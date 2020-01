VANCOUVER, Colúmbia Britânica, Jan. 21, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- EXMceuticals Inc. ( CSE: EXM ) ( FSE: A2PAW2 ) (a "Empresa" ou "EXM"), um produtor de ingredientes extraídos de canábis de alta qualidade para as indústrias farmacêutica, nutracêutica, terapêutica e cosmética, tem o prazer de anunciar que nomeou Nick Davis como novo membro do Conselho Consultivo.



Davis irá atuar como assessor especial da equipa de gestão da Empresa. "Esta é uma notícia claramente positiva que é muito bem recebida por toda a equipa. Isto irá reforçar a experiência e a credibilidade da EXM", afirmou Jonathan Summers, Presidente e Presidente Executivo da EXM.

Davis é Presidente Executivo e parceiro empresarial sénior da Memery Crystal, uma sociedade de advogados sediada em Londres que é líder das práticas de advocacia relacionadas com a canábis no Reino Unido. Davis especializa-se na área das finanças corporativas com conhecimentos sobre flutuação, mercados de capitais, fusão e aquisição.

Davis fornece aconselhamento sobre a cotação de empresas públicas no Main Market e AIM, e possui uma grande experiência nas operações em nome de outros emitentes, NOMAD/corretores e financiadores. Davis é o único advogado que pertence ao grupo consultivo da AIM e dá regularmente palestras em seminários e conferências de todo o mundo sobre os mercados de capitais de Londres. Davis liderou a sua equipa na cotação da NEX do veículo de investimento da canábis medicinal, Ananda Developments , que foi a segunda cotação pública de um instrumento da canábis no Reino Unido, e está atualmente a trabalhar em várias cotações relacionadas com canábis nos mercados AIM e Main Market da Bolsa de Londres.

Os conhecimentos de Davis sobre a canábis medicinal são frequentemente solicitados em convenções e conferências. Tem um interesse pessoal pela canábis medicinal enquanto administrador da organização "Olivia’s Vision", a principal instituição de caridade em prol da uveíte no Reino Unido, que promove a sensibilização das pessoas para a doença da sua filha, Olivia. A uveíte, tal como muitas outras doenças autoimunes, está a ser considerada para investigação com canábis medicinal. Tem sido amplamente citado tanto na televisão como nos meios de comunicação impressa relativamente ao aparecimento da canábis enquanto classe de ativos.

"Com uma experiência impressionante na área das finanças corporativas e especialização no tema da canábis, Davis irá trabalhar de perto com o conselho para maximizar o valor dos ativos da Empresa. Os seus conhecimentos superiores dos mercados europeus de canábis serão um importante complemento para a EXM à medida que evoluímos em Portugal e estamos naturalmente orgulhosos por tê-lo na equipa", afirmou Summers.

EM NOME DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EXMCEUTICALS INC.

Jonathan Summers, Presidente e Presidente Executivo

Para mais informações, contactar:

Investor Relations

E-mail: investors@exmceuticals.com

Questões de imprensa:

E-mail: media@exmceuticals.com

América do Norte – Mélanie Guillemette: +1 819 668 2734

PARA MAIS NOVIDADES SOBRE A EMPRESA

Siga-nos no Twitter: https://twitter.com/EXMceuticals

Siga-nos no LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/exmceuticalsinc

SOBRE A EXMCEUTICALS

A EXM foca-se nas aplicações médicas e de bem-estar da canábis. As atividades da EXM centram-se no cultivo sustentável de canábis e cânhamo, bem como na produção de ingredientes extraídos de cânhamo e canábis de alta qualidade para as indústrias farmacêutica, terapêutica, nutracêutica e cosmética. A Empresa propõe vender os ingredientes produzidos a mercados internacionais. A EXM não é uma empresa de uso recreativo de canábis.

A EXM obteve recentemente as autorizações e licenças necessárias em Portugal para o seu laboratório e refinaria experimental existentes para a investigação com canábis. A EXM já realizou projetos de investigação com os parceiros universitários, nomeadamente a Universidade Nova de Lisboa e a Universidade Lusófona. Além disso, candidatou-se para as bolsas de investigação P2020. Após a obtenção destas autorizações e licenças exclusivas relativas à canábis em Portugal, a EXM está a prosseguir com o seu programa de Investigação e Desenvolvimento, o trabalho de laboratório e os ensaios planeados. Além destas funções mais científicas, a EXM está agora a projetar e a construir instalações de refinação significativamente maiores em Portugal, que, uma vez concluídas e licenciadas, serão utilizadas pela EXM como base para a distribuição de ingredientes provenientes de canábis na UE e na América do Norte.

A EXM também enviou candidaturas e fez negociações com governos locais e parceiros na Etiópia, no Malawi, na Zâmbia, em Eswatini e em Burundi com o objetivo de obter licenças que permitem o cultivo de canábis e de cânhamo, bem como o processamento, a transformação e exportação de ingredientes canabinóides psicotrópicos e não psicotrópicos. Na Etiópia, a EXM está na fase final de negociações com o governo para a criação de um complexo agroindustrial de 4000 hectares (9880 acres) que abrangem uma zona franca, para a qual a EXM já obteve direitos territoriais sobre mais de 2000 hectares (4940 acres) na região de Amhara.

CSE: EXM | FSE: A2PAW2

O CSE e o FSE não aprovaram nem desaprovaram o conteúdo deste comunicado de imprensa. O CSE e o FSE não assumem qualquer responsabilidade pela adequação ou precisão deste comunicado.

Determinadas informações contidas no presente documento podem constituir "informações prospetivas" ao abrigo da legislação canadiana relativa a valores mobiliários. Geralmente, as informações prospetivas podem ser identificadas através da utilização de terminologia que indica uma previsão, como "será", "esperado", "propõe", "tenciona" ou variações de tais palavras e expressões ou declarações que indicam que determinadas ações, eventos ou resultados "irão" ocorrer. As declarações prospetivas relativas às operações empresariais da Empresa, incluindo o cultivo de canábis na Etiópia e noutros locais, a extração de ingredientes da canábis e a exportação dos extratos, os resultados dos testes nas nossas instalações estabelecidas para o mercado europeu, leis e regulamentos futuros que regem a venda dos nossos produtos na Europa e noutros locais, bem como o potencial de gerar vendas, estão sujeitos a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que os resultados efetivos, o nível de atividade, o desempenho ou as realizações da EXM sejam materialmente diferentes do expresso ou implícito em tais declarações ou informações previsionais. Não pode existir qualquer garantia de que tais declarações sejam precisas, uma vez que os resultados efetivos e os eventos futuros podem diferir materialmente do previsto nestas declarações. Por conseguinte, os leitores não devem confiar plenamente em declarações e informações prospetivas. A EXM não irá atualizar quaisquer declarações ou informações prospetivas inseridas no presente documento por remissão, exceto conforme exigido pelas legislações de valores mobiliários aplicáveis.