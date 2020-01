Valmet Oyj:n lehdistötiedote 21.1.2020 klo 11:45

Valmet suunnittelee muutoksia sen Palvelut-liiketoimintalinjaan kuuluvan Kudokset-liiketoimintayksikön toimintaan yksikön kannattavuuden ja tulevaisuuden kilpailukyvyn varmistamiseksi. Merkittävin alustavissa suunnitelmissa oleva toimenpide on kuivatusviiratuotannon ja leveän suodatinkangastuotannon siirtäminen Tampereelta Valmetin Portugalin yksikköön. Mahdollisilla toimenpiteillä tulee olemaan henkilöstövaikutuksia. Tarkastelun kohteena olevat toiminnot kuuluvat Valmet Technologies Oy:hyn.

Yllämainitun johdosta Valmetin Kudokset-liiketoimintayksikössä Tampereella käynnistyvät yhteistoimintalain mukaiset yhteistoimintaneuvottelut 21.1. 2020. Neuvotteluiden kesto on arviolta kuusi viikkoa, ja ne koskevat Kudokset-yksikön Tampereen-tehtaan henkilöstöä. Yhteistoimintaneuvottelut voivat johtaa enintään 90 henkilön vähentämiseen pääasiassa arviolta vuoden 2021 aikana ja mahdollisesti lomautuksiin sekä osa-aikaistamisiin vuoden 2020 aikana. Kudokset-liiketoimintayksikössä Tampereella työskentelee kokonaisuudessaan noin 500 henkilöä.

Kudokset-liiketoiminta kehittää ja valmistaa Tampereella puristinhuopia, kenkäpuristinmattoja (belttejä), kuivatusviiroja sekä leveitä suodatinkankaita. Valmetin Portugalin yksikkö, jonne kuivatusviira- ja leveä suodatinkangastuotanto mahdollisesti siirretään, valmistaa ja kehittää suodatinkankaita sekä muita teollisia tekstiilejä.

Aktiivinen toimipaikkojen ja tuotannon sijoituspaikkojen arviointi on Valmetin normaalia liiketoiminnan kehitystä maailmanlaajuisesti. Viime vuosina mm. haihduttamoiden valmistus on siirretty Ruotsista ja QCS-laatusäätöjärjestelmien valmistus Kiinasta Suomeen. Valmet työllistää Suomessa kaiken kaikkiaan 5 100 henkilöä, joista 2 000 Tampereella. Avoimia työpaikkoja Valmetilla on Suomessa tällä hetkellä noin 160.

Lisätietoja 21.1.2020 klo 14-16:

Aki Niemi, johtaja, Palvelut-liiketoimintalinja, Valmet, p. 040 515 1145

