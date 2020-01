Communiqué de presse

McPhy va équiper la plus grande unité de production d’hydrogène zéro-carbone en Europe

La première unité de production d'hydrogène zéro-carbone de cette envergure à être développée en Europe, avec une capacité de 3 000 tonnes par an (20 MW)

Un projet initié par Nouryon et Gasunie, deux acteurs industriels de premier plan, qui sera installé à Delfzijl, aux Pays-Bas

Réduction des émissions de CO 2 jusqu'à 27 000 tonnes par an, participant à la décarbonation du secteur industriel

La Motte Fanjas, le 22 janvier 2020 – 8h00 CET – McPhy (Euronext Paris Compartiment C : MCPHY, FR0011742329), spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène, annonce aujourd’hui avoir été sélectionné pour équiper la première unité de production d'hydrogène zéro-carbone à cette échelle en Europe.

Laurent Carme, Directeur Général de McPhy, déclare : « Nous sommes fiers de la confiance que nous avons reçue de Nouryon et de Gasunie, deux groupes industriels majeurs. Ce projet, unique par son envergure et son intégration au plus près des procédés complexes et besoins de nos clients, représente une étape majeure de transformation pour McPhy et plus globalement pour le marché de l'hydrogène. En effet, il s'agit maintenant de changer d’échelle et d'industrialiser les technologies de production d'hydrogène zéro-carbone pour en réduire les coûts et favoriser l'émergence d'un écosystème hydrogène respectueux de l’environnement, sécurisé et compétitif. »

Marcel Galjee, Directeur de l’Energie de Nouryon Industrial Chemicals (Groupe Nouryon), ajoute : « L’hydrogène vert est la pierre angulaire de la constitution d’une économie circulaire durable. Nouryon est déjà un leader dans l’électrolyse en Europe et avec la technologie de McPhy, nous franchissons une nouvelle étape vers la production d’hydrogène vert à la fois compétitive et à grande échelle, pour un avenir durable. »

Le premier projet de production d'hydrogène zéro-carbone à grande échelle en Europe

Conçue, fabriquée et intégrée par McPhy, la plateforme de production d’hydrogène de 20 MW est équipée de sa technologie d'électrolyse innovante « Augmented McLyzer ». Chaque année, 3 000 tonnes d’hydrogène propre seront ainsi produites par électrolyse à partir d’électricité verte, et utilisées pour produire du bio-méthanol, contribuant à réduire les émissions de CO 2 , jusqu'à 27 000 tonnes par an.

Ce projet, initié par Nouryon, un leader mondial de la chimie de spécialité, et Gasunie, société d'infrastructure gazière, est pionnier parmi les initiatives industrielles ayant pour objectif de réduire les émissions de carbone grâce à l’hydrogène.

La chaîne de valeur du projet se décompose comme suit :

Conversion de l'électricité issue de sources renouvelables en hydrogène propre (par la plateforme d’électrolyse de 20 MW développée par McPhy) ;

Transport de l'hydrogène du point de production au point de consommation ;

Production de méthanol décarboné.

Ce projet industriel d'hydrogène zéro-carbone sera financé par une subvention de 11 millions d'euros de l'Union Européenne, provenant de Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking1 (FCH-JU), ainsi que par des subventions supplémentaires d’un montant de 5 millions d'euros de Waddenfonds, un fonds néerlandais qui investit dans des projets aux Pays-Bas.

McPhy, une technologie mature permettant la transition de l’hydrogène à l'échelle industrielle

A l’issue d’une revue technologique conduite par Nouryon, la technologie innovante d'électrolyse « Augmented McLyzer » de McPhy a été choisie pour être la pierre angulaire de ce projet industriel majeur.

« Cet équipement à la pointe de la technologie est le reflet de notre politique d'innovation constante, ainsi que de notre expertise dans l'électrolyse de très grande capacité. Notre plateforme d’électrolyse produira de l'hydrogène zéro-carbone avec les meilleures performances possibles. Ce projet confirme la pertinence de notre positionnement technologique et de notre passage à l'échelle industrielle, pour répondre aux besoins futurs de l'industrie ainsi qu’aux enjeux des secteurs de la mobilité et de l'énergie », conclut Laurent Carme.

La technologie « Augmented McLyzer » est une combinaison unique entre l'électrolyse alcaline haute pression 30 bar de McPhy et les électrodes avancées (haute densité de courant), spécialement conçues pour les plateformes de très grande capacité (multi-MW).

Il s'agit actuellement de la technologie la plus mature et la plus robuste, reconnue parmi les leaders du marché comme l'une des plus prometteuses en termes de futurs développements.

McPhy participera à la phase de pré-ingénierie puis à l'ingénierie de détail, la production et la mise en service de la plateforme d'électrolyse.

1 Entreprise commune de Piles à combustible et Hydrogène.





Prochaine communication financière : Chiffre d’affaires annuel 2019, 28 janvier 2020, après Bourse

À propos de McPhy

Spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène, McPhy contribue au déploiement mondial de l’hydrogène propre comme solution pour la transition énergétique.

Fort de sa gamme complète dédiée à l’hydrogène énergie, à la mobilité zéro émission et à l’hydrogène industriel, McPhy offre à ses clients des solutions clés en main adaptées à leurs applications de stockage et valorisation des surplus d’électricité d’origine renouvelable, de recharge de véhicules électriques à pile à combustible et d’approvisionnement en matière première industrielle.

Concepteur, fabricant et intégrateur d’équipements hydrogène depuis 2008, McPhy dispose de trois centres de développement, ingénierie et production en Europe (France, Italie, Allemagne).

Ses filiales à l’international assurent une large couverture commerciale à ses solutions hydrogène innovantes.

McPhy est coté sur Euronext Paris (compartiment C, code ISIN : FR0011742329 ; code mnémonique : MCPHY).

À propos de Nouryon

Nous sommes un leader mondial de la chimie de spécialité. Les marchés du monde entier comptent sur notre chimie essentielle dans la fabrication de produits quotidiens tels que le papier, les plastiques, les matériaux de construction, les aliments, les produits pharmaceutiques et les produits de soins personnels.

Fort de notre histoire de près de 400 ans, du dévouement de nos 10 000 employés et de notre engagement commun envers la croissance de l'entreprise, les solides performances financières, la sécurité, la durabilité et l'innovation, nous avons établi une entreprise mondiale et construit des partenariats solides avec nos clients. Nous sommes présents dans plus de 80 pays à travers le monde et notre portefeuille de marques leaders de l'industrie comprend Eka, Dissolvine, Trigonox et Berol.





À propos de Gasunie

Gasunie est une société européenne d'infrastructure gazière. Le réseau de Gasunie est l'un des plus grands réseaux de gazoducs à haute pression d'Europe, comprenant plus de 15 000 kilomètres de conduites aux Pays-Bas et en Allemagne. Gasunie entend contribuer à accélérer la transition vers un approvisionnement énergétique neutre en CO2 et estime que les innovations liées au gaz, par exemple sous forme de gaz renouvelables comme l'hydrogène et le gaz vert, peuvent apporter une contribution importante. Les infrastructures gazières existantes et nouvelles jouent un rôle clé à cet égard.

À propos de Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH-JU)

Le Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH-JU, en français l'entreprise commune de Piles à combustible et Hydrogène) est un partenariat unique entre la Commission Européenne et l’industrie pour financer et soutenir le développement des technologies de l’hydrogène, y compris les activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (RTD) dans le domaine des technologies énergétiques des piles à combustible et de l'hydrogène en Europe. Son objectif est d'accélérer l'introduction de ces technologies sur le marché, en réalisant leur potentiel en tant qu'instrument pour parvenir à un système énergétique propre en termes de carbone.

Les trois membres de l'entreprise conjointe FCH-JU sont la Commission européenne, les industries des piles à combustible et de l'hydrogène représentées par Hydrogen Europe et la communauté de chercheurs représentée par Hydrogen Europe Research.





