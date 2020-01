Montrouge, le 22 janvier 2020

Banco Sabadell et Amundi annoncent leur partenariat stratégique en Espagne ainsi que l'acquisition par Amundi de Sabadell Asset Management

Amundi a annoncé aujourd'hui son partenariat stratégique avec Banco Sabadell, pour la distribution de produits de gestion d’actifs dans le réseau de Banco Sabadell en Espagne, pour une durée 10 ans. Amundi va aussi acquérir 100% de Sabadell Asset Management1, la filiale de gestion d’actifs de Banco Sabadell, pour un prix d’achat en numéraire de 430 millions d'euros.

Cette acquisition vient renforcer la position de leader d’Amundi comme gestionnaire d’actifs en Europe. L’Espagne est le 4ème marché2 de la zone euro en gestion d’actifs avec 600 milliards d’euros. Sabadell Asset Management est le 5ème acteur du marché espagnol3 avec 6% de part de marché4 et 22 milliards d’euros d’encours sous gestion5.

Amundi, déjà présent en Espagne avec 21 milliards d’actifs sous gestion, deviendra ainsi le 4ème acteur sur le marché espagnol suite à cette opération6. La combinaison de la forte implantation régionale du réseau de Banco Sabadell et de l’offre complète d’Amundi en produits et solutions d’épargne crée un potentiel significatif de développement en Espagne pour les deux partenaires.

L’opération devrait être finalisée au troisième trimestre 2020.7

Cette annonce s’inscrit dans le cadre du projet stratégique du Groupe Crédit Agricole, en contribuant à l’extension de notre modèle de banque universelle par le développement de partenariats en Europe. L’opération aura un impact négatif d’environ 10 points de base sur le CET1 de Crédit Agricole S.A. et 5 points de base sur le CET1 du Groupe Crédit Agricole.

Les résultats du quatrième trimestre et de l'année 2019 seront publiés le 14 février 2020, les documents financiers les présentant seront disponibles sur le site à 7 heures du matin, heure de Paris :

https://www.credit-agricole.com/finance/finance/publications-financieres .

1 Excluant Uruijo Gestion, qui représente environ 2 Md€ d’encours sous gestion, et qui restera dans le périmètre de Banco Sabadell.



2 En fonds ouverts. Source Broadridge



3 En fonds ouverts. Source : Inverco



4 Source : Banco Sabadell



5 Chiffres au 31 décembre 2019. Hors Urquijo Gestion et hors fonds tiers



6 Sabadell AM et Amundi Iberia demeureront deux entités distinctes.



7 Sous réserve des autorisations règlementaires nécessaires



