimitusjohtaja Jari Kantonen: ”Taksi Helsingille on tärkeää pystyä palvelemaan asiakkaita kattavasti koko Suomessa. Yhteistyö Vincitin kanssa on tärkeä askel kohti tulevaisuutta. Yhteistyöllä saamme lisää asiantuntemusta nykyisten resurssiemme lisäksi. Odotamme innolla yhteistyötä ja sen mukanaan tuomia mahdollisuuksia.”

