Le coach en ligne pour les impôts des particuliers souffle ses 3 bougies. Tacotax en profite pour annoncer que le nombre de contribuables inscrits sur sa plateforme a dépassé les 400 000 en décembre 2019.

Fort d’une équipe de 25 experts - Tacotax propose désormais un accompagnement gratuit sur les impôts, l’épargne et la retraite : guides et vidéos pratiques, simulateurs, outil de déclaration de revenus en ligne et un suivi par des experts. Le renforcement de l’équipe permet à l’entreprise d’afficher un taux de satisfaction de ses utilisateurs de 4.5/5 sur Trustpilot. Le site internet a lui connu une croissance exponentielle de ses visiteurs avec plus de 1 million de visites mensuelles.

En 2020, l’accent est mis sur l’expérience utilisateur avec la sortie d’une nouvelle version de l’outil de déclaration de revenus en ligne optimisée. La plateforme permettra dès 2020 de prendre en charge des situations particulières (revenus fonciers multiples, etc...).

Enfin, le site proposera prochainement de nouvelles versions de ses outils de simulations en ligne : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, etc. 2020 verra entre autres la sortie d’un simulateur sur le Plan Epargne Retraite, nouveau produit permettant d’épargner pour sa retraite en réduisant ses impôts.

En 2020, Tacotax ambitionne de recruter 20 nouveaux collaborateurs en CDI.