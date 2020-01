NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Børsmeddelelse nr. 2020/01

Aalborg 22. januar 2020

Aalborg Boldspilklub A/S har indledt forhandlinger med en anden klub om et salg af spilleren Mikkel Kaufmann.



19-årige Mikkel Kaufmann har kontrakt med AaB indtil 30. juni 2023.



Mikkel Kaufmann har spillet 28 officielle for AaB og scoret otte mål, ligesom det foreløbig er blevet til 21 ungdomslandskampe for Danmark.



Yderligere informationer vil tilgå Fondsbørsen, når der enten er opnået en aftale, eller forhandlingerne er afbrudt.

Venlig hilsen

Aalborg Boldspilklub A/S

Thomas Bælum

Administrerende direktør