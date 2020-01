Communiqué de presse

Bruxelles, le 22 janvier 2020

Le Port d’Anvers, Borealis, Covestro et d’autres partenaires industriels co-innoveront au sein de l’Orange Industry 4.0 Campus, exploitant ainsi le potentiel de la 5G dans le port d’Anvers

Orange Belgium accueille aujourd’hui une première vague de partenaires industriels dans le cadre de l’Orange Industry 4.0 Campus pour entreprises. Le port d’Anvers, l’entreprise chimique Borealis et le fabricant de polymères de haute technologie Covestro ont décidé d’innover ensemble sur des applications réelles, en utilisant le plein potentiel de la 5G activée dans le pôle de test d’Orange Belgium. Deloitte Belgium conseillera la communauté quant à la mise en forme et la réalisation du potentiel business de ce pôle d’innovation 5G. Grâce au réseau de test 5G d’Orange déployé sur le campus, les partenaires industriels bénéficieront d’une connectivité dédiée et d’une garantie de qualité de service nécessaire pour leurs applications spécifiques.

Ce réseau de test 5G qu’Orange Belgium a déployé à Anvers fin 2019 est le premier réseau d’architecture 5G stand-alone en Belgique. Il est désormais utilisé par des partenaires industriels d’Orange qui pourront exploiter tout le potentiel de la 5G : une connectivité dédiée et sur mesure, adaptée aux exigences spécifiques de nouvelles applications innovantes telles que la production sans fil et l’automatisation en temps réel. Orange Belgium ne se contente pas d’ajouter des capacités 5G aux infrastructures 4G/3G existantes, mais déploie un réseau distinct qui permet le découpage du réseau, une très faible latence et un trafic IoT massif dans la région portuaire d’Anvers afin que les différents acteurs industriels puissent bénéficier d’une performance, d’une fiabilité et d’une sécurité inégalées.

Les partenaires industriels de l’Orange Industry 4.0 Campus démontreront bientôt les possibilités de la technologie 5G stand-alone

Exploiter le potentiel de la 5G sur le réseau de test d’Orange Belgium permettra de bâtir et tester diverses applications business réelles et critiques dans un environnement industriel, notamment des remorqueurs connectés et des Smart Field Operators :

- Le processus de remorquage des navires par les remorqueurs connectés sera optimisé grâce à la diffusion en temps réel des images haute définition de caméras embarquées et d'images de radars mobiles vers la salle de contrôle ainsi que le contrôle à distance et en temps réel de ces caméras.

- Smart Field Operators, pour les cas où des communications critiques ont besoin d'une priorité de préemption garantie pour augmenter la sécurité des travailleurs en cas d'alerte. Ces opérateurs de terrain obtiendront également des informations techniques enrichies et en temps réel sur les équipements à utiliser ou à entretenir, leur permettant de visualiser un véritable jumeau numérique de l’infrastructure sur laquelle ils travaillent. L’assistance à distance du centre de contrôle sera également facilitée par le transfert en temps réel d’images du terrain pour accroître la sécurité du travailleur.

Un autre cas d'utilisation est le système automatisé de détection de contamination qui envoie en toute sécurité des images d'échantillons de production suspects via une connexion 5G à un utilisateur spécifique via le cloud pour une analyse plus approfondie.

Werner De Laet, Chief Enterprise Officer d’Orange Belgium : “Maintenant que nous fournissons une connectivité 5G stand-alone (SA) dans notre pôle de test 5G pour les entreprises, nous sommes en mesure de proposer à nos partenaires une connectivité dédiée et sur mesure, adaptée aux besoins spécifiques d’applications innovantes telles que la production sans fil, l’automatisation en temps réel, les villes intelligentes et l’Internet des Objets. Nous sommes donc ravis de l’engouement des partenaires industriels au sein du port d’Anvers. Maintenant que cet écosystème industriel 5G a démarré, nous partagerons publiquement ses avancées d’ici la fin du mois de juin. A ce titre, même s’il reste nécessaire d’améliorer le cadre réglementaire et législatif, Orange Belgium continuera à jouer son rôle de Bold Challenger sur le marché des entreprises.”

Tim Paridaens, Internet of Things leader chez Deloitte Belgium : "Deloitte est convaincu que les nouvelles normes 5G pour entreprises ouvriront la porte à une foule d’applications innovantes, permettant la mise en place de réseaux IoT à l’échelle industrielle dans les usines, les entrepôts, les ports, etc. Cette initiative unique fournit un banc d’essai réel, démontre le potentiel de valeur pour les entreprises et oriente les décisions techniques et commerciales pour un avenir connecté et digital, rendu possible grâce à la 5G."

Erwin Verstraelen, Chief Digital Information & Innovation Officer du Port d’Anvers : “Capteurs, caméras intelligentes, navires télécommandés, véhicules autonomes et drones : ces technologies révolutionnaires présentent un potentiel commercial évident pour la région portuaire au sens large. Leur point commun ? Leur dépendance à l’égard d’une connectivité réseau fiable, la 4G aujourd’hui et la 5G demain. Etant donné que la 5G n’est pas une simple mise à jour de la 4G, nous devons nous familiariser avec elle dans un contexte adéquat. Le port d’Anvers accueille donc le consortium pour transformer la zone en une plateforme d’innovation propice au test d’applications spécifiques à la 5G. Cela permettra un déploiement rapide de la 5G lorsqu’elle sera disponible.”

L’opérateur logistique Katoen Natie a déjà accepté de se joindre à la deuxième vague.

Un sommet spécial sera organisé en juin pour présenter les premières applications industrielles 4.0 à l’écosystème portuaire d’Anvers et à l’économie régionale et belge au sens large ainsi qu’à l’industrie des télécommunications.

***

A propos d’Orange Belgium

Orange Belgium est l’un des principaux opérateurs de télécommunications sur le marché belge, avec plus de 3 millions de clients, et luxembourgeois, via sa filiale Orange Communications Luxembourg.

En tant qu’acteur convergent, il fournit des services de télécommunications mobiles, d’internet et de télévision aux particuliers et des services mobiles et fixes innovants aux entreprises. Notre réseau mobile ultraperformant dispose des technologies 2G, 3G, 4G et 4G+ et fait l’objet d’investissements permanents.

Orange Belgium est une filiale du Groupe Orange, l’un des principaux opérateurs européens et africains du mobile et de l’accès internet et l’un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises.

Orange Belgium est coté à la bourse de Bruxelles (OBEL).

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur : corporate.orange.be , www.orange.be ou suivez-nous sur Twitter : @pressOrangeBe

Contact presse

Younes Al Bouchouari – younes.albouchouari@orange.com – +32 (0)477 69 87 73

Annelore Marynissen – annelore.marynissen@orange.com – +32 (0)479 01 60 58

press@orange.be

Pièce jointe