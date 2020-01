AS “Olainfarm” provizoriskie dati par konsolidēto apgrozījumu šī gada decembrī uzrāda samazinājumu par 41% salīdzinoši ar iepriekšēja gada decembri, un sasniedza 6,5 milj. eiro. Savukārt konsolidētie rezultāti par visu gadu norāda uz apgrozījumu 137,7 milj. eiro apmērā, kas ir 12% palielinājums pret 2018. gadu. Pārdošanas apjomi palielinājās Latvijā un Baltkrievijā, citos reģionos kopumā bija vērojams samazinājums. Olainfarm grupas produkcija divpadsmit mēnešu laikā tika pārdota 59 pasaules valstīs.



Kā liecina konsolidētie decembra pārdošanas dati, sešos no astoņiem tirgiem bija vērojams samazinājums. Tā Centrālās Āzijas reģionā apgrozījums kritās par 7%, ES valstīs par 21%, Krievijā par 93%, Kaukāza valstīs par 39%, Ukrainā par 68%, bet citās valstīs par 64%. Pārdošanas apjomi palielinājās Latvijā un Baltkrievijā par attiecīgi 4% un 54%.

Decembra provizoriskie konsolidētie rezultāti lielā mērā atbilst iepriekš izteiktajām prognozēm, jo netipiski augsti pārdošanas apmēri 2019. gada oktobrī un novembrī sevī iekļāva arī to gatavo zāļu formu daudzumus, ko parasti grupa piegādā decembra mēnesī.

Visā 2019. gadā Olainfarm grupas provizoriskie dati par konsolidēto apgrozījumu sasniedza 137.7 milj. EUR, kas ir par 12% vairāk, nekā 2018. gadā. Vislielākais īpatsvars bija Krievijas tirgus (32%), Latvijas (24%), Baltkrievijas (16%) un Ukrainas (8%). Straujākais pārdošanas pieaugums gada laikā sasniegts Krievijā un Centrālajā Āzijā, kur realizēts par 17% vairāk nekā pērn šajā laikā, un Latvijā, kur pārdošana augusi par 13% attiecībā pret pērnā 2018. gadu. Par 10% realizācija palielinājās Baltkrievijā, par 12% ES valstīs un citās valstīs par 11%. No lielākajiem noieta tirgiem realizācijas samazinājums atzīmēts Ukrainā (-4%) un Kaukāza valstīs (-8%).

Ņemot vērā, ka grupa regulāri un būtiskos apjomos pārdot četrās valstīs (Latvijā, Krievijā, Baltkrievijā un Ukrainā), pārējās valsts ir apvienotas reģionos – Centrālā Āzija, ES valstis, izņemot Latviju, Kaukāza valstis un citas valstis. Šāds sadalījums sniegs pilnvērtīgāku priekšstatu par pārdošanas tendencēm, samazinot vienreizējo vai neregulāro piegāžu ietekmi uz ikmēneša datiem.

“Sākotnējie konsolidētie rezultāti rāda, ka 2019. gads ir bijis labākais finanšu gads Olainfarm grupas vēsturē gan ieņēmumu, gan peļņas ziņā. Papildus spēcīgajiem rezultātiem esošajos tirgos galvenajās eksporta valstīs, rezultātu pozitīvi ietekmē arī palielinājums pārdošanas apjomos 4. ceturksnī Krievijā, kur turpinājās krājumu veidošana pirms serializācijas prasību stāšanās spēkā. Raugoties uz 2020. gadu, mūsu pārdošanas prognoze 1. ceturksnī atspoguļo mērenus pārdošanas apjomus, kas saistīti ar krājumu veidošanu Krievijā iepriekšējā gada 4. ceturksnī. Lai gan serializācijas prasību ieviešana Krievijā atlikta līdz 2020. gada jūlijam, tai nebūs negatīvas ietekmes uz visa 2020. gada finanšu prognozēm. Mēs sagaidām turpmāku Olainfarm grupas izaugsmi, ko esam uzsākuši 2019. gadā,” saka Jerūns Veitess, “Olainfarm” valdes priekšsēdētājs,” saka Jerūns Veitess, “Olainfarm” valdes priekšsēdētājs.

2019. gada decembris konsolidētie rezultāti Realizācija, tūkst. EUR Īpatsvars Izmaiņas pret 2018.g. decembri Latvija 3 227 50% 4% Centrālā Āzija* 912 14% -7% Baltkrievija 821 13% 54% ES valstis** 692 11% -21% Krievija 280 4% -93% Citas valstis*** 209 3% -64% Kaukāza valstis**** 202 3% -39% Ukraina 171 3% -68% Kopā 6 514 100% -41%

* - Centrālā Āzijas reģions ietver Uzbekistānu, Kazahstānu, Tadžikistānu, Kirgizstānu, Mongoliju un Turkmenistānu;

** - ES valstu reģions ietver visas Eiropas Savienības dalībvalstis, izņemot Latviju;

*** - Citu valstu grupa ietver visas pasaules valstis, kas nav iekļautas kādā no citām grupām;

**** - Kaukāza valsts ir Gruzija, Armēnija un Azerbaidžāna

2019. gada 12 mēneši konsolidētie rezultāti Realizācija, tūkst. EUR Īpatsvars Izmaiņas pret 2018.g. Krievija 44 244 32% 17% Latvija 32 658 24% 13% Baltkrievija 21 418 16% 10% Centrālā Āzija 11 324 8% 17% Ukraina 10 716 8% -4% ES valstis 10 328 7% 12% Citas valstis 4 883 4% 11% Kaukāza valstis 2 147 2% -8% Kopā 137 718 100% 12%

Nekonsolidētie dati – decembris un 12 mēneši

Pēc nekonsolidētajiem provizoriskajiem datiem AS “Olainfarm” decembrī realizējusi produkciju par 3,7 milj. eiro, kas ir par 55% mazāk nekā pērn šajā periodā. Preču pārdošanas apmēri palielinājās tikai Latvijā un Baltkrievijā par attiecīgi 2% un 80%. Pārdošanas apjomi decembrī samazinājās Centrālajā Āzijā par 6%, ES valstīs par 23%, Ukrainā par 65%, Kaukāza valstīs par 55%. Krievijā preču realizācija decembrī nenotika augstāk minēto iemeslu dēļ.

Nekonsolidētie divpadsmit mēnešu rezultāti liecina, ka AS “Olainfarm” realizējusi produkciju par vairāk nekā 105,1 milj. eiro, kas ir par 13% vairāk nekā pērn šajā pašā laikā. Atskaites periodā ar plus zīmi strādāja – Krievija (+23%), Baltkrievija (+9%), Latvija (+5%), Centrālā Āzija (+15%), ES valstis (+13%) un citas valstis (+10%). Apgrozījums samazinājās Ukrainā par 4% un Kaukāza valstīs par 3%.

2019. gada decembris nekonsolidētie rezultāti Realizācija, tūkst. EUR Īpatsvars Izmaiņas pret 2018.g. decembri Latvija 1 442 39% 2% Centrālā Āzija 780 21% -6% ES valstis 574 15% -23% Baltkrievija 543 15% 80% Citas valstis 197 5% -65% Ukraina 166 4% -65% Kaukāza valstis 99 3% -55% Krievija 0 0% NA Kopā 3 721 100% -55%





2019. gada 12 mēneši nekonsolidētie rezultāti Realizācija, tūkst. EUR Īpatsvars Izmaiņas pret 2018.g. Krievija 40 638 39% 23% Baltkrievija 18 255 17% 9% Latvija 11 671 11% 5% Ukraina 10 442 10% -4% Centrālā Āzija 9 457 9% 15% ES valstis 8 844 8% 13% Citas valstis 4 343 4% 10% Kaukāza valstis 1 461 1% -3% Kopā 105 110 100% 13%

Meitas uzņēmumu rezultāti – decembris un 12 mēneši

AS “Olainfarm” piederošajā aptieku tīklā SIA “Latvijas aptieka” 2019. gada decembrī darbojās 68 aptiekas un to apgrozījums sasniedza 2,3 milj. eiro, kas ir par 8% vairāk nekā iepriekšējā gada decembrī. SIA “Silvanols” šī gada decembrī apgrozījums bija 0,7 milj. eiro, kas ir par 27% vairāk nekā 2018. gada decembrī. Elastīgo medicīnisko izstrādājumu ražotāju SIA “Tonus Elast” un “Elast Medikl” realizācija 2019. gada decembrī veidoja 0,8 milj. eiro, kas ir par 2% mazāk nekā pērnā gada decembrī. Savukārt veselības centru “Diamed” un “Olainmed” apgrozījums bija 0,2 milj. eiro. Baltkrievijas meitasuzņēmums “NPK Biotest” decembrī realizējis produkciju par 0,28 milj. eiro, kas ir par 21% vairāk nekā pērn decembrī.

Visā 2019. gadā AS “Olainfarm” piederošā aptieku tīkla SIA “Latvijas aptieka” realizācija sasniedza 26,1 milj. eiro, kas ir par 8% vairāk nekā pērn. SIA “Silvanols” apgrozījums atskaites periodā veidoja 5,4 milj. eiro, un tas ir par 1% mazāk par pagājušā gada līmeni. SIA “Tonus Elast” un “Elast Medikl” realizācija 12 mēnešos veidoja 9,6 milj. eiro, kas ir kritums par 4%. Veselības centru “Diamed” un “Olainmed” apgrozījums 12 mēnešos pārsniedza 3 milj. eiro, savukārt Baltkrievijas uzņēmuma “NPK Biotest” apgrozījums visā 2019. gadā bija 3,1 milj. eiro, tādejādi uzlabojot pagājušā gada attiecīgā perioda rezultātu par 33%.

2019. gada decembris 2019.gada 12 mēneši “Olainfarm” noieta valstis 35 52 Koncerna noieta valstis 43 59 “Latvijas aptieka” aptieku skaits 68 “Latvijas aptieka” realizācija, tūkst. EUR 2 291 26 138 “Diamed” un “Olainmed” realizācija, tūkst. EUR 200 3 074 “NPK Biotest” realizācija, tūkst. EUR 278 3 142 “Tonus Elast” un “Elast Medikl” realizācija, tūkst. EUR 801 9 642 “Silvanols” realizācija, tūkst. EUR 710 5 431

Saskaņā ar AS “Olainfarm” plāniem, uzņēmuma nekonsolidētais apgrozījums 2019. gadā bija prognozēts 99 milj. eiro apmērā, savukārt konsolidētais apgrozījums – 133 milj. eiro. Saskaņā ar šeit publicētajiem provizoriskajiem apgrozījuma rādītājiem visā 2019. gadā ir sasniegti 107% no 2019. gadā plānotā nekonsolidētā apgrozījuma un 103% no gadā plānotā konsolidētā apgrozījuma.

AS „Olainfarm“ ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs ar vairāk nekā 45 gadu pieredzi medikamentu un ķīmiski farmaceitisko produktu ražošanā. Kompānijas darbības pamatprincips ir ražot uzticamus un efektīvus augstākās kvalitātes produktus Latvijai un visai pasaulei. Šobrīd AS „Olainfarm“ produkcija tiek eksportēta uz vairāk nekā 60 pasaules valstīm, tostarp Baltijas valstīm, Krieviju, citām NVS valstīm, Eiropu, Ziemeļameriku, Āzijas valstīm un Austrāliju.