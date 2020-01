Kia veut offrir 11 véhicules électriques d’ici 2025, ciblant une part de marché globale de 6,6 % des véhicules électriques

Kia va lancer un modèle de véhicule électrique dédié en 2021

Kia va totaliser 25 % de ses ventes avec des véhicules écoénergétiques d’ici la fin de 2025

Objectif de ventes annuelles globales de 500 000 véhicules électriques et de 1 million de véhicules écoénergétiques d'ici 2026

Produits et services de mobilité pour prioriser la valeur client

Kia va accroître la rentabilité en améliorant les affaires actuelles et son leadership des futures affaires

Kia va accéder au marché des véhicules spécialisés (PVB) pour les clients commerciaux

Kia va investir 29 milliards de wons (25 milliards $ US) d’ici 2025

L’entreprise vise une marge d'exploitation de 6 % et un rendement des capitaux propres (RCP) de 10,6 % en 2025

Selon le chef de la direction Han-woo Park : « Kia Motors va se transformer en une marque constamment innovatrice, en accélérant sa transition audacieuse et dynamique du développement des affaires »

SÉOUL, Corée du Sud, 22 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kia Motors Corporation a annoncé la semaine passée les détails de son « Plan S », sa stratégie à moyen et à long terme visant à établir progressivement une position de leadership dans l'industrie automobile de demain, en englobant l'électrification et les services de mobilité, ainsi que la connectivité et l'autonomie de ses véhicules.

La stratégie du Plan S décrit le « virage » audacieux et dynamique de Kia, qui passera d'un système d’affaires axé sur les véhicules équipés de moteurs à combustion interne, en faveur de véhicules électriques et de solutions de mobilité sur mesure. L’innovation de la marque et l’amélioration de la rentabilité en cours de la société permettront de favoriser une stratégie du Plan S en deux volets, en ciblant le virage vers des véhicules électriques et autonomes, ainsi que vers des services de mobilité.

Parallèlement à la stratégie financière et d'investissement 2025 de Kia, les détails du Plan S ont été annoncés aux actionnaires, analystes et agences d'évaluation du crédit lors de la journée du chef de la direction de la société consacrée aux investisseurs à Séoul aujourd’hui.

D’ici la fin de 2025, Kia prévoit offrir une gamme complète de 11 véhicules à batterie-électrique. Grâce à ces modèles, Kia cherche à décrocher une part de 6,6 % du marché global des véhicules électriques (en excluant la Chine), tout en obtenant une part de marché de 25 % avec la vente de ses véhicules écoénergétiques. Étant donné que le marché global des véhicules électriques devrait s’accroître d’ici 2026, Kia vise des ventes annuelles de 500 000 véhicules électriques et des ventes globales de 1 million de véhicules écoénergétiques (excluant la Chine).

Parallèlement à ces objectifs, Kia offrira des services de mobilité axés sur les véhicules électriques dans le cadre de son nouveau modèle d'entreprise, afin d’aider à résoudre les problèmes urbains mondiaux comme la pollution de l'environnement. Sur le marché des véhicules spécialisés (PBV), qui devrait augmenter avec la popularité du partage de véhicules et les entreprises de commerce électronique, la société doit viser une compétitivité de pointe.

Le « Plan S » : Les futures affaires de deuxième génération Kia

Transition préventive

vers les véhicules

électriques Favoriser la popularité des véhicules électriques Lancer un véhicule électrique à batterie dédié en 2021

Avoir une gamme complète de véhicules électriques comptant 11 modèles et atteindre 6,6 % de la part du marché global des véhicules électriques d’ici 2025

Vendre 500 000 véhicules électriques à batterie et un million de véhicules écoénergétiques d'ici 2026

Proposer simultanément des modèles dérivés de véhicules électriques et des modèles dédiés ayant des prix et des spécifications différenciés

Faire des principaux marchés développés des bases importantes pour les véhicules électriques; obtenir une part de 20 % des ventes pour tous les modèles Kia d'ici 2025

Introduire de façon sélective les véhicules électriques sur les marchés émergents; et augmenter les ventes de véhicules avec moteur à combustion interne

Adopter un système de développement pour l'architecture des véhicules électriques

Réaliser l'innovation des ventes de véhicules électriques Fournir des solutions de

mobilité sur mesure Favoriser des services de mobilité axés sur les véhicules électriques et autonomes, accéder au marché des véhicules spécialisés Mettre en place des stations de mobilité dans les villes ayant une réglementation environnementale plus stricte et une plus grande utilisation des véhicules électriques; et fournir les services de mobilité écoénergétiques

Explorer de nouveaux modèles d’entreprise comme la logistique et l'entretien des véhicules avec stations de mobilité

Exploiter des services de mobilité à long terme pour les véhicules électriques et autonomes

Être un chef de file des marchés de véhicules spécialisés pour les clients commerciaux; offrir des véhicules spécialisés pour les clients cibles

Avec le Plan S, Kia Motors va investir un total de 29 milliards de wons (25 milliards de $ US) d'ici la fin de 2025 pour établir son leadership dans l'électrification des véhicules et la diversification de ses activités. À la fin de cette période, Kia Motors vise une marge opérationnelle de 6 % et un rendement des capitaux propres (RCP) de 10,6 %, pour assurer les capitaux nécessaires et maximiser la valeur pour les actionnaires.

« Alors que l'industrie automobile traverse une période de bouleversements, c'est aussi l’occasion pour Kia Motors de se transformer radicalement en une société mondiale visant à favoriser les innovations axées sur la valeur pour le client » a déclaré le chef de la direction, M. Han-woo Park. « Kia Motors va activement innover pour relever les défis à venir, identifier et tirer parti des nouvelles possibilités permettant de propulser la société vers l’avenir. »

M. Park a ajouté : « Le Plan S est une initiative audacieuse et innovatrice visant à favoriser la transition d’affaires de Kia axée sur nos deux priorités que sont les véhicules électriques et les solutions de mobilité. Notre approche est axée sur le client, et Kia va relancer son innovation de la marque par le développement de produits et de services offrant de nouvelles expériences pour les clients. »

Les deux objectifs stratégiques du Plan S de Kia vont viser (1) être un chef de file pour la popularité des véhicules électriques, et (2) étendre les services de mobilité pour les véhicules électriques et autonomes, ainsi que l'accès au marché des véhicules spécialisés.

La société poursuivra ses innovations dans tous les domaines, notamment l'identité de marque, l'identité d'entreprise, l'identité de design et l'expérience utilisateur. Kia vise à permettre aux clients de ressentir, d'expérimenter et de comprendre directement l'évolution de l'entreprise en tant que promoteur des véhicules électriques et des solutions de mobilité.

Le nouveau système de marque Kia, qui devrait être révélé au cours du second semestre de cette année, est en cours de formulation dans le cadre d'objectifs clairs. Cela inclut devenir un pionnier à l'ère des véhicules électriques, une marque appréciée par la génération du millénaire (des personnes ayant une bonne connaissance des technologies de l'information et qui sont nées entre le début des années 1980 et le début des années 2000, période charnière de la transition de l’ère analogique à l'ère numérique) et de la génération Z (les personnes nées après le milieu des années 1990 et ayant surtout grandi dans un environnement numérique avec une tendance naturelle à utiliser des outils numériques, d'où leur surnom de « natifs numériques »), et un symbole de défi et d'innovation.

Du même coup, la société prévoit maximiser la valeur pour les actionnaires et gagner davantage la confiance du marché en renforçant de façon constante sa compétitivité par l'innovation des affaires existantes, ainsi que par l'augmentation de la rentabilité des futures affaires.

Transition préventive vers les affaires liées aux véhicules électriques

Kia s'efforcera d'assurer son leadership sur le marché mondial des véhicules électriques en adoptant une stratégie de différenciation des produits, comme le lancement d'un modèle de véhicule électrique dédié, ainsi qu'en établissant un système d'innovation à l'échelle de l'entreprise.

Kia prévoit préparer le terrain pour son grand bond en avant en faisant la transition vers un système commercial basé sur les véhicules électriques avant ses concurrents, en tirant parti de ses capacités de production dans la fabrication de véhicules à moteur à combustion interne.

En établissant la priorité de la valeur future pour les clients, la société prévoit également mettre au point et commercialiser des modèles de véhicules électriques novateurs, offrant un attrait différencié du produit, comme une conception spécialisée de véhicules électriques, une expérience utilisateur et la qualité. En commençant par le lancement de son nouveau modèle de véhicule électrique dédié en 2021, Kia mettra en place une gamme complète de véhicules électriques comprenant 11 modèles d'ici 2025 et ajoutant de nouveaux modèles électriques y compris des voitures de tourisme, des VUS et des MPV à compter de 2022.

Le modèle de véhicule électrique dédié qui sera lancé en 2021 sera construit sur une plateforme unique spécialement conçue pour s'adapter au groupe propulseur et aux technologies de pointe de la voiture électrique. Il offrira un design croisé qui élimine les distinctions entre les véhicules de tourisme et les véhicules utilitaires sport, une expérience utilisateur tournée vers l'avenir, une autonomie de plus de 500 kilomètres à charge unique et un temps de charge grande vitesse inférieur à 20 minutes.

Avec sa gamme de véhicules électriques, Kia prévoit exploiter deux types différents de véhicules ayant des capacités de charge différentes (400 V/800 V) -- des modèles dédiés hautes performances et des modèles dérivés à prix raisonnable -- pour répondre aux divers besoins des clients.

La croissance des ventes mondiales de véhicules électriques se fera conformément à une stratégie sur mesure en fonction du marché et tenant compte des différences régionales en matière de réglementation environnementale, de subventions, d'infrastructures et plus encore.

En Corée, en Amérique du Nord, en Europe et sur d'autres marchés développés qui font face à des normes plus strictes en matière d'efficacité énergétique, la société favorisera le développement de l'industrie des véhicules électriques. Une gamme complète de véhicules électriques sera disponible sur ces marchés d’ici 2025, et les ventes de véhicules électriques représenteront environ 20 % des ventes totales de Kia sur les marchés développés.

Sur les marchés émergents, Kia se concentrera sur l'expansion des ventes de véhicules avec moteur à combustion interne, tout en surveillant l'introduction sélective des véhicules électriques en fonction de la demande sur chaque marché.

En adoptant un système de développement innovateur d’architecture de véhicule électrique (cadre de base du véhicule), la société mettra en place une structure de planification, de développement et de production en mesure d'optimiser la valeur client en intégrant efficacement les demandes du marché dès le début de l’étape de planification des produits.

Grâce à ces innovations en matière de processus, qui permettent le développement économique et rapide d'une gamme variée de modèles de véhicules électriques, Kia s'attend à renforcer sa compétitivité pour ce type de véhicules.

En même temps, la société a fait progresser les investissements stratégiques et la collaboration sous forme d'innovation ouverte pour l'internalisation des technologies et la construction des infrastructures.

En mai dernier, Kia a fait des investissements importants dans Rimac Automobili, un fabricant croate de véhicules électriques de performance et en septembre, la société a investi dans IONITY, un fabricant spécialisé dans les infrastructures de charge à grande vitesse. Les investissements dans IONITY, plus particulièrement, ouvrent la voie à l’essor des activités de Kia en matière de développement d’infrastructures de recharge à grande vitesse en Europe et dans d’autres pays importants.

Promotion des services de mobilité; accès au marché des véhicules spécialisés

Kia va diversifier ses activités afin d'offrir des services de mobilité écoénergétiques axés sur la conduite électrique et autonome dans les grandes villes du monde. La société va aussi accéder au marché des véhicules spécialisés (PBV), alors que la demande devrait augmenter en raison de la prolifération du commerce électronique et du partage de véhicules, et éventuellement en vue de sécuriser une nouvelle base de clients commerciaux.

Dans les grandes villes du monde qui réagissent activement au changement climatique et qui soutiennent la popularité des véhicules électriques, Kia collaborera avec des partenaires locaux pour mettre en place des stations de mobilité qui hébergeront des bornes de recharge de véhicules électriques, des centres d’entretien de véhicules et diverses installations pratiques.

Ces stations de mobilité serviront de centres de transfert entre les véhicules électriques et les véhicules avec moteur à combustion interne, alors que ceux-ci ne peuvent circuler dans certaines zones urbaines en raison de la réglementation environnementale. En recourant à diverses infrastructures, telles que des bornes de recharge et des équipements de commodité à l'intérieur des stations de mobilité, Kia explorera de nouveaux modèles commerciaux.

À long terme, la société vise à exploiter des robotaxis autonomes et des robonavettes sur demande dans les centres urbains qui exploitent également les stations de mobilité.

Kia a récemment accru sa collaboration avec les entreprises de solutions de mobilité, tant au pays qu'à l'étranger. En 2018, la société a investi dans Grab, la plus importante entreprise de services de transport partagé, de livraison de nourriture et de solutions de paiement en Asie du Sud-est; et à Ola en mars l'an dernier, dans une entreprise indienne offrant des services de covoiturage entre pairs, de covoiturage, de taxi, de livraison de nourriture et autres services de mobilité.

En particulier, Kia a créé une entreprise commune de services de partage de véhicules avec Repsol, la plus importante société énergétique espagnole à Madrid, avec sa marque WiBLE. Lancé en septembre 2018, WiBLE exploite 500 véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV) Kia Niro, via une méthode sans rappel qui permet aux utilisateurs de louer et de retourner librement des véhicules dans la zone de service. WiBLE reste l'un des systèmes de mobilité partagée les plus réussis d'Europe, avec plus de 130 000 membres enregistrés depuis son lancement.

Kia – dans le cadre du Hyundai Motor Group – a signé un accord de coentreprise en septembre 2019 avec Aptiv, une entreprise mondiale de premier plan spécialisée dans le développement de solutions de conduite autonomes. Ce partenariat aidera la marque à faire progresser ses technologies de conduite autonomes de niveau 4 et 5 de la Society of Automotive Engineers International, qui constitueront les capacités essentielles des futures solutions de mobilité.

Par le biais de la coentreprise, Kia développera une plateforme de conduite autonome de pointe d'ici 2022, et mènera des opérations expérimentales dans certaines régions en 2023. Cette initiative sera suivie par la production commerciale au deuxième semestre de 2024 et fournira la plateforme aux constructeurs automobiles et aux entreprises de services de mobilité.

Kia ne se contente pas de réorienter l'utilisation des véhicules vendus aux clients individuels. La société tourne son attention vers le potentiel de croissance du marché des véhicules spécialisés qui desservent les entreprises et autres clients.

La demande des entreprises clientes dans les secteurs du transport, de la logistique et de la distribution devrait augmenter considérablement au cours de la prochaine décennie. Représentant à l’heure actuelle seulement 5 % de la demande globale en automobile, celle-ci devrait passer à 25 % d'ici 2030, à mesure que les services de commerce électronique et de covoiturage augmentent.

En priorité, Kia va concentrer ses efforts sur l'amélioration des produits de véhicules spécialisés pour être un chef de file des marchés, en s’assurant des clients principaux.

La société traversera une période de transition pour l'exploitation d'une version distincte de véhicules déjà commercialisés, comme le Niro EV et la Soul EV. Elle développera ensuite et fournira des véhicules spécialisés en fonction des besoins précis des clients, comme des véhicules de partage, des véhicules logistiques à plancher surbaissé pour monter et descendre, et même des camions de livraison dotés d'équipements de refroidissement et de réfrigération pour les livraisons d’aliments frais.

Avec la popularité de la technologie de conduite autonome, Kia étendra son modèle d'affaires pour inclure une entreprise de véhicules spécialisés sur mesure axée sur les modèles électriques et autonomes qui utilisent une plateforme modulaire intégrée de « planche à roulettes », comme les voitures de livraison petit format et les robotaxis sans conducteur.

La plateforme de « planche à roulettes » intègre une batterie plate, surbaissée et un moteur compact (deux des principaux composants des véhicules électriques). Une telle structure permet de monter une carrosserie sur le dessus, en fonction des besoins fonctionnels des utilisateurs.

Pour les véhicules spécialisés utilisés à des fins particulières, il est primordial de garantir la compétitivité des coûts. Par conséquent, Kia collaborera activement avec les intervenants extérieurs et utilisera son propre réseau pour les véhicules dotés d’un équipement spécialisé, ainsi que pour mettre en place une équipe de développement et un système de production dédiés.

Stratégie financière et d’investissement

Lors de la Journée des investisseurs du chef de la direction à Séoul, Kia a également révélé sa stratégie financière et d'investissement à moyen et long terme, y compris un plan visant à accroître la rentabilité grâce à sa transition réussie vers un futur système d'affaires, ainsi qu'à établir une politique de retour des actionnaires pour améliorer la confiance du marché.

Kia prévoit investir un total de 29 billions de wons d'ici la fin de 2025, d'atteindre une marge opérationnelle de 6 % et de réaliser un ratio de rendement des capitaux propres de 10,6 %.

Les investissements vers les véhicules électriques et autonomes, ainsi que les futurs services de mobilité durant la période de transition, seront financés en grande partie par des économies réalisées dans les investissements liés aux moteurs à combustion interne, qui diminueront progressivement au fur et à mesure que Kia mettra l’accent à réduire la complexité de fabrication. La société concentrera plutôt ses investissements sur les véhicules électriques et autonomes pour consolider son leadership mondial dans les futures entreprises.

Ses futurs investissements commerciaux, axés sur le renforcement des capacités technologiques de Kia et l’exploration de nouvelles initiatives d’affaires, seront réalisés par le biais d’innovations ouvertes pour créer des synergies diverses avec les intervenants extérieurs.

Au cours des deux à trois prochaines années, période au cours de laquelle Kia continuera de lancer de nouveaux véhicules de masse comme le Sorento et le Sportage, la société mettra tout en œuvre pour accroître sa rentabilité par l'amélioration de sa gamme de modèles. Le ratio de vente des VUS, qui se situe actuellement à 50 % de tous les modèles, devrait passer à 60 % d'ici 2022, en excluant le marché chinois.

Ayant réussi à percer le marché en Inde, la pénétration de Kia sur le quatrième marché automobile mondial va se poursuivre. Après l’inauguration réussie l’an dernier de l’usine de Kia Motors India dans l’État d’Andhra Pradesh et l’introduction du VUS Seltos, Kia entend poursuivre sa croissance en ajoutant de nouveaux modèles de véhicules récréatifs. Cette mesure permettra à l'usine de respecter sa capacité de production de 300 000 unités par an d'ici 2022.

En Chine, l’objectif de Kia à moyen et à long terme est de renforcer sa compétitivité fondamentale pour créer un cycle d’innovation de marque par le biais d’une hausse de production et des ventes. Cela comprend l'augmentation de l'efficacité des lignes de production, l'exploitation de modèles stratégiques régionaux, ainsi que l'amélioration de la compétitivité des concessionnaires pour accroître la rentabilité.

En même temps, les trousses de pièces non assemblées Kia (CKD), répandues sur les marchés émergents de l’Asie-Pacifique, du Moyen-Orient et de l’Afrique, de la Russie ainsi que de l’Amérique centrale et du Sud, passeront à 300 000 unités d’ici la fin de 2023, contre 80 000 à l’heure actuelle.

L'augmentation des volumes de ventes sur les marchés émergents est également un facteur essentiel de l'amélioration de la rentabilité. Avec des gammes de modèles rationalisées, des coûts de développement réduits, des spécifications optimisées et autres améliorations, les volumes de ventes de véhicules avec moteur à combustion interne sur les marchés émergents vont passer de 770 000 unités à l’heure actuelle à 1,05 million d'unités d'ici 2025 (excluant la Chine).

Stratégie financière et d’investissement 2025

Rentabilité accrue Arrivée d'un cycle de nouveaux véhicules centré sur le volume de VUS

Accélération de la pénétration du marché indien; expansion de la gamme à une capacité annuelle de 300 000 unités d'ici 2022

Renforcement des opérations sur le marché chinois grâce à des innovations commerciales de haute intensité

Expansion des activités de CKD sur les marchés émergents à 300 000 unités d'ici 2023

Augmentation à 1,05 million d'unités d'ici 2025 du volume des ventes de véhicules avec moteur à combustion interne sur les marchés émergents

Garantir la rentabilité des véhicules électriques grâce à l'innovation des structures de coûts Maximisation de la

valeur des

actionnaires À court terme : maintenir un taux de distribution des dividendes de 25 à 30 %

À moyen et long terme : envisager le rachat d'actions et augmenter le taux de distribution

Atteindre un rendement des capitaux propres (RCP) de 10 %, compétitif à l’échelle mondiale

Plus particulièrement, Kia va innover davantage sa structure de coûts de base en adoptant un système de développement d'architecture de véhicules électriques pour consolider son leadership dans ce domaine. Ce système est centré sur l'optimisation de la conception, de l'innovation et de la normalisation, afin de réduire les coûts des matériaux, partager davantage les composants des véhicules avec moteur à combustion interne, les nouveaux développements technologiques et l'introduction de nouvelles spécifications. D'ici 2025, on prévoit qu'il sera possible d'assurer la rentabilité des véhicules électriques au même titre que les véhicules avec moteur à combustion interne.

Pour renforcer la confiance des actionnaires et du marché, Kia mettra activement en œuvre une politique de gains des actionnaires. À court terme, la société maintiendra son ratio de distribution des dividendes de 25 à 30 %. À moyen et à long terme, la société examinera les rachats d'actions et augmentera le taux de distribution en fonction de l'amélioration de la base de capital qui sera soutenue par une rentabilité accrue après 2022.

De plus, afin d’encourager la croissance à long terme de la valeur des actionnaires, Kia augmentera son rendement sur les capitaux autour de 10 %, pour atteindre 10,6 % d'ici 2025.

À propos de la Kia Motors Corporation

Kia Motors (www.kia.com) est un constructeur de véhicules de qualité de renommée internationale pour les jeunes d’esprit. Fondé en 1944, Kia vend à l’heure actuelle près de 3 millions de véhicules par année dans 190 pays. Kia compte aujourd'hui plus de 52 000 employés dans le monde entier, et son chiffre d'affaires annuel s'élève à plus de 49 milliards de dollars américains. La société possède des usines de fabrication dans cinq pays. Kia est le principal partenaire de l'Open d'Australie, le partenaire automobile officiel de la FIFA, le partenaire officiel de l'UEFA Europa League, ainsi que le principal partenaire du League of Legends European Championship. Le slogan de la société, « Le pouvoir de surprendre », symbolise l'engagement de Kia à l'échelle mondiale, à surprendre les gens en offrant des expériences de conduite excitantes et inspirantes qui dépassent les attentes.

Visitez le Kia Motors Global Media Center pour plus d'information : www.kianewscenter.com

Contact média :

Frédéric Tremblay

Directeur relations publiques et marketing de détail – Région de l’est

M : 438 642-6679

C : ftremblay@kia.ca

JH So

Global PR Team

Tel: +82-2-3464-8505

E-mail: jeonghyun.so@kia.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b92ed63c-5746-491c-a70d-85aeb012bd3a