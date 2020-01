Heijmans gaat in opdracht van ProRail namens de gemeente Amsterdam de nieuwe onderdoorgang Contactweg in Amsterdam aanleggen. Het Design & Build-contract heeft een waarde van zo’n € 20 miljoen.



De nieuwe onderdoorgang bij de Contactweg verbetert de bereikbaarheid van het havengebied en Amsterdam West voor zowel de weg als het spoor. De gemeente Amsterdam, Havenbedrijf Amsterdam en Vervoerregio Amsterdam zijn samen met ProRail en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat tot een structurele oplossing gekomen voor het bestaande knelpunt bij de overweg Kabelweg en de komst van een nieuw reizigersemplacement bij de Westhaven voor het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS).

Onderdoorgang

De onderdoorgang wordt aangesloten op het onderliggende wegen- en fietsnetwerk, zodat de bestaande overweg ter hoogte van de Kabelweg kan worden afgesloten. Hierdoor wordt het mogelijk een derde spoor naar het goederenemplacement en een nog aan te leggen emplacement voor reizigerstreinen te realiseren.

Tunnelalliantie

De onderdoorgang Contactweg is het zevende project voor Heijmans binnen het raamcontract Tunnelalliantie. Daarin participeert Heijmans samen met drie andere bouwondernemingen en spoorbeheerder ProRail.

