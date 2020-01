MONTRÉAL, 21 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) --

« Toutes nos excuses, mais les délais pour voir un spécialiste sont de 6 mois au minimum. »

Combien de fois avez-vous entendu cette phrase au cours de vos visites médicales?

Selon l’Institut canadien d’information sur la santé (l’ICIS), il n’y aurait que 241 médecins par 100 000 habitants. C’est dire que toutes les régions du Québec souffrent d’une pénurie de spécialistes et de généralistes. iMotion Sécurité fut invité à proposer une solution car les délais d’attente ne cessent de s’allonger dans le domaine médical. La situation est particulièrement critique pour les patients nécessitant des soins permanents.

Prenons un exemple : Sophie, 34 ans, employée à temps plein en tant que réceptionniste, est la maman de 2 enfants, Léa et Jordan. Il y a 2 ans, elle a été victime d’un accident de la route qui a bouleversé sa vie et celle de sa famille. Très touchés, ses reins sont devenus déficients puis ont fini par cesser de filtrer et nettoyer le sang. Sophie doit désormais subir plus de 3 séances de dialyse par semaine.

Faute de médecins à La Tuque, elle est contrainte de faire plusieurs heures de route pour se rendre jusqu’à Trois-Rivières afin d’y recevoir ses soins. Tous ces trajets, l’attente et la durée de la dialyse ont rapidement eu pour effet de ruiner sa qualité de vie, son état de santé et sa vie familiale. Bien trop de patients se trouvent, malheureusement, dans la même situation que Sophie.

Préoccupés par cette situation, les responsables du département de Télésanté du CHUM ont fait appel à l’industrie de la vidéosurveillance pour trouver une solution. Le défi proposé aux entreprises était de taille : permettre à Sophie d’être soignée à distance par un médecin.

iMotion Sécurité est la seule compagnie à avoir pu relever ce défi hors de l’ordinaire. En mettant à profit son expérience et l’expertise d’une équipe de professionnels accomplis, elle a été à même de proposer un projet pilote viable à l’aide d’une combinaison de caméras de surveillance et de composantes audio-vidéo.

Le niveau de qualité du service reste le même que si le médecin était sur place, et le confort des patients est toujours pris en compte. Sophie n’aura plus à se déplacer dans les hôpitaux d’autres régions pour avoir accès à ses traitements. Cette solution a été testée pendant plus de 2 ans dans le cadre du programme de Télésanté du CHUM de La Tuque sans jamais qu’un appel de service n’ait été reçu par iMotion. L’implantation et l’utilisation de ce système constituent une réussite et une immense source de fierté pour l’équipe de spécialistes qui l’a créé et implanté.

Les efforts conjoints du CHUM et de iMotion ont permis l’ouverture de la nouvelle unité satellite d’hémodialyse de La Tuque en 2017. Cette unité a radicalement changé la vie de nombreux patients comme Sophie, en leur permettant d’avoir accès à des soins médicaux de qualité près de chez eux.

