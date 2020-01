LEHDISTÖTIEDOTE

20.1.2020, klo 10:00

eQ Varainhoito käynnistää asuntosijoittamisen vuoden 2020 aikana. eQ:n nykyisistä, erikoissijoitusrahastomuotoisista kiinteistörahastoista poiketen rakenteena tulee olemaan suljettu kommandiittiyhtiö, joka on pääosin suunnattu ammattimaisille instituutiosijoittajille. Asuntosijoittamisesta tulee eQ Varainhoidon 13-hengen kiinteistötiimissä vastaamaan DI Markus Pitkänen, jolla on 20 vuoden työkokemus asuntoliiketoiminnasta ja yhteensä 25 vuoden kokemus kiinteistömarkkinoilta. Pitkänen siirtyy helmikuussa eQ:lle Bonava Suomi Oy:stä, jossa hän on toiminut Kiinteistökehitysjohtajana.

”eQ Varainhoito on sijoittanut hoivakiinteistöihin vuodesta 2012 ja liikekiinteistöihin vuodesta 2014 lähtien. Näiden rahastojen yhteenlaskettu sijoitusvarallisuus on yli 2,3 miljardia euroa. Asunnot on ainoa merkittävä kiinteistösegmentti, joka ei ole vielä ollut eQ:n sijoituskohteena. Nyt on mielestämme hyvä aika resurssien ja markkinan näkökulmista laajentaa tarjontaamme myös asumiseen.” toteaa eQ:n kiinteistötiimin johtaja Tero Estovirta.

”Kaupungistuminen, eli ihmisten keskittyminen isoihin kaupunkeihin on maailmanlaajuinen megatrendi, joka jatkuu myös tulevina vuosikymmeninä. Tiivis kaupunkirakenne edesauttaa ympäristökuormituksen pienentämistä sekä taloudellista kasvua. Asuntojen omistaminen ei ole enää itsestäänselvyys, ja vuokralla asuminen yleistyy. Lisäksi kotitalouksien koko pienenee. Kaikki nämä vaikuttavat asumisen tarpeisiin ja volyymiin kasvavissa kaupungeissa ja kaupunkiseuduissa. eQ:n kiinteistötiimissä on osaaminen, kokemus ja markkinatietämys kannattavasta kiinteistöliiketoiminnasta ja Markus Pitkänen tuo tiimiin merkittävää asunto-osaamista.” jatkaa Estovirta.

Helsinki 20.1.2020

eQ Varainhoito Oy

