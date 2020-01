Trygs bestyrelse har i dag godkendt årsrapporten for 2019.



Præmievækst på 17,1% eller 6,1% eksklusive Alka. Forsikringsteknisk resultat på 3.237 mio. DKK (2.766 mio. DKK) positivt påvirket af vækst i privatforretningen, som blandt andet var drevet af højeste kundetilfredshed nogensinde med en TNPS på 68 samt en historisk høj fastholdelse. Resultatet var endvidere positivt påvirket af Alka og relaterede synergier, en fortsat forbedring af den underliggende erstatningsprocent og et lavt niveau af stor- og vejrskader. Investeringsresultatet var 579 mio. DKK (-332 mio. DKK) drevet af et positivt aktieafkast. Resultatet før skat var 3.628 mio. DKK (2.262 mio. DKK). Kvartalsvis udbytte på 1,70 DKK pr. aktie, som bidrager til TryghedsGruppens medlemsbonus. Ekstraordinært udbytte på 1,65 DKK pr. aktie. Solvensratio på 162.

Finansielle højdepunkter 2019

Præmievækst på 17,1% eller 6,1% (4,1%) eksklusive Alka i lokal valuta

Forsikringsteknisk resultat på 3.237 mio. DKK (2.766 mio. DKK)

Omkostningsprocent på 14,2 (14,4)

Combined ratio på 85,1 (85,1)

Investeringsresultat på fri portefølje 857 mio. DKK (-33 mio. DKK)

Investeringsafkast på 579 mio. DKK (-332 mio. DKK)

Resultat før skat blev 3.628 mio. DKK (2.262 mio. DKK)

Udbytte på 6,80 pr. aktie for helåret og et ekstraordinært udbytte på 1,65 DKK pr. aktie

Solvensratio 162

Finansielle højdepunkter 4. kvartal 2019

Præmievækst på 10,4% eller 5,6% (4,5%) eksklusive Alka i lokal valuta

Forsikringsteknisk resultat på 762 mio. DKK (596 mio. DKK)

Underliggende erstatningsprocent forbedret med 0,5 % i både Privat og Tryg-koncernen

Omkostningsprocent på 14,6 (15,6)

Combined ratio på 86,1 (88,2)

Investeringsafkast på fri portefølje på 226 mio. DKK (-198 mio. DKK)

Samlet investeringsafkast på 198 mio. DKK (-330 mio. DKK)

Resultat før skat blev 940 mio. DKK (149 mio. DKK)

Udbytte på 1,70 DKK per aktie for 4. kvartal

Kundemål og højdepunkter 2019

TNPS udgjorde 68 (67)

Antal produkter per kunde 3,8 (3,8)

For 4. år i træk har TryghedsGruppen udbetalt bonus på 8% til sine medlemmer

I 4. kvartal steg kendskabet til TryghedsGruppens medlemsbonus for ikke-Tryg-kunder til 28% - en stigning på 27% sammenlignet med samme periode sidste år

Koncernchef Morten Hübbe udtaler:

Med 3.237 mio. DKK leverer vi et særdeles flot forsikringsteknisk resultat særligt drevet af privatområderne i Danmark og Norge, Alka og relaterede synergier samt et lavere niveau af vejr- og storskader.

Væksten udgjorde 17,1%, og eksklusive Alka udgjorde væksten for koncernen 6,1% - primært drevet af privatforretningen i Danmark og Norge. Kundetilfredsheden er på sit højeste niveau nogensinde, og vi ser en fortsat positiv udvikling i fornyelsen af forsikringer, som understreger den øgede kundeloyalitet i Tryg. I 2019 fik 1,3 millioner kunder i Tryg og Alka, svarende til hver 4. dansker, udbetalt bonus af TryghedsGruppen, hvilket udgør 8% af kundernes præmieindbetalinger i 2018.

Integrationen af Tryg og Alka forløber fortsat meget tilfredsstillende, og vi fortsætter med at lære meget af hinanden inden for områder såsom online salg, skadesindkøb og anvendelsen af data.

Vi kommer også til at fortsætte arbejdet med at forbedre indtjeningen i industriområderne i alle lande. Ny ledelse, et øget fokus på strategi, kommerciel eksekvering, analyse og brugen af data samt de allerede iværksatte lønsomhedsinitiativer i industriområderne vil understøtte en forbedret lønsomhed i 2020 og de kommende år.

