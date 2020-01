Totalbanken A/S har den 21. januar 2020 modtaget følgende storaktionærmeddelelse: CFischer Holding ApS skal hermed meddele, at CFischer Holding ApS den 21. januar 2020 har købt aktier i Totalbanken A/S, således at CFischer Holding ApS og koncerndeltagere ejer 327.457 stk. aktier á DKK 20,00 i Totalbanken A/S, svarende til 10,02 procent af selskabskapitalen.





