JCDecaux intègre la liste A du classement du CDP pour son action particulièrement remarquable dans la lutte contre le changement climatique

Paris, le 20 janvier 2020 – JCDecaux S.A. (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce avoir été distingué pour son action en faveur du climat en intégrant la prestigieuse liste A dans le classement établi par le Carbon Disclosure Project (CDP), organisation internationale à but non lucratif dédiée au changement climatique, sur la base de son rapport climatique de 2018.

JCDecaux, référencé dans le classement du CDP depuis 2011, est reconnu pour ses actions visant à, atténuer les risques climatiques, réduire ses émissions et développer une économie à faibles émissions de carbone, sur la base des données recueillies via le questionnaire 2019 du CDP sur le changement climatique. Parmi les milliers d’entreprises référencées dans le classement du CDP chaque année, JCDecaux fait partie des quelques-unes considérées comme hautement performantes qui intègrent la liste A.

Publié chaque année, le processus de rapport environnemental et de notation du CDP est largement reconnu comme la référence absolue en matière de transparence environnementale des entreprises. Le CDP utilise une méthodologie détaillée et indépendante pour évaluer, de A à D-, les 8 400 entreprises qui ont répondu au questionnaire sur la base de l’exhaustivité de leur déclaration, de leur conscience et de leur gestion des risques environnementaux, ainsi que de leur démonstration des meilleures pratiques pour une action environnementale remarquable, telles que la définition d’objectifs ambitieux et pertinents.

Seulement quelques mois après que JCDecaux a réaffirmé son engagement pour le climat et les énergies renouvelables en devenant le premier groupe de communication extérieure à rejoindre le RE100, coalition internationale regroupant les entreprises mobilisées en faveur d’une production d’électricité 100% renouvelable, à l’occasion de la Climate Week en septembre 2019 à New York, cette entrée dans la liste A du classement du CDP constitue une nouvelle reconnaissance de la stratégie de développement durable du Groupe ainsi que de la pertinence de sa politique de R&D, portés par les actions quotidiennes de ses équipes dans le monde.

Par exemple, JCDecaux travaille avec ardeur au quotidien pour réduire la consommation énergétique de ses mobiliers analogiques en remplaçant les éclairages existants par des éclairages LED et des solutions d’éclairage intelligent. En agissant sur l’usage de l’éclairage (modulation de l’intensité lumineuse, détecteurs de présence), ces solutions améliorent la performance énergétique des mobiliers de plus de 60%.

Concernant les mobiliers urbains digitaux, leur implantation fait l’objet d’une stratégie sélective et premium. Leurs écrans sont sélectionnés selon des critères stricts de qualité et d’efficacité énergétique pour garantir une consommation électrique au plus juste des services rendus et des usages attendus.

Depuis plus de 10 ans, JCDecaux a aussi développé l’utilisation de panneaux solaires photovoltaïques sur ses mobiliers pour augmenter l’usage des énergies renouvelables.

A fin 2019, JCDecaux couvre 75 % de ses consommations électriques par de l’énergie renouvelable, et 19 pays ont déjà atteint 100 %, 3 ans avant l’objectif du Groupe fixé à 2022.

JCDecaux favorise également, pour ses flottes automobiles, des véhicules à faible impact environnemental et équipe ses agents, dès que cela est possible, de véhicules propres (électriques, GPL, hybrides …).

Les ingénieurs R&D réalisent des analyses de cycle de vie pour chaque nouveau produit, appliquent les principes de l’écoconception et reconditionnent à neuf les dispositifs en ligne avec les principes de l’économie circulaire.

Grâce à l’ensemble de ces actions, entre 2017 et 2018, JCDecaux a réduit ses émissions de CO 2 de 33%.

Paul Simpson, Directeur Général du CDP, a déclaré : « J’adresse toutes mes félicitations aux entreprises qui ont intégré la liste A du classement du CDP cette année pour leur contribution majeure en matière de performance environnementale et de transparence. Les risques économiques liés à l’urgence climatique, à la déforestation et à l’insécurité des ressources en eau sont immenses, tout comme les possibilités de les résoudre. Il est clair que le secteur privé a un rôle essentiel à jouer dans cette période cruciale. Les entreprises de la liste A sont les meilleures en matière de développement durable, prenant à bras-le-corps les problématiques environnementales tout en se positionnant pour prospérer dans l’économie de demain. »

Jean-François Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « Nous sommes très fiers d’avoir intégré la liste A du classement du CDP, véritable reconnaissance de notre volonté historique de nous développer sur la base d’un modèle économique durable, respectueux de la planète et de ses habitants. Il s’agit d’une formidable distinction qui va renforcer la confiance de nos clients qui prennent en compte le classement du CDP et ont conscience qu’il reflète une maturité et un sens des responsabilités certains face à l’urgence du changement climatique. Le développement durable, au cœur de la stratégie de l’entreprise, nous permet résolument d’anticiper les mutations à venir et représente un levier de croissance et d’innovation important pour JCDecaux, faisant de nous, continuellement, un acteur économique, social et environnemental toujours plus responsable et engagé. »

À propos du CDP

Le CDP est un organisme international à but non lucratif qui pousse les entreprises et les gouvernements à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, à préserver les ressources en eau et à protéger les forêts. Désigné par les investisseurs comme le numéro un en matière de recherche sur le climat et collaborant avec des investisseurs institutionnels dont les actifs s’élèvent à 96 000 milliards de dollars US, le CDP tire parti de la puissance des investisseurs et des acheteurs pour motiver les entreprises à divulguer et gérer leurs impacts sur l’environnement. Plus de 8 400 entreprises représentant plus de 50 % de la capitalisation boursière mondiale ont communiqué leurs informations environnementales via le CDP en 2019, auxquelles s’ajoutent quelque 920 villes, états et régions qui ont publié leurs données, faisant ainsi de la plateforme du CDP l’une des plus complètes sources d’information mondiales sur la façon dont les entreprises et les gouvernements conduisent le changement environnemental. Le CDP est un membre fondateur de la coalition We Mean Business. Consultez le site https://cdp.net ou suivez le groupe @CDP pour plus de renseignements.



A propos de JCDecaux

Chiffre d’affaires 2018 : 3 619m€, Chiffre d’affaires du 1 er semestre 2019 : 1 842,3m€

semestre 2019 : 1 842,3m€ Une présence dans 4 030 villes de plus de 10 000 habitants

Une audience journalière de plus de 800 millions de personnes dans plus de 80 pays

13 030 collaborateurs

Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

1 ère entreprise de Communication Extérieure ayant rejoint RE100 (engagement vers le 100 % d’énergies renouvelables)

entreprise de Communication Extérieure ayant rejoint RE100 (engagement vers le 100 % d’énergies renouvelables) JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et Euronext Family Business

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans l’indice FTSE4Good et les classements MSCI et CDP (liste A)

1 061 200 faces publicitaires dans le monde

N°1 mondial du mobilier urbain (528 660 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec plus de 170 aéroports et 277 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (362 970 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (137 020 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (645 540 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (239 300 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (72 880 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (24 170 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (16 450 faces publicitaires)

