Atria alentaa vuoden 2019 liikevaihto-ohjeistustaan



Atrian vuoden 2019 liikevaihdon kasvu on hieman ennakoitua pienempi. Tämän takia Atria alentaa vuoden 2019 liikevaihto-ohjeistustaan ja arvioi liikevaihdon vertailukelpoisilla valuuttakursseilla pysyvän vuoden 2018 tasolla. Syy ennustettua pienemmälle liikevaihdon kasvulle on loppuvuoden hieman heikompi myynti Suomessa ja Venäjällä. Pienemmästä liikevaihdon kasvusta huolimatta yhtiö ei muuta liikevoitto-ohjeistustaan.



Alustavien tilintarkastamattomien tietojen perusteella Atrian liikevaihto vuonna 2019 on noin 1 450 miljoonaa euroa (1 438 milj. euroa). Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihto kasvaa noin 1,4 %.



Päivitetty ohjeistus on:

Konsernin liikevoitto vuonna 2018 oli 28,2 miljoonaa euroa. Vuonna 2019 liikevoiton ennustetaan olevan parempi kuin vuonna 2018. Vertailukelpoisin valuuttakurssein vuoden 2019 liikevaihdon arvioidaan pysyvän vuoden 2018 tasolla.



Aiemmin julkaistu ohjeistus oli:

Konsernin liikevoitto vuonna 2018 oli 28,2 miljoonaa euroa. Vuonna 2019 liikevoiton ennustetaan olevan parempi kuin vuonna 2018. Vertailukelpoisin valuuttakurssein vuoden 2019 liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuoteen 2018 verrattuna.



Atria julkistaa vuoden 2019 tilinpäätöstiedotteen 13.2.2020, noin klo 8.00.



