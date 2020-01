La Défense, le 22 janvier 2020

Dexia Crédit Local a décidé d’émettre des Obligations garanties par les Etats belge, français et luxembourgeois, en date du 24 janvier 2020, pour un montant de 1.500.000.000 d’euros, à taux fixe et à échéance le 22 janvier 2027.

L’Information Memorandum en date du 25 juin 2019 relatif au Programme d’émission d’obligations (Guaranteed Euro Medium Term Note Programme) bénéficiant d’une garantie autonome à première demande des Etats belge, français et luxembourgeois et les suppléments à l’Information Mémorandum datés du 23 septembre 2019 et 1 octobre 2019 sont disponibles sur le site de la Bourse de Luxembourg (www.bourse.lu ), à l’adresse de son siège social : Tour CBX La Défense 2– 1, Passerelle des Reflets – 92919 La Défense Cedex, France, et auprès de l’Agent Payeur.

Le Pricing Supplement relatif à l’émission sera disponible sur le site de la Bourse de Luxembourg (www.bourse.lu ), à l’adresse du siège social de l’émetteur : Tour CBX La Défense 2 – 1, Passerelle des Reflets – 92919 La Défense Cedex, France, et auprès de l’Agent Payeur.

Pièce jointe