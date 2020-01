TORONTO, 21 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Institut des fonds d’investissement du Canada (IFIC) a annoncé aujourd’hui les ventes nettes et l’actif net des fonds d’investissement pour décembre 2019.



L’actif investi dans des fonds communs de placement s’élevait à 1,63 mille milliards de dollars à la fin du mois de décembre 2019. L’actif a augmenté de 3,6 milliards de dollars, ou 0,2 %, comparativement à novembre 2019. Les fonds communs de placement ont affiché des ventes nettes de 2,9 milliards de dollars en décembre 2019.

L’actif des FNB a atteint 205,1 milliards de dollars à la fin du mois de décembre 2019. L’actif a augmenté de 5,0 milliards de dollars, ou de 2,5 %, comparativement à novembre 2019. Les FNB ont affiché des ventes nettes de 4,6 milliards de dollars en décembre 2019.

Ventes nettes et rachats nets des fonds communs de placement (en millions de dollars) *

Catégorie d’actif Déc. 2019 Nov. 2019 Déc. 2018 2019 2018 Fonds à long terme Équilibrés 1 873 803 (3 512 ) 2 757 418 Actions (1 152 ) (1 151 ) (2 782 ) (13 768 ) (224 ) Obligations 1 244 1 369 (2 915 ) 18 892 (6 810 ) Spécialisés 476 616 281 6 847 4 067 Total des fonds à long terme 2 441 1 636 (8 928 ) 14 728 (2 550 ) Total des fonds du marché monétaire 416 595 1 060 2 176 2 658 Total 2 857 2 231 (7 869 ) 16 903 109

Actif net des fonds communs de placement (en milliards de dollars) *

Catégorie d’actif Déc. 2019 Nov. 2019 Déc. 2018 Fonds à long terme Équilibrés 821,8 820,9 737,1 Actions 532,5 531,5 460,0 Obligations 218,2 217,5 180,2 Spécialisés 27,3 26,6 18,3 Total des fonds à long terme 1 599,8 1 596,6 1 395,6 Total des fonds du marché monétaire 30,6 30,2 27,5 Total 1 630,4 1 626,8 1 423,1

* Vous trouverez ci-dessous des renseignements importants concernant ces données.

Ventes nettes et rachats nets des FNB (en millions de dollars) *

Catégorie d’actif Déc. 2019 Nov. 2019 Déc. 2018 2019 2018 Fonds à long terme Équilibrés 182 93 74 1 867 1 237 Actions 2 159 1 771 901 10 216 12 168 Obligations 1 614 1 522 1 238 12 059 5 705 Spécialisés 102 361 (110 ) 1 210 (237 ) Total des fonds à long terme 4 057 3 748 2 103 25 352 18 874 Total des fonds du marché monétaire 547 258 84 2 596 1 155 Total 4 604 4 006 2 188 27 948 20 029

Actif net des FNB (en milliards de dollars) *

Catégorie d’actif Déc. 2019 Nov. 2019 Déc. 2018 Fonds à long terme Équilibrés 4,9 4,7 2,6 Actions 126,2 123,4 97,6 Obligations 65,8 64,5 52,2 Spécialisés 3,7 3,6 2,3 Total des fonds à long terme 200,6 196,1 154,7 Total des fonds du marché monétaire 4,5 3,9 1,9 Total 205,1 200,1 156,6

* Vous trouverez ci-dessous des renseignements importants concernant ces données.

Des données de Morningstar Canada Inc. ont fourni un complément aux données de l’IFIC sur les FNB.

L’IFIC s’efforce d’assurer l’exactitude, l’actualité et l’exhaustivité de l’information, mais ne peut garantir, déclarer, ni affirmer que l’information communiquée est valable, exacte ou à jour.

* Renseignements importants concernant les données sur les fonds d’investissement :

Les données sur les fonds communs de placement sont ajustées pour éviter la double comptabilisation découlant des fonds communs de placement qui investissent dans d’autres fonds communs de placement. Les données sur les FNB ne sont pas ajustées pour éviter la double comptabilisation découlant des FNB qui investissent dans d’autres FNB. La catégorie des fonds équilibrés comprend des fonds qui investissent directement dans une combinaison d’actions et d’obligations ou qui obtiennent une exposition à ceux-ci en investissant dans d’autres fonds. Les données sur les fonds communs de placement reflètent les activités de placement d’investisseurs particuliers canadiens. Les données sur les FNB reflètent les activités de placement d’investisseurs particuliers et institutionnels canadiens.

À propos de l’IFIC

L’Institut des fonds d’investissement du Canada est la voix de l’industrie des fonds d’investissement au Canada. L’IFIC regroupe 150 organisations, dont des gestionnaires et des distributeurs de fonds ainsi que des entreprises de services. Il s’emploie à promouvoir la solidité et la stabilité du secteur des placements afin que les investisseurs puissent atteindre leurs objectifs financiers. En faisant le lien entre les épargnants canadiens et l’économie du pays, notre secteur contribue grandement à la croissance économique et à la création d’emplois. Pour en savoir plus au sujet de l’IFIC, rendez-vous au www.ific.ca .

