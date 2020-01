Produktion och gruvverksamheten vid Tardan

Pravoberezhniy-fyndigheten var Bolagets främsta källa för malm under 2019. Jordavrymningen uppgick totalt till 982 km3. Mängden bruten malm uppgick till 473 kt med en genomsnittlig guldhalt på 2,42 g/t (den totala mängden guld i malmen var 1 144 kg). Under 2020 fortsätter Bolaget gruvdriften vid Pravoberezhniy-fyndigheten. För att säkra tillgången på malm under åren 2021 0ch 2022 från malmzonerna #3 och #26 vid Tardan-fyndigheten kommer Bolaget också att utföra jordavrymningsarbeten på dessa malmzoner under 2020.

Den totala guldproduktionen under 12 månader 2019 var 635 kg (20 407 oz), en ökning med 81% jämfört med 350 kg (11 267 oz) under 12 månader 2018. Lagring på lakningsanläggningen uppgick till 334 kt med en genomsnittlig guldhalt på 2,08 g/t. Malmbearbetningen i CIL-anläggningen startade i november och uppgick till 38 kt med en genomsnittlig guldhalt på 3,94 g/t. Lakning på hög avbröts i slutet av december.

Produktion vid Solcocon

I maj 2019 återupptogs den alluviala produktionen vid Solcocon. Denna produktion är 100 % outsourcad. Under 2018 anlitade Bolaget två entreprenörer som arbetade på två olika guldförande vaskavlagringsområden inom Solcocon. Samma entreprenörer kommer att fortsätta att arbeta under 2019.

Under 2019 producerade Bolaget 54 kg (1 730 oz) alluvialt guld jämfört med 73 kg (2 337 oz) under det föregående året.

Produktionsupptrappning av CIL-anläggningen vid Tardan

Produktionsupptrappningen av den nybyggda CIL-anläggningen förväntades ta 2,5 månader från uppstarten. Den 18 november började man mata CIL-anläggningen med malm av hög kvalitet och anläggningen förväntas uppnå fullproduktion i slutet av januari 2020.

Under produktionsupptrappningen har Bolaget följt med och utvärderat driften av utrustningen i anläggningen, utvecklingen av de kemiska processerna, anläggnings personalens arbete, material och energiförbrukningen, guldhalterna i alla steg i processen, inkludernade den slutliga halten i anrikningssanden. Bolaget har gjort förändringar till lakningstankarna baserat på resultaten från dessa utvärderingar för att förbättra malmoxideringen och säkerställa ett stabilt bearbetningsresultat.

Som ett resultat av detta arbete uppnådde anläggningen i slutet av december en kontinuerlig bearbetningskapacitet på 50 ton per arbetstimme och projicerade guldåtervinning.

Bolaget förväntar sig att bearbeta 31 kt malm i januari och kommer fortsätta att leverera malm av hög kvalitet till CIL-fabriken. Under de sista tio dagarna i januari 2020 kommer man att börja blanda malm av både hög och låg kvalitet för att säkerställa en stabil övergång till genomsnittliga halter för hela året. I januari förväntas produktionen uppgå till 115 kg guld.

Ökning av elkraftförsörjningen

Under produktionsupptrappningen ehar det visat sig att CIL-anläggningen har bättre energieffektivitet per ton bearbetad malm än hade planerat.

I december 2019 tecknade Bolaget ett nytt energiavtal, som ökar elkraften som tilldelas CIL-anläggningen vid Tardan via en nybyggd 35kV elkraftledning från 2,0 MWt kapacitet till 2,5 MWt kapacitet. Tack vare den ökade elkraftförsörjningen och bättre än förväntad energieffektivitet kan man minimera användningen av dieselgeneratorer eller att helt upphöra deras användning.

Production

Produktionsenhet 12 månader 2019 12 månader 2018 Avvikelse kg oz kg oz kg oz % Malmbaserad Tardan (lakning) 525 16 867 350 11 267 174 5 600 50% Tardan (CIL) 110 3 540 0,0 0 110 3 540 100% Alluvial Solcocon 54 1 730 73 2 337 (19) (608) -26% Total guldproduktion 689 22 137 423 13 604 265 8 532 63%

Tardan

enhet 12m 2019 12m 2018 Avvikelse Brytning Gråbergsproduktion 000 m3 982 358 625 175% Bruten malm 000 tonnes 473 219 254 116% Snithalt g/t 2,42 2,58 (0,16) -6% Höglakning Malm 000 tonnes 334 214 120 56% Halt g/t 2,08 2,59 (0,51) -20% Guld i malmen och gruvavfall staplade kg 694 554 140 25% Guld producerad HL kg 525 350 174 50% CIL Ore processing 000 tonnes 38 - - - Grade g/t 3,94 - - - Gold in ore kg 151 - - - Gold produced CIL kg 110 - - - Guldproduktion kg 635 350 284 81% Lager per den 31 december Malm 000 tonnes 108 5 103 2055% Halt g/t 2,90 2,29 0,61 27%

För mer information, vänligen kontakta:

Sergey Ustimenko, VD

Tel: +7 495 109 02 82

E-post: sergey.ustimenko@auriant.com

Företagsnamn: Auriant Mining AB

Kortnamn: AUR

ISIN-kod: SE0001337213

Webbplats: www.auriant.com

www.facebook.com/AuriantMining/

Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag med inriktning på prospektering och guldproduktion i Ryssland, främst i Zabaikalskiy regionen och republikerna Khakassia och Tyva. Bolaget har för närvarande fyra licenser, inklusive två gruvor i drift (Tardan och Solcocon), en prospekteringstillgång i ett tidigt skede och en prospekteringstillgång under utveckling.

Sedan den 19 juli 2010 handlas Auriants aktier på First North Premier vid Nasdaq First North Premier Growth Market under beteckningen AUR. Läs mer på www.auriant.com. Mangold Fondkommission är Certified Adviser till Auriant, för mer information 08-503 015 50, e-mail CA@mangold.se eller besök www.mangold.se .

Denna information är information som Auriant Mining AB är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande, genom förmedling av kontaktpersonerna, som anges ovan, klockan 9:00 den 20 januari 2020.

