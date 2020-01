Aktia saavutti kansainvälisessä yritysvastuun CDP-vertailussa luokan B, mikä on yli eurooppalaisen finanssialan keskiarvon. Tämä on merkittävä parannus viime vuoden luokasta D-.



Aktia on tehnyt merkittävän parannuksen ilmastonmuutokseen liittyvässä vastuullisuustyössään ja saavuttanut CDP:n vertailussa luokan B (asteikolla D-–A, A:n ollessa paras). CDP (ent. Carbon Disclosure Project) on globaali voittoa tavoittelematon organisaatio, joka kerää ja jakaa yrityskohtaista tietoa muun muassa ilmastonmuutoksen hillitsemisestä ja kasvihuonekaasupäästöistä. B-luokan saavuttaminen tarkoittaa, että Aktia ottaa yhä paremmin huomioon ilmastonmuutoksen tuomat riskit ja mahdollisuudet ja tekee aktiivisesti toimenpiteitä ilmastoasioiden suhteen.

”Olemme tehneet suuria parannuksia lyhyessä ajassa. Nousimme vertailussa vain vuodessa luokasta D-, luokkaan B, joka on yli finanssialan eurooppalaisen keskiarvon. Ylsimme näin muiden Suomessa toimivien pankkien kärjen joukkoon. Yksi viime vuoden tavoitteistamme Aktiassa oli yritysvastuun kehittäminen, ja nyt määrätietoisesti tekemämme työn tulos näkyy. Voimme olla tästä parannuksesta aidosti ylpeitä”, sanoo Aktian yritysvastuupäällikkö Virve Valonen.

Valosen mukaan luokitusparannuksen takana on määrätietoinen panostus vastuullisuuden kehittämiseen ja konkreettiset parannustoimenpiteet.

”Laadimme viime vuoden aikana muun muassa ilmastopolitiikan ja -riskianalyysin, vihreän hankintaohjeen, toimittajien eettiset käytännesäännöt ja vastuullisuusriskianalyysin. Lisäksi olemme kehittäneet vastuullisuustoimintaamme tavoitteellisemmaksi viisivuotiskaudelle asettamamme toimenpidesuunnitelmamme myötä ja rakennamme pääkonttorillemme WWF:n Green Office -ympäristöjärjestelmää.”

Aktian vastuullisuustyö sai tunnustusta myös Institutional Shareholder Services Inc:in ESG-analyysissa, jossa Aktia sijoittui tasolle D+, mikä on paremmin kuin yli 70 prosenttia ISS:n kansainvälisesti arvioimista pankeista.

Lisätietoja:

Virve Valonen, Head of Sustainability, Aktia, +358 50 467 6014, virve.valonen@aktia.fi

Aktia on suomalainen varainhoitaja, pankki ja henkivakuuttaja, joka on luonut vaurautta ja hyvinvointia sukupolvelta toiselle jo 200 vuoden ajan. Palvelemme asiakkaitamme digitaalisten kanavien kautta kaikkialla ja kasvokkain toimipisteissämme pääkaupunkiseudulla sekä Oulun, Tampereen, Turun ja Vaasan seuduilla. Palkitun varainhoitomme rahastoja myydään myös kansainvälisesti instituutioasiakkaille. Työllistämme noin 800 henkilöä eri puolella Suomea. Aktian osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (AKTIA). aktia.com.