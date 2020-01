Relations presse :

Capgemini intègre la prestigieuse "Climate Change A-List" du CDP

Paris, le 22 janvier 2020 - Capgemini intègre la prestigieuse "A-List" du CDP (précédemment nommé Carbon Disclosure Project), organisation à but non lucratif qui distingue les entreprises mondiales les plus actives dans la lutte contre le changement climatique.

En rejoignant la ‘A-List’, Capgemini est récompensé pour son engagement en matière de lutte contre le changement climatique dans le cadre de son programme RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises) « Architectes d’Avenirs Positifs ». Ce résultat vient récompenser la stratégie mise en place par Capgemini qui vise à réduire son impact environnemental en améliorant continuellement son efficacité énergétique et en réduisant l'empreinte carbone de ses services et processus, avec des objectifs ambitieux de réduction des émissions fixés en accord avec l'initiative internationale « Science Based Targets ».

Capgemini fait partie du cercle restreint des entreprises mondiales distinguées par le CDP dans la catégorie ‘A-List’ pour leur performance parmi les 8 400 ayant répondu au questionnaire.

Paul Hermelin, Président-directeur général du groupe Capgemini déclare : « Les entreprises ont un rôle clé à jouer dans la stabilisation du réchauffement climatique : la crise climatique doit être le prochain catalyseur d'une réinvention et d'une transformation à grande échelle. C'est pourquoi nous avons fait de la lutte contre le changement climatique notre priorité numéro un et nous sommes ravis que notre démarche soit reconnue par le CDP. Cette reconnaissance reflète notre engagement actif en faveur de la neutralité carbone. En tant qu'entreprise responsable de premier plan, nous souhaitons également mettre à profit notre expertise en termes d’innovation et de technologies pour accompagner nos clients dans leur transformation et leur offrir des solutions pour un avenir durable. »

Le reporting environnemental du CDP, résultat d’une enquête annuelle, est reconnu comme la référence mondiale en matière de transparence environnementale des entreprises. L’étude détaillée et indépendante examine des questions telles que la sensibilisation et la gestion des risques liés au changement climatique et la manière dont les organisations font preuve des meilleures pratiques associées au leadership environnemental, telle que la fixation d'objectifs ambitieux et significatifs.

L'amélioration du score de Capgemini est une reconnaissance de l’approche solide adoptée par le Groupe pour gérer les risques liés au changement climatique, ainsi que les progrès significatifs réalisés en matière de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre. Les objectifs de réduction des émissions de carbone pour 2020 ont été atteints par Capgemini avec deux ans d'avance grâce à des investissements importants réalisés pour l’amélioration de son efficacité énergétique, le passage à des sources d'énergie renouvelables et la réduction des voyages d'affaires. Le Groupe poursuit de manière continue cette démarche pour atteindre ses objectifs 2030 qui ont été fixés en accord avec l'initiative « Science Based Targets ».

La distinction obtenue par Capgemini porte également sur les efforts déployés par le Groupe auprès de ses clients sur le sujet de la réduction des émissions de carbone et l’intégration de la transformation durable dans son offre de services. Lors du récent Sommet Mondial sur le climat (World Climate Summit) qui s’est tenu en décembre 2019, Capgemini a présenté ses recommandations aux organisations internationales pour mettre en place des stratégies efficaces permettant une réduction de 45% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 - et pour atteindre la neutralité carbone d’ici la moitié de ce siècle.

Paul Simpson, Président-directeur général de CDP, déclare : « Félicitations aux entreprises qui ont obtenu cette année la distinction ‘A-List’ du CDP pour leur leadership en matière de performance environnementale et de transparence. Les risques liés à l'urgence climatique, à la déforestation et à l'insécurité de l'eau - tout comme les possibilités d'y faire face – sont vastes et il est clair que le secteur privé a un rôle vital à jouer en cette période critique. Les entreprises de la ‘A-List’ sont à la pointe en matière de durabilité ; elles s'attaquent aux risques environnementaux et se préparent à prospérer dans l'économie de demain. »

La ‘Climate Change A-List’ est publiée chaque année par le CDP, en même temps que les ‘A-Lists’ portant sur la protection des forêts et la sécurité de l'eau.

La liste complète des entreprises de la ‘Climate Change A-List’ du CDP de cette année est disponible en ligne,

ainsi que d'autres scores d'entreprises accessibles au public, ici :

https://www.cdp.net/en/companies/companies-scores

