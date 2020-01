SAN JOSE, Kalifornien, Jan. 22, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aeris , ein Technologieführer im Internet der Dinge (IoT), hat heute die Einführung der Aeris® Mobility Suite (die Suite) bekannt gegeben, mit der OEMs im Automobilbereich in extrem kurzer Zeit ansprechende und praktische Programme für vernetzte Fahrzeuge bereitstellen können.



Elektromobilität, autonomes Fahren und Mobilitätsmodelle mit geteilter Nutzung sind auf dem Vormarsch. Für OEMs im Automobilbau werden deshalb Programme für vernetzte Fahrzeuge immer mehr zum Standard – sie sind eine Grundvoraussetzung, um im Bereich Kundenbindung konkurrieren zu können. Aber während sich die Programme für vernetzte Fahrzeuge weiterentwickeln, bleiben die Möglichkeiten vieler OEMs durch IoT-Software-Infrastrukturen der ersten Generation beschränkt. Die Arbeit mit diesen Infrastrukturen ist mühsam und sie unterstützen viele umsatzsteigernde Anwendungsfälle nicht, die die Verbraucher verlangen – wie zum Beispiel Upgrades der Over-the-Air-Funktion, Fahrzeug-Sharing und On-Demand-Services wie Reparaturen und Betanken.

Die Aeris Mobility Suite – die einzige lückenlose und cloudübergreifende Produktsuite, die speziell dafür entwickelt wurde, OEMs von Automobilherstellern zum Erfolg in der vernetzten Welt zu verhelfen – geht speziell auf diese Probleme ein. Die Suite bietet branchenführende, modulare Softwarekomponenten, die für die schnelle Bereitstellung neuer Programme für vernetzte Fahrzeuge weltweit und für die Aktualisierung der bestehenden Software-Infrastruktur erforderlich sind, um den Kundendialog und die Kundenbindung zu verbessern – und das alles innerhalb eines Jahres und zu deutlich geringeren Kosten.

Diese transformativen Fähigkeiten werden durch fünf ausschlaggebende Faktoren ermöglicht:

End-to-End-Technologie eines erfahrenen Anbieters. Der Zugang zu einem einzelnen, erfahrenen Anbieter, der bewährte, modulare End-to-End-Software für vernetzte Fahrzeuge anbietet, reduziert die Unsicherheit und die betriebliche Komplexität erheblich. Die Komponenten der Aeris Mobility Suite unterstützen globale Programme für vernetzte Fahrzeuge für einige der weltweit größten OEMs im Automobilbau und können auf mehrere Millionen Neufahrzeuge pro Jahr skaliert werden.



Die Suite ist bis hin zur Komponentenebene modular aufgebaut und ermöglicht so eine hochgradig individualisierte Herangehensweise an die Bedürfnisse jedes einzelnen Kunden. Mit klar definierten REST-APIs können OEMs den gesamten Stack nutzen oder die Komponenten auswählen, die für die Bereitstellung eines einzelnen Programms erforderlich sind.

„Aeris verfügt über umfassende Erfahrung bei der Unterstützung von Automobilherstellern auf dem Weg vom unverbundenen Produkt zum vernetzten Service. Wir haben unser praktisches Fachwissen genutzt, um eine Plattform zu schaffen, die all das ermöglicht“, so Raj Kanaya, Marketingchef und General Manager of Automotive bei Aeris. „Mit der Aeris Mobility Suite können Automobilhersteller ihre Vision sofort umsetzen, nicht mehr einfach nur Autos herzustellen und zu verkaufen, sondern auch zum Anbieter unzähliger innovativer und ansprechender Mobilitätserlebnisse zu werden, die in der realen Welt einwandfrei funktionieren, auf Abonnements basieren und sich ständig weiterentwickeln.“

Unterstützende Ressourcen

Über Aeris

Aeris ist ein weltweit agierender Technologiepartner, der Unternehmen bereits seit Langem dabei unterstützt, die Vorteile des Internets der Dinge zu nutzen. Seit mehr als einem Jahrzehnt unterstützen wir wichtige Projekte für einige der anspruchsvollsten Kunden von IoT-Services. Aeris ist bestrebt, Unternehmen grundlegend zu verbessern, indem Kosten drastisch reduziert, die Markteinführungszeit beschleunigt und neue Einnahmequellen ermöglicht werden. Das von Grund auf für IoT entwickelte und in der Praxis erprobte Angebot von Aeris basiert auf dem breitesten Technologie-Stack der Branche, das von Konnektivität bis hin zu vertikalen Lösungen reicht. Als Veteranen der Branche wissen wir, dass die Implementierung einer IoT-Lösung komplex sein kann. Wir sind stolz darauf, sie einfacher zu machen.

