KESLA OYJ PÖRSSITIEDOTE 20.1.2020 klo 10.00





TULOSVAROITUS: TILIKAUDEN 2019 KERTALUONTEISET ERÄT PAINAVAT KESLA OYJ:N LIIKEVOITON EDELLISVUOTTA PIENEMMÄKSI





Kesla Oyj korjaa alustavan tilinpäätöksen perusteella konsernin näkymää ja ohjeistusta tilikaudelle 2019:

Liikevaihto kasvoi tilikaudella 2019, mutta kertaluonteisten erien vuoksi liikevoitto jää edellisvuotta matalammalle tasolle. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi edellisvuodesta.

Yhtiön aiemmin tiedottama näkymä ja ohjeistus vuodelle 2019:

Liikevaihdon odotetaan kasvavan tilikaudella 2019. Kuluvarauksen vuoksi liikevoiton ennakoidaan jäävän edellisvuoden tasolle.





Merkittävin kertaluonteinen erä on yhtiön aiemmin ilmoittama 2124L nostureiden pilarien vaihtotyö, joka on kuitenkin edennyt ennakoitua nopeammin ja kustannustehokkaammin. Toinen merkittävä kertaluonteinen erä liittyy hakkuriliiketoimintaan ja sen uudelleenjärjestelyihin.

Vuoden 2019 neljännen kvartaalin liikevaihto jäi ennätyksellisestä edellisvuodesta Venäjän markkinatilanteen vuoksi. Laskutuksen painottuminen keskimääräistä matalampikatteisiin tuotteisiin sekä vaisuksi jäänyt joulukuun tuotantovolyymi vaikuttivat myös negatiivisesti kvartaalin tulokseen. Näiden tekijöiden yhteisvaikutuksena neljännen kvartaalin tulos ilman kertaluonteisia eriä jää edellisvuotta heikommaksi.





Kesla on metsäteknologian ja materiaalikäsittelyn kehittämiseen, markkinointiin ja valmistukseen erikoistunut konepajakonserni, joka tuottaa asiakkaan alustaan integroituvia, parasta käyttökokemusta tuottavia ja asiakkaan liiketoimintaa edistäviä laadukkaita materiaalinkäsittelyratkaisuja. Keslan liiketoiminta on keskittynyt kolmeen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat traktorivarusteet, puunkorjuulaitteet sekä auto- ja teollisuusnosturit. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2018 45 miljoonaa euroa. Konsernin viennin osuus liikevaihdosta oli 72 %. Vuonna 1960 perustetulla Keslalla on tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella ja Ilomantsissa sekä myyntiyhtiö Appenweierissa, Saksassa. Keslan palveluksessa on noin 250 henkeä. Keslan A-osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. #yourlifetimematch.