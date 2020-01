Totalbanken A/S opjusterer forventningen til Koncernens resultat for 2019 til et resultat før skat på 77-80 mio.kr. Koncernen har senest ved selskabsmeddelelse af 16. oktober 2019 opjusteret forventningen til årets resultat før skat til 65-75 mio.kr.





