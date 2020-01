Eurêka Solutions, éditeur de la solution Eurêka ERP, confirme son dynamise et annonce une croissance de plus de 15 % de son chiffre d’affaires qui s’élève à 3,470 millions d’euros sur son dernier exercice. Cette croissance s’explique notamment par l’implication de ses équipes et leur expertise dans la mise en œuvre de projets ERP complexes. Pour soutenir sa croissance, Eurêka Solutions investit des ressources importantes pour faire évoluer sa solution.



Depuis plus de 20 ans, Eurêka Solutions apporte aux PME/PMI et ETI des solutions pertinentes et opérationnelles. La suite Eurêka ERP répond aux besoins majeurs des entreprises en tirant profit des technologies les plus modernes et de plateformes technologiques multiples. Eurêka Solutions est l’un des rares éditeurs du marché à bénéficier d’un positionnement d’expert autour de la plateforme IBM Power-i.

Henri STUCKERT, Président Directeur Général d’Eurêka Solutions « Nous sommes fiers d’annoncer une nouvelle hausse de nos activités et d’être positionnés comme un partenaire stratégique chez nos clients PME et ETI utilisateurs d’environnements IBM Power-i. Notre approche unique qui intègre de réelles innovations méthodologiques est un avantage concurrentiel qui nous permet de faire la différence en positionnant l’engagement, l’agilité et la qualité de service au centre de notre modèle de développement. Nous nous appuyons donc sur de solides fondamentaux et une solution modulaire innovante qui nous permettent de nous inscrire dans une approche de croissance sur le long terme. »