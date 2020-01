Persbericht

Brussel, 22 januari 2020

Orange Industry 4.0 Campus verwelkomt Port of Antwerp, Borealis, Covestro en andere industriepartners om te co-innoveren en zo het volledige 5G-potentieel te benutten in de Antwerpse haven

Orange Belgium verwelkomt een eerste golf van industriepartners in de Orange Industry 4.0 Campus voor bedrijven. Port of Antwerp, chemiebedrijf Borealis en hightechpolymerenproducent Covestro zijn begonnen met co-innoveren om reële applicaties te ontwikkelen die het volledige 5G-potentieel dat in de testhub van Orange Belgium aanwezig is, benutten. Deloitte Belgium zal de community adviseren over hoe ze het onversneden businesspotentieel van deze 5G-innovatiehub kunnen ontwikkelen en realiseren. Dankzij het 5G-testnetwerk dat Orange op de campus uitrolt, profiteren de industriepartners van de verzekerde connectiviteit en de gegarandeerde Quality of Services die noodzakelijk zijn voor hun specifieke toepassingen.

Orange Belgium rolde dit 5G-testnetwerk eind 2019 uit in Antwerpen. Het is het eerste op zichzelf staande 5G-netwerk in België dat nu door industriepartners gebruikt zal worden. Zij zullen het volle potentieel van 5G kunnen benutten: verzekerde en pasklare connectiviteit, afgestemd op de specifieke vereisten van nieuwe innovatieve toepassingen zoals draadloze productie en realtime automatisering. Orange Belgium voegt de 5G-capaciteiten niet gewoon toe aan de bestaande 4G/3G-technologieën, maar rolt een apart netwerk uit dat network slicing, een erg lage latency en massive IoT mogelijk maakt in het Antwerpse havengebied. Zo kunnen de verschillende industriestakeholders een netwerk uitproberen dat zijn gelijke niet kent op het vlak van prestaties, betrouwbaarheid en veiligheid.

De industriepartners van de Orange Industry 4.0 Campus zullen straks de mogelijkheden van de standalone 5G-technologie demonstreren

Door het volle potentieel van 5G in het testnetwerk van Orange Belgium te benutten, kunnen de partners verschillende reële en bedrijfskritische toepassingen ontwikkelen en testen in een industriële omgeving, zoals geconnecteerde sleepboten en Smart Field Operators:

- Het sleepproces van schepen met geconnecteerde sleepboten zal worden geoptimaliseerd dankzij het realtime doorsturen van mobiele radarbeelden genomen met geïntegreerde high res camera's die naar de controlekamer gestuurd worden. De camera’s kunnen ook in realtime van op afstand.

- Smart Field Operators, waar bedrijfskritische communicatie een gegarandeerde voorkeursprioriteit nodig heeft om de veiligheid van de werknemer in geval van gevaar te vergroten. Deze operators krijgen ook in realtime uitgebreide technische informatie over apparatuur die moet worden bediend of onderhouden en zien een digitale kopie van de infrastructuur waaraan ze werken. Support op afstand van het controlecentrum wordt ook vergemakkelijkt door realtime overdracht van beelden van het veld om de veiligheid van de werknemer te vergroten.

Een andere use case is de geautomatiseerde vervuilingsdetector die beelden van verdachte productiestalen via een 5G-verbinding veilig naar een specifieke gebruiker in de cloud stuurt voor verdere analyse.

Werner De Laet, Chief Enterprise Officer Orange Belgium: 'Nu we standalone (SA) 5G-connectiviteit in onze 5G-testhub voor bedrijven leveren, belet niets ons om onze partners specifieke en pasklare connectiviteit aan te bieden, afgestemd op specifieke vereisten van nieuwe innovatieve toepassingen, zoals draadloze productie, realtimeautomatisering, slimme steden en Internet of Things. We zijn dan ook enorm blij en opgetogen met de respons die we van onze industriepartners in de haven van Antwerpen kregen. Nu dit nieuwe industriële 5G-ecosysteem up & running is, zullen we tegen eind juni de vooruitgang met het publiek delen. Hoewel het regelgevende en juridische kader nog altijd beter moeten, blijft Orange Belgium zijn rol van Bold Challenger spelen, ook op de bedrijvenmarkt.'

Tim Paridaens, Internet of Things leader bij Deloitte Belgium: 'Bij Deloitte zijn we er heilig van overtuigd dat de nieuwe 5G-standaarden voor bedrijven de deur zullen openzetten voor een waslijst aan nieuwe toepassingen en IoT-netwerken op industriële schaal in fabrieken, opslagplaatsen, havens enz. Dit unieke initiatief zal in een echte proefbank voorzien, het waardepotentieel voor bedrijven bewijzen en de technische en zakelijke besluitvorming aansturen voor een geconnecteerde en digitale toekomst waarin 5G deel uitmaakt van ons dagelijkse leven.'

Erwin Verstraelen, Chief Digital Information & Innovation Officer bij Port of Antwerp: 'Sensoren, slimme camera's, op afstand bediende schepen, autonome voertuigen en drones: het zijn stuk voor stuk technologische innovaties met een toegevoegde waarde voor het grotere havengebied. En allemaal hebben ze een betrouwbaar netwerk nodig. Vandaag is dat 4G, morgen zal dat 5G zijn. Aangezien 5G niet de som is van 4G plus 1, moeten we in een relevante context leren. Daarom verwelkomt de haven van Antwerpen het consortium om van onze haven een innovatief platform te maken waar bedrijven relevante 5G-gebruikstoepassingen kunnen testen. Dat biedt ons de garantie op een snelle uitrol zodra de 5G-technologie algemeen beschikbaar is.'

Logistiek dienstverlener Katoen Natie stemde er al mee in om in een tweede golf toe te treden.

In juni wordt een speciale top georganiseerd waar men de eerste Industrial 4.0 toepassingen zal voorstellen waar het Antwerpse havengebied en de ruimere regionale en Belgische economie maar ook de telecomsector bij gebaat zijn.

