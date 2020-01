Communiqué de presse 20 janvier 2020





Altran organise la finale de sa compétition « Altran Esport Cup » au Parc des Princes

Suite au succès de sa première compétition nationale d’eSport, Altran, le leader mondial des services d’ingénierie et ​​de R&D, organise la finale de la seconde édition de l’Altran Esport Cup au Parc des Princes. Une opération de recrutement inédite autour de l’eSport en collaboration avec Armateam, organisateur de tournois en ligne.

L’Altran Esport Cup est un événement original de recrutement qui réunit des collaborateurs et des étudiants autour d’une compétition nationale. Elle permet à Altran, dans le cadre plus global d’un plan de recrutement de 4300 ingénieurs en France cette année, de rencontrer de nouveaux talents dont les compétences gaming s’avèrent intéressantes pour ses activités d’ingénierie et de R&D.

Pour cette seconde édition, Altran vise beaucoup plus haut en proposant plus de jeux à plus de gamers et un cashprize de 10 000 euros remis à l’issue de la grande finale du 25 janvier au Parc des Princes. Les participants disputeront le tournoi sur quatre disciplines au choix : FIFA 20, HearthStone, Counterstrike et Mario Kart. Des phases de qualification online, ouvertes aux étudiants et alumni ainsi qu’à tous les collaborateurs d’Altran en France, ont eu lieu fin 2019 afin de définir les finalistes.

Les 68 vainqueurs issus des tournois qualificatifs s’affronteront lors d’une finale exceptionnelle le samedi 25 janvier au Parc des Princes à Paris. Les matchs de la phase finale seront retransmis en direct sur le service de streaming et de VOD de jeu vidéo Twitch, sur la chaine d’Armateam : armatvhs.

« L’Altran Esport Cup rencontre un franc succès auprès des étudiants et alumni de nos écoles-cibles et nous donne ainsi la chance d’échanger chaque année avec de potentielles futures recrues autour d’une passion commune. Parallèlement plus de 1000 collaborateurs Altran ont pris part cette année à nos tournois et à nos animations de sensibilisation via le gaming avec le soutien de notre Mission handicap » précise Sylvain Colas, Directeur du recrutement et de la marque employeur d’Altran en France.

