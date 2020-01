Cette nouvelle identité est destinée à accompagner les évolutions

du groupe et à affirmer sa volonté d’aider les entreprises d’assurance à accélérer leur transformation digitale

Paris – le 21 janvier 2020. Le groupe Prima Solutions, première AssurTech française dédiée aux professionnels de l’assurance et de la réassurance, dévoile aujourd’hui sa nouvelle identité de marque. Fruit de l’association de solutions spécialisées dans l’assurance et la réassurance, le groupe a décidé de rendre son logo plus moderne et plus digital pour marquer ses évolutions et dévoile également l’harmonisation des marques et des logos de sa suite logicielle.

« Avec Prima Solutions, les assureurs bénéficient des ressources et des forces combinées des différentes entités qui ont construit le groupe d’aujourd’hui. C’est ce que nous souhaitons montrer avec cette nouvelle identité de marque forte, qui est également résolument moderne et digitale », a déclaré Hugues Delannoy, Président de Prima Solutions.

« Le P et le S stylisés qui s’entrelacent dans le nouveau logo de Prima Solutions symbolisent la relation de partenariat que nous voulons développer avec nos clients sur le long terme, mais également, la puissance de la combinaison de notre suite logicielle totalement dédiée au secteur de l’assurance vie et non-vie », déclare Julien Victor, CEO de Prima Solutions.

L’harmonisation des marques et des logos de la suite logicielle Prima Solutions entraîne un changement de dénomination de plateforme de gestion de la réassurance WebXL renommée Prima.XL. De plus, Assuretat, la référence du reporting règlementaire Solvabilité 2, s’associe à Ooliba pour couvrir les piliers 1 et 3 de la règlementation sous le nom de Prima Compliance.

La suite logicielle s’enrichie également de 3 nouvelles solutions :

Prima Pilot : le logiciel de pilotage de vos activités assurance qui permet aux équipes de gestionnaires de gagner en efficacité opérationnelle

Prima Hub : le réceptacle des données assurance des clients de la suite logicielle Prima Solutions

Prima Connect : la bibliothèque de connecteurs et d’outils de communications entre la suite logicielle Prima Solutions et l’écosystème IT du client et de ses partenaires.

Désormais nos prospects et clients peuvent appréhender la richesse de notre offre pour le secteur de l’assurance, et comprendre que cette offre modulaire peut répondre à leurs besoins particuliers en termes d’innovation, de modernisation ou de refonte de leurs systèmes d’information.

La suite logicielle de Prima Solutions s’articule autour de 3 grandes thématiques :

Les plateformes de management





Plateforme de distribution et

de gestion des produits

d’assurances IARD









Plateforme de distribution et

de gestion des produits

d’assurances Santé Prévoyance









Plateforme de gestion

de la réassurance

(ex- WebXL)

Les solutions de gouvernance









Logiciel de pilotage de vos

activités assurance









Logiciel actuariel et de

reporting Solvabilité 2

(ex- Assuretat – Ooliba)









Réceptacle de l’ensemble

de vos données métier









Logiciel d’analyse et de

reporting assurance

Les outils de connexion



L’ensemble des outils de

connexion à votre

écosystème Assurance

Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre nouveau site web : www.prima-solutions.com

A propos du groupe Prima Solutions



Première AssurTech française et acteur incontournable de l’assurance en Europe, Amérique du Nord et Asie-Pacifique, le groupe Prima Solutions édite des logiciels pour les professionnels de l’assurance et de la réassurance, couvrant l’ensemble des processus métier du secteur vie, santé (collective et individuelle), non vie, réassurance.

Le groupe accompagne plus de 300 clients et dispose d’un réseau mondial de partenaires. Il permet aux sociétés d’assurance d’accélérer leur digitalisation grâce à sa suite logicielle full-web hautement configurable, modulable et disponible sur le cloud - www.prima-solutions.com.