FLSmidth reducerer antallet af medarbejdere med omkring 500 som et led i de forbedringstiltag, der blev meldt ud i slutningen af 2019 som en konsekvens af tilbageholdenhed i industrien og forsinkelser af store kapitalinvesteringer på det globale marked.



For et forbedre effektiviteten og tilpasse forretningen til det forventede aktivitetsniveau i 2020 har FLSmidth besluttet at reducere den globale medarbejderstab med omkring 500. Omkring 80 af medarbejderne er tilknyttet hovedkvarteret i Valby, mens de resterende omkring 420 er fordelt på de regionale kontorer verden rundt.



FLSmidth CEO Thomas Schulz knytter følgende kommentar:



”Vi har en sund pipeline i vores forretning, men desværre er reduktionerne en nødvendighed med et vigende globalt marked for store kapitalinvesteringer i 2019 og krav til løbende at forbedre vores egen effektivitet som virksomhed. Vi annoncerede i forbindelse med Q3 2019 at det ville blive nødvendigt at justere forretningen og det er det vi nu gør for at sikre en sund udvikling på den lange bane.”





