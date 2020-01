Selskabsmeddelelse nr. 2020/01

På grundlag af 1. halvårs realiserede resultater opjusterede Fynske Bank forventningerne til årets resultat før skat til niveauet 75 - 85 mio.kr. Forventningerne blev fastholdt i forbindelse med periodemeddelelsen for 3. kvartal 2019, med det supplement at såfremt de realiserede tal for kursreguleringer og nedskrivninger kunne fastholdes for året som helhed, lå der i dette en potentiel yderligere opskrivning af forventningerne til årets samlede resultat.

Fynske Bank kan nu præcisere forventningen til årets resultat før skat til intervallet 85 – 87 mio. kr.

