Accélération de la croissance : hausse de 17% du CA à périmètre comparable

Record historique des prises de commandes : hausse de 88%

Perspectives 2020 : un marché en pleine croissance

En commentant cette publication, Olivier Novasque, président-directeur général de Sidetrade, a déclaré :

« Le lancement en début d’année de notre Intelligence Artificielle, Aimie, au cœur de notre offre historique AI Financials, a reçu un accueil du marché sans précédent. Avec un bond spectaculaire de 88% de nos prises de commandes, 2019 est une année record sur le plan commercial avec la signature de près de 5 M€ de nouveaux contrats d’abonnement en base annuelle. Au-delà des chiffres, Aimie constitue le parfait complément technologique à la montée en puissance des centres de services partagés au sein des directions financières des grandes entreprises. Le défi est de taille : relancer des volumes massifs de factures et de clients tout en s’adaptant au comportement de paiement individuel de chaque client afin d’accélérer les règlements. Grâce à la puissance de ses algorithmes, Aimie est la réponse à la recherche permanente de productivité, de performance et de professionnalisation des équipes opérationnelles. Le marché est mondial, il est en pleine croissance, et nous sommes confiants dans notre capacité d’exécution pour aller le conquérir. »

Accélération de la croissance : hausse de 17% du CA à périmètre comparable

Sidetrade

(en millions d’euros) 2019 2018 Variation CA T1 6,0 5,3 + 14% CA T2 6,6 5,6 + 16% CA T3 6,4 5,5 + 17% CA T4 6,7 5,7 + 18% Chiffre d’Affaires

à périmètre comparable 25,7 22,1 + 17% Activité Services BtoC - 2,0 - Chiffre d’Affaires 25,7 24,1 + 7%



Les informations 2019 sont des données consolidées non auditées.

2019 constitue le cinquième exercice consécutif de croissance à deux chiffres de son activité.

Sur l’année, Sidetrade affiche un chiffre d'affaires de 25,7 M€, en forte croissance organique de 17% à périmètre comparable par rapport à 2018. Rappelons que le chiffre d'affaires de Sidetrade est retraité des Activités Services BtoC suite à leur arrêt, annoncé fin 2018.

La croissance du chiffre d'affaires est portée par l’activité historique AI Financials qui franchit le seuil de 20 M€ sur 2019 pour s’établir à 21,3M€, en hausse de 17%. Cette accélération témoigne d’une forte attractivité pour la nouvelle version de la plateforme AI Financials. L’offre AI Sales & Marketing poursuit également sa croissance avec une hausse de 17% sur l’exercice 2019.

Record historique des prises de commandes : hausse de 88%

En 2019, les prises de commandes sur les nouveaux clients ont bondi de 88% pour atteindre un niveau record de 4,8 M€ d’abonnements en base annuelle (Vs 2,6 M€ sur 2018). Ils garantissent une visibilité certaine de la croissance du chiffre d’affaires de Sidetrade pour 2020 et les années qui suivent. Ces nouveaux clients se sont engagés sur des durées initiales de contrat de 41,4 mois en moyenne.

La performance des prises de commandes sur les nouveaux clients-grands comptes est encore plus spectaculaire avec un niveau jamais atteint à 4,2 M€ d’abonnements en base annuelle (Vs 2 M€ sur 2018), en progression de 113%. L’activité historique AI Financials explique principalement cette hausse record avec un bond de 295% des nouveaux abonnements à 3,8 M€ en base annuelle (Vs 1 M€ sur l’exercice 2018). Sur la période, de nouveaux clients prestigieux viennent consolider la présence géographique de Sidetrade sur ses principaux territoires :

France : Groupe BPCE, Solocal Group, Edenred, Point Fort Fichet, Cham (Groupe EDF), Colissimo (Groupe La Poste), AB Tasty, Europcar Mobility Group, Saint-Gobain ADFORS, Chubb France, Factum Finance, Groupe UP, Fidal, Trescal, Orange Business Services, ITWP, Kersia…

Royaume-Uni : Euro Car Parts, GFK Europe, Frank Recruitment Group, Customade Group, Rexel UK, Chubb UK, Premier Paper…

Benelux : ENGIE Fabricom

Etats-Unis : Saverglass, Hearst Magazines, Videojet Technologies Inc., Inchcape, Equiniti Services, TechData

Cette croissance spectaculaire de l’activité s’explique par : 1/ la capacité d’Aimie, l’IA de Sidetrade, à augmenter la performance opérationnelle, 2/ une dynamique du marché en quête de nouveaux leviers de productivité et 3/ une amélioration de l’efficacité commerciale de Sidetrade.

Aimie, nouvelle assistante numérique pour augmenter la performance opérationnelle

Aujourd’hui, l’Intelligence Artificielle, grâce au perfectionnement du traitement des données clients, trouve de plus en plus sa place au sein des entreprises qui gagnent en efficacité, réduisent les coûts de traitement et améliorent la relation client. Pour les directions financières, le traitement de volumes massifs de factures, une relation client personnalisée dans la relance, l’anticipation des comportements de paiements… sont de parfaits candidats à l’utilisation d’algorithmes de machine learning. Depuis 2017, Aimie bénéfice d’un entrainement dans le cloud de Sidetrade sur plus 300 millions d’expériences de paiement (953 milliards d’euros de transactions) et s’améliore en continu. Ses recommandations en matière de relance sont en moyenne 53% plus efficaces que celles paramétrées par les humains. En parallèle, Aimie réduit de 51% les tâches ne générant aucun règlement et libère ainsi du temps aux opérationnels.

Une dynamique du marché en quête de nouveaux leviers de productivité

Le cabinet Gartner explique que l'automatisation robotisée des processus accroît son empreinte en 2019 dans un contexte où les entreprises cherchent des moyens d'améliorer leur efficacité opérationnelle et d'intégrer des systèmes numériques aux nouveaux processus (source : Magic Quadrant 2019 Gartner pour l’automatisation robotisée des processus). L’Intelligence Artificielle remplit parfaitement ces objectifs, notamment au sein des centres de services partagés qui constituent une vraie tendance de fond au sein des grandes entreprises.

Très bonne efficacité commerciale de Sidetrade

2019 est couronnée de succès commerciaux, plus particulièrement en France, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis. Cette montée en puissance valide la pertinence des investissements réalisés dans l’accroissement des forces de vente.

Perspectives 2020 : un marché en pleine croissance

Le marché mondial du logiciel sur l’offre AI Financials devrait être supérieur à 3 milliards de dollars d’ici 2024, selon une étude du cabinet Research & Markets . Avec une tendance des directions financières à se digitaliser, une bonne avance technologique et son efficacité commerciale, Sidetrade est bien positionnée pour conquérir ce marché mondial.

Le groupe est confiant quant à la poursuite de sa croissance à deux chiffres sur l’exercice 2020.





Relations investisseurs

Christelle Dhrif +33 6 10 46 72 00 cdhrif@sidetrade.com

Relations médias

Alexandre André +33 7 62 71 63 89 aandre@sidetrade.com

À propos de Sidetrade (www.sidetrade.com)

Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA) accélère le revenu et le cash-flow des entreprises. Aimie, son Intelligence Artificielle, sait reconnaître et anticiper les comportements des clients pour prescrire, en temps réel, les meilleures stratégies aux équipes commerciales et financières. Les entreprises renforcent ainsi trois piliers majeurs du parcours client : le développement commercial, la fidélisation et la vitesse d’encaissement.

Sidetrade rayonne mondialement grâce au talent de près de 250 collaborateurs basés à Paris, Londres, Birmingham, Dublin, et Amsterdam. Utilisée dans 80 pays, la technologie de Sidetrade permet à plus de 2 700 entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’être plus compétitives.

Pour plus d’information, visitez www.sidetrade.com et suivez-nous sur Twitter @Sidetrade.





Pièce jointe