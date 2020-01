Paris, le 20 Janvier 2020 – Atos, leader international de la transformation digitale, a été distingué pour ses actions en matière de lutte contre le réchauffement climatique, en se classant dans la prestigieuse "liste A" du CDP, une organisation internationale à but non lucratif. Le classement s’est basé sur le rapport climatique fourni par le groupe en 2019.



Atos a été récompensé pour ses actions visant à réduire les émissions, à atténuer les risques climatiques et à développer l'économie bas carbone, selon les données soumises par l'entreprise via le questionnaire de 2019 du CDP sur les changements climatiques. Atos fait partie des rares entreprises à atteindre ce niveau de performance parmi les milliers qui ont été notées.

Le processus annuel de notation du CDP est reconnu comme une référence internationale en matière de transparence environnementale des entreprises.

Le CDP utilise une méthode détaillée et indépendante pour évaluer ces entreprises, leur attribuant une note de A à D- en fonction de l'exhaustivité des informations fournies, de la sensibilisation et de la gestion des risques environnementaux et de la démonstration des meilleures pratiques associées au leadership environnemental, comme l'établissement d'objectifs ambitieux et significatifs.

Elie Girard, Directeur Général d'Atos, a déclaré : "Atos est reconnu par le CDP pour la septième année consécutive pour ses efforts en matière de lutte contre le changement climatique. Cette reconnaissance reflète notre engagement actif en faveur de la neutralité carbone du secteur IT. Nous sommes convaincus qu'en tant que leader mondial de la transformation digitale, notre rôle est également d'aider nos clients à mieux évaluer l'impact des systèmes informatiques sur le climat et à déployer des solutions numériques qui contribuent à une économie bas carbone".

Paul Simpson, CEO du CDP, a déclaré "Félicitations aux entreprises qui ont obtenu une place sur la liste A du CDP cette année, pour leur performance environnementale et leur transparence. L'ampleur des risques liés à l'urgence climatique, à la déforestation et à l'insécurité de l'eau est vaste - tout comme les possibilités d'y faire face - et il est clair que le secteur privé a un rôle essentiel à jouer en cette période critique. Les sociétés de la liste A sont des exemples en matière de performance durable, s'attaquant aux risques environnementaux et se préparant à prospérer dans l'économie de demain".

En 2019, Atos a également été reconnu comme leader du secteur IT par d'autres agences de notation du développement durable telles qu' EcoVadis et le DJSI (Dow Jones Sustainability Index).

La liste A des changements climatiques est publiée chaque année par le CDP, en même temps que les listes A pour le leadership en matière de protection des forêts et de sécurité de l'eau.

La liste complète des entreprises qui font partie de la Liste A du CDP sur les changements climatiques de cette année est disponible ainsi que d'autres scores d'entreprises accessibles au public : https://www.cdp.net/en/companies/companies-scores

La méthodologie complète et les critères de la liste A des changements climatiques sont disponibles sur le site Web du CDP à l'adresse suivante, sous la rubrique " CDP scoring methodologies 2019 ".: https://www.cdp.net/en/guidance/guidance-for-companies

A propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec plus de 110 000 collaborateurs dans 73 pays et un chiffre d’affaires annuel de plus de 11 milliards d’euros. Numéro un européen du Cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le groupe fournit des solutions intégrées de Cloud Hybride Orchestré, Big Data, Applications Métiers et Environnement de Travail Connecté. Partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Groupe exerce ses activités sous les marques Atos, Atos | Syntel, et Unify. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie de l’indice CAC 40.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

About CDP

CDP is a global non-profit that drives companies and governments to reduce their greenhouse gas emissions, safeguard water resources and protect forests. Voted number one climate research provider by investors and working with institutional investors with assets of US$96 trillion, we leverage investor and buyer power to motivate companies to disclose and manage their environmental impacts. Over 8,400 companies with over 50% of global market capitalization disclosed environmental data through CDP in 2019. This is in addition to the over 920 cities, states and regions who disclosed, making CDP’s platform one of the richest sources of information globally on how companies and governments are driving environmental change. CDP is a founding member of the We Mean Business Coalition. Visit https://cdp.net/en or follow us @CDP to find out more.





