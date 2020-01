Communiqué de presse

Paris, le 21 Janvier 2020

Banco Sabadell et Amundi annoncent un partenariat stratégique

de long-terme pour accélérer le développement de leur activité de gestion d’actifs en Espagne

En acquérant 100% de Sabadell Asset Management et en signant un accord de distribution sur dix ans, Amundi renforcera son ancrage en Espagne et consolidera ainsi sa position de leader européen

En combinant d’une part l’important réseau de distribution de Banco Sabadell et d’autre part la gamme complète des produits et solutions d’épargne d’Amundi, cette alliance constitue une opportunité prometteuse pour stimuler le marché de l’investissement pour les particuliers en Espagne

Cet accord avec le numéro 1 européen de la gestion d’actifs renforce l’engagement de Banco Sabadell de maintenir des positions de leader en matière de satisfaction clients

Le montant de la transaction est fixé à 430 millions d’euros

Banco Sabadell et Amundi annoncent la signature d’un partenariat stratégique d’une durée de 10 ans portant sur la distribution des produits d’Amundi dans les réseaux de Banco Sabadell en Espagne. Cet accord vise à accélérer le développement des produits d’épargne et d’investissement de Banco Sabadell, et son activité de gestion de fonds.

Cette alliance stratégique inclut également l’acquisition par Amundi de l’intégralité du capital de Sabadell Asset Management1, un gestionnaire d’actifs leader en Espagne, avec 21,8 milliards d’euros2 d’actifs sous gestion, dont 16,1 milliards d’euros portés par des fonds domiciliés en Espagne. Le montant de cette acquisition est de 430 millions d’euros3 et sera financé exclusivement par les liquidités existantes d’Amundi.

Les clients particuliers de Banco Sabadell bénéficieront ainsi de la large gamme de produits d’épargne et d’investissement reconnus d’Amundi et de la diversité de ses outils. Cet accord conforte l’ambition de Banco Sabadell d’améliorer les scores de satisfaction clients (une des priorités commerciales de la banque pour 2020).

Cette alliance n’implique aucun changement dans la manière dont Banco Sabadell gère les fonds ou les plans de retraite existants. En revanche, elle permettra aux clients de la banque d’avoir accès à de nouvelles opportunités d’investissement et une gamme plus importante de produits d’épargne, reconnus au niveau international, complétant ainsi les excellents produits d’investissement et d’épargne moyen-terme existants.

Pour sa part, Amundi bénéficiera de l’ancrage régional de Banco Sabadell, au travers de son réseau de plus de 1900 agences, et qui deviendra un nouveau réseau partenaire en Espagne.

Cette transaction permettra à Amundi de consolider sa position de leader européen de la gestion d’actifs et de déployer son modèle d’affaires unique visant à servir les réseaux distributeurs retail.

Sabadell Asset Management et Amundi Iberia4 resteront deux entités distinctes, afin de préserver les opérations actuelles des fonds d’investissement ou des plans de retraites de chaque entité. Sabadell Asset Management restera dédiée au réseau de Banco Sabadell et capitalisera sur les expertises d’Amundi pour servir ses clients.

Amundi Iberia, qui gère 21 milliards d’euros5, restera dédiée à ses clients existants.

Cette organisation est parfaitement en ligne avec le modèle d’Amundi qui consiste à servir au mieux les réseaux bancaires.

Le Président de Sabadell, Josep Oliu, commente : « Cette opération est une décision stratégique et commerciale qui nous permet de nous appuyer sur l’offre produits, l’expérience et les capacités du leader européen de la gestion d’actifs. Cette alliance représente une belle opportunité pour améliorer et stimuler le marché de l’épargne et des produits d’investissement et pour renforcer l’engagement de Banco Sabadell de fournir des conseils d’experts et viser l’excellence dans le service client. »

Yves Perrier, Directeur général d’Amundi déclare: « Nous sommes ravis d’annoncer ce nouveau partenariat stratégique avec Banco Sabadell, une banque leader en Espagne. Nous sommes convaincus que cette alliance profitera aux clients de Banco Sabadell et offre un potentiel de développement solide. Ce partenariat s’inscrit dans la stratégie d’Amundi de déployer, en Europe, sa capacité à servir les clients particuliers au travers des réseaux bancaires. L’acquisition de Sabadell Asset Management représente pour Amundi une nouvelle étape pour renforcer significativement sa position en Espagne, un marché majeur de l’épargne en Europe ».

Cette transaction est soumise à l’approbation des régulateurs, et devrait se conclure au cours du 3ème trimestre 2020.

***

A propos d'Amundi

Amundi est le premier asset manager européen en termes d’actifs sous gestion et se classe dans le top 10 mondial6. Le Groupe gère 1 563 milliards7 d’euros et compte six plateformes de gestion principales8. Amundi offre à ses clients d’Europe, d’Asie-Pacifique, du Moyen-Orient et des Amériques une large gamme d’expertises et de solutions d’investissement en gestion active, passive et en actifs réels et alternatifs. Les clients d’Amundi ont également accès à une offre complète d’outils et de services. Ayant son siège social à Paris, Amundi est cotée en Bourse depuis novembre 2015.

Grâce à ses capacités de recherche uniques et au talent de près de 4 500 collaborateurs et experts des marchés, basés dans 37 pays, Amundi fournit aux particuliers, aux clientèles institutionnelles et corporate des solutions d’épargne et d'investissement innovantes pour répondre à leurs besoins, objectifs de rendement et profils de risque spécifiques.

Amundi. La confiance, ça se mérite.

Rendez-vous sur www.amundi.com pour plus d’informations ou pour trouver l’équipe Amundi proche de vous.

Suivez-nous sur

Nota Bene:

Amundi est présent en Espagne depuis 2002 via sa filiale Amundi Iberia qui affiche 21 Mds€ d’encours sous gestion à fin septembre 2019. Amundi Iberia est le 6ème plus gros asset manager en Espagne et le deuxième acteur étranger.

A propos de Banco Sabadell

Forte de 138 ans d'histoire, Banco Sabadell est à la tête du quatrième groupe bancaire privé espagnol et est l'un des établissements financiers espagnols les mieux capitalisés. Banco Sabadell dépasse les 220 000 millions d'euros en actifs, possède un réseau de plus de 2 400 agences et 12 millions de clients lui font confiance.

Au cours de la dernière décennie, la banque a connu une croissance historique, en démontrant sa force et son implantation à l'échelle internationale, et en entreprenant son expansion au Mexique et au Royaume-Uni, où elle a acquis la banque TSB en 2015.

AMUNDI

Contact presse : Contacts investisseurs: Natacha Andermahr Anthony Mellor Thomas Lapeyre Tel. +33 1 76 37 86 05 Tel. +33 1 76 32 17 16 Tel. +33 1 76 33 70 54 natacha.andermahr-sharp@amundi.com anthony.mellor@amundi.com thomas.lapeyre@amundi.com

BANCO SABADELL

Contact presse : Gabriel Martínez

Tel: +34 902030255 Ext 39856

MartinezG@bancsabadell.com

SABADELL Asset Management

Contact presse : Cecilia Romero

Tel : +44 2071 553 853

Mob.: +44 7720 826 108

romeroc@sabadell.co.uk







1 Hors encours sous gestion d’Urquijo Gestion qui seront transférés à Banco Sabadell avant le closing de l’opération

2 Au 31 décembre 2019. Encours sous gestion hors Urquijo et fonds distributeurs tiers

3 Plus un complément jusqu’à 30 millions d’euros, payable en 2024, basé sur les performances futures de l’activité

4 Détails en page 3

5 Au 30 septembre 2019

6 Source : IPE « Top 400 asset managers » publié en juin 2019 sur la base des encours sous gestion à décembre 2018

7 Données Amundi au 30/09/2019

8 Plateformes de gestion : Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo

