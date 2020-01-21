|AUCTION DATE:
|JAN 21, 2020
|START DATE:
|JAN 22, 2020
|MATURITY DATE:
|JAN 29, 2020
|NOMINAL AMOUNT:
|364.0 BLN
|FIXED RATE:
|0.00 %
PROJECTED LIQUIDITY SURPLUS FOR THE PERIOD JAN 22-29 2020: 439 BLN SEK.
AT FULL ALLOTMENT EXCESS LIQUIDITY WILL AMOUNT TO APPROXIMATELY 75 BLN SEK FOR THE PERIOD JAN 22-29 2020.
ALL MONETARY POLICY COUNTERPARTIES ARE INVITED TO SUBMIT BIDS TO THE RIKSBANK (08-6966970) BY 10.00 AM ON JAN 21 2020, AT THE LATEST.
CONFIRMATION OF BIDS TO E-MAIL: RBCERT@riksbank.se
THE LOWEST ACCEPTED BID VOLUME IS SEK 1 MLN.
THE HIGHEST ACCEPTED BID VOLUME IS SEK 364.0 BLN.
RESULT OF AUCTION WILL BE PUBLISHED AT 10.15 ON JAN 21, 2020.
COMPLETE TERMS AND CONDITIONS CAN BE RETRIEVED AT WWW.RIKSBANK.SE
Sveriges Riksbank
Stockholm, SWEDEN
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