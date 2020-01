TORONTO, 22 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) a annoncé aujourd'hui que Kevin McCreadie, chef de la direction et chef des investissements, a apporté des changements au sein de l'équipe de la haute direction d'AGF, dans l'optique de l'évolution de la Société et afin d'élargir l'expérience des membres de l'équipe et d'étendre leur responsabilité à l'égard des objectifs de croissance d'AGF, tout en tirant parti des connaissances approfondies de chacun et en rehaussant la diversité de l'équipe.



« On a demandé à plusieurs membres de l'équipe de la haute direction d'AGF de se charger de nouveaux mandats ou de volets élargis au sein de l'entreprise, de façon à faire progresser davantage nos impératifs stratégiques, plus particulièrement dans le but d'augmenter les responsabilités sur le plan de la distribution à l'échelle mondiale, et pour accroître notre présence aux États-Unis, tout en continuant d'adopter de nouvelles technologies et stratégies numériques, visant à gagner davantage d'efficacité à l'échelle de la Société, a déclaré M. McCreadie. Nous suivons une approche consciente et rigoureuse afin de transformer notre entreprise et de préparer notre personnel compétent dans l'optique de nouvelles occasions, tout en cherchant constamment à accroître nos effectifs en accueillant des candidats de l'extérieur de notre Société. »

Afin d'harmoniser davantage les fonctions et d'étendre la responsabilité à l'égard des priorités d'AGF en matière de distribution, Judy Goldring a été nommée présidente et chef de la distribution à l'échelle mondiale. Elle sera chargée de tous les réseaux de ventes institutionnelles et de détail dans le monde, y compris notre volet de clients privés. Frederic Poitras, chef de la distribution au détail, continuera de diriger l'équipe des ventes de détail et de s'occuper des comptes stratégiques d'AGF. Brian Brennan, vice-président principal et chef des ventes institutionnelles internationales, continuera également de diriger l'équipe des ventes institutionnelles d'AGF à l'extérieur de l'Amérique du Nord. De plus, Florence Narine sera chargée d'un nouveau mandat, au sein de l'équipe de distribution à l'échelle mondiale, à titre de vice-présidente principale et chef du volet des activités clés et des comptes institutionnels canadiens. À ce titre, elle sera responsable d'accroître notre présence sur le plan des ventes institutionnelles au Canada, tout en veillant à développer, pour l'ensemble de la Société, nos principales relations avec les clients de diverses régions, dans une optique interfonctionnelle.

Par la même occasion, AGF a annoncé que Damion Hendrickson se joindra à l'équipe d'AGF le 2 mars prochain, en tant que directeur général des affaires aux États-Unis, afin de stimuler la croissance de notre volet d'activités dans ce pays. Il fera également partie de l'équipe de distribution à l'échelle mondiale. M. Hendrickson possède plus de 25 années d'expérience dans les domaines de la distribution en matière d'investissement et des services financiers. Dernièrement, il a travaillé à HSBC Global Asset Management.

Judy Goldring continuera de s'occuper notamment des ressources humaines. Carol Ferguson a été nommée chef des ressources humaines et maintiendra ses responsabilités actuelles.

Afin de favoriser la collaboration et de créer des liens synergiques plus étroits à l'égard de toutes les priorités stratégiques d'AGF sur les plans du service, du soutien, des données et des opérations, Chris Jackson, à titre de chef de l'exploitation d'AGF, sera chargé d'un mandat élargi qui comprendra désormais le marketing, les communications, les produits, le contentieux et la conformité. Il continuera aussi à exercer ses fonctions actuelles auprès des équipes des opérations, des technologies de l'information et de service.

Au sein de l'équipe de M. Jackson, Mark Adams a été nommé chef du contentieux et secrétaire général. De plus, il continuera de s'occuper de toutes les questions relatives au droit, à la gouvernance d'entreprise et à la conformité au Canada et à l'étranger. Karrie Van Belle a été nommée chef du marketing et de l'innovation. Dans la cadre de ce rôle, elle veillera surtout à faire progresser la transformation numérique d'AGF, l'efficacité sur le plan stratégique et les améliorations nécessaires pour rehausser l'expérience procurée à la clientèle, et ce, dans l'ensemble de la Société. De plus, elle sera chargée d'un mandat élargi, dans le cadre duquel elle s'occupera également de diriger les initiatives concernant les produits d'AGF, en plus de maintenir ses fonctions sur le plan du marketing et des communications à l'échelle mondiale.

Adrian Basaraba demeurera chef des finances de la Société et conservera ses responsabilités actuelles.

