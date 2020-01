Orkla offentliggjør resultater for 4. kvartal 2019 torsdag 6. februar 2020 kl. 07.00. Kvartalsrapporten og presentasjonsmaterialet blir samtidig gjort tilgjengelig på www.orkla.no.



Presentasjon av resultatene holdes kl. 08.00 i Orklahuset i Drammensveien 149 på Skøyen i Oslo. Presentasjonen, samt påfølgende Q&A, holdes på engelsk og kan sees direkte via webcast på www.orkla.no eller følges på telefon: +47 21 03 33 95 med pinkode: 1661193.

De som ønsker å delta på presentasjonen bes registrere seg på forhånd ved å sende en mail til: info@orkla.no . Oppmøte kl. 07:45 i Orklahusets resepsjon for utdeling av adgangskort.



Orkla ASA

Oslo, 23. januar 2020



Ref.:



VP Investor Relations

Elise Heidenreich

Tlf.: 951 41 147

E-post: elise.andersen.heidenreich@orkla.no





Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12