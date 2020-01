Ce nouveau contrat de maintenance témoigne de la pleine capacité de BST de fournir des solutions intégrées destinées au secteur ferroviaire de la Chine

Le contrat de maintenance de 560 voitures octroyé par CHINA RAILWAY en 2019 a été exécuté avec grande qualité

BERLIN, 20 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) --

Note aux rédacteurs : Pour voir la photo associée à ce communiqué, veuillez visiter le lien suivant : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/af9a1aed-7b98-43ae-86b2-dcf41d4edd06/fr

Le fournisseur mondial de solutions de mobilité Bombardier Transport a annoncé aujourd’hui que sa coentreprise chinoise, Bombardier Sifang (Qingdao) Transportation Ltd. (BST), avait obtenu un contrat de China State Railway Group Co., Ltd. (CHINA RAILWAY) pour la fourniture de services de maintenance de 656 voitures de trains à grande vitesse (71 trains) qui avaient été fabriquées par BST pour le réseau ferroviaire à grande vitesse en pleine croissance de la Chine. La valeur totale du contrat s’élève à environ 2,45 milliards de yuans (357 millions de dollars US, 321 millions d’euros). Bombardier Transport détient une participation de 50 pour cent dans BST consolidée par son partenaire, CSR Sifang Rolling Stock Co., Ltd.

Jianwei Zhang, président de Bombardier Transport, Chine, a déclaré : « En ce début d’année, nous sommes très honorés de l’octroi de ce contrat de maintenance. Les compétences et l’expérience de notre équipe dans l’ensemble du portefeuille nous permettront d’assurer des services de maintenance de haute qualité. En Chine, nous réunissons une expertise intégrée en services de conception, de fabrication et de maintenance pour appuyer les objectifs stratégiques de nos clients. C’est avec plaisir que nous continuerons de contribuer au développement du secteur ferroviaire de ce pays. »

Ce contrat remporté par BST, qui vise 656 voitures, y compris des voitures CRH1A-A, CRH1A, CRH1B, CRH1E et CRH380D, pour un total de 71 trains, prévoit divers niveaux de maintenance. L’ensemble de la maintenance sera complétée d’ici la fin de 2020. En février de l’année dernière, BST a obtenu un contrat de maintenance de 560 voitures qui a été exécuté avec succès. L’octroi de ce nouveau contrat témoigne à la fois de la confiance du client en BST et de la pleine capacité de celle-ci de fournir des solutions intégrées qui répondent aux besoins précis de ses clients du secteur des trains à grande vitesse.

En Chine, Bombardier Transport est le fournisseur de solutions complètes pour l’ensemble de la chaîne de valeur. Qu’il s’agisse de véhicules, de systèmes de propulsion, de services ou de conception, Bombardier Transport compte en Chine sept coentreprises, six entreprises entièrement sous contrôle étranger et plus de 8 000 employés au total. Ensemble, ces coentreprises ont fourni 4 500 voitures de transport de passagers, 580 locomotives électriques et plus de 2 500 voitures (métro, monorail, système de navettes automatisé et tramway) pour les marchés en plein essor du transport ferroviaire en Chine. Bombardier est un important fournisseur de services de signalisation pour le réseau à grande vitesse de la Chine et, grâce à ses coentreprises, son équipement de propulsion et ses systèmes de signalisation sont utilisés dans 30 villes chinoises.

À propos de Bombardier Transport

Bombardier Transport est un fournisseur mondial de solutions de mobilité qui ouvre la voie avec le plus vaste portefeuille du secteur ferroviaire. Elle offre une gamme complète de solutions : des trains aux sous-systèmes et à la signalisation jusqu’à des systèmes de transport complets clé en main, la technologie de mobilité électrique et les services de maintenance axés sur les données. Combinant technologie et performance avec empathie, Bombardier fournit des solutions intégrées très avantageuses pour les exploitants, les passagers et l’environnement. Ses produits et services sont en exploitation dans plus de 60 pays. Bombardier Transport, dont le siège mondial est situé à Berlin, en Allemagne, emploie environ 40 650 personnes.

À propos de Bombardier

Avec plus de 68 000 employés, Bombardier est un leader mondial de l’industrie du transport, créant des avions et des trains novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de transport de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d’efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Avec son siège social situé à Montréal, au Canada, Bombardier possède des installations de production et d’ingénierie dans 28 pays ainsi qu’un vaste portefeuille de produits et services pour les marchés de l’aviation d’affaires, de l’aviation commerciale et du transport sur rail. Les actions de Bombardier se négocient à la Bourse de Toronto (BBD). Pour l’exercice clos le 31 décembre 2018, nos revenus ont été de 16,2 milliards $ US. Bombardier fait partie des 100 entreprises les plus durables au monde de l’indice Global 100 de 2019. Vous trouverez nouvelles et information à l’adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier .

Notes aux rédacteurs

Pour des communiqués, de la documentation connexe et des photos, visitez notre galerie de presse à l’adresse www.rail.bombardier.com/en/newsroom.html . Pour recevoir nos communiqués, visitez notre section fil de presse RSS ou suivez Bombardier Transport sur Twitter @BombardierRail .



Bombardier est une marque de commerce de Bombardier Inc. ou de ses filiales.





Pour information

Relations avec les médias, Chine

Li Wang

+86 10-85172268

li.wang@rail.bombardier.com

Relations avec les médias internationaux

+49 174 926 2017

press@rail.bombardier.com