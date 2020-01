Enalyzer A/S ændrer med virkning for regnskabsåret 2019 regnskabspraksis. Koncernens salg af software er tidligere indregnet i henhold til årsregnskabsloven ved levering. Fremover indregnes salg af software i henhold til årsregnskabsloven efter den internationale regnskabsstandard IFRS 15, hvor abonnementsbaserede indtægter fra software indregnes som en Software as a Service (SaaS) løsning. Disse indtægter indregnes lineært over kontraktperioden. Den ændrede regnskabspraksis forventes ikke at påvirke årets resultat for 2019. Balancesummen forventes ligeledes ikke ændret som følge af den ændrede praksis. Egenkapitalen forventes at blive reduceret med 7,6 mio. DKK i forbindelse med periodisering over kontraktperioden, som således omfordeles til skyldige leveringsforpligtelser. I henhold til koncernens årsrapport for 2018 androg egenkapitalen pr. 31/12 2018 12,1 mio. DKK.



Uden sammenhæng til ovenstående ændring af regnskabspraksis, meddeles det hermed, at Enalyzer koncernens forventning til overskudsgivende drift i regnskabsåret 2019 hermed nedjusteres. Enalyzer koncernen forventer underskudsgivende

drift for regnskabsåret 2019 i størrelsesorden 0,5 mio. DKK før skat.

For yderligere information om Enalyzer A/S, kontakt venligst:

Enalyzer A/S

Jakob Roed Jakobsen,Founder & C0-CEO

Refshalevej 147

DK-1432 København K

Telefon: +45 7010 7006

E-mail: jakob.roed@enalyzer.com

Certified Adviser

EY

Christian Ejlskov, Executive Director | EY Local M&A

Osvald Helmuths Vej 4

DK-2000 Frederiksberg

Telefon: +45 7010 8050

E-mail: christian.ejlskov@dk.ey.com

Attachment