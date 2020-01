OXFORD, United Kingdom and MARLBOROUGH, Mass., Jan. 23, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Oxford Immunotec公司(纳斯达克:OXFD)今日宣布,公司计划通过一家非盈利医疗机构白求恩基金会向中国医院捐赠价值300万人民币的检测试剂,以帮助区分其他呼吸道感染性疾病与结核病,支持他们抗击本次新型肺炎疫情,迎接即将到来的世界防治结核病日。Oxford Immunotec(欧弗得)公司是一家国际化、高增长的体外诊断公司,其产品T-SPOT®.TB主要用于结核感染检测。



由于某些病原体感染可能具有与结核相似的症状,因此迅速排除疑似患者的结核可能性,对于抗击疫情、防止呼吸道感染性疾病的传播至关重要。 自2010年在中国获得批准以来,T-SPOT.TB因其对不同患者群体的高敏感性和特异性而被公认为检测结核病感染的重要辅助手段。

这次捐赠计划得到中国多家顶尖医院及专家的支持,北京清华长庚医院呼吸与危重医学科主任牟向东教授表示:“感谢Oxford Immunotec公司对中国医疗卫生事业的支持。在冬春季节呼吸道疾病高发的情况下,该检测将有助于我们更准确地区分结核和其他呼吸道感染。”

T-SPOT.TB简介

世界卫生组织(WHO)认为,T-SPOT.TB作为100种必备诊断检测试剂之一,应在每个国家和地区配备。目前,T-SPOT.TB检测已在全球60多个国家和地区获批上市。 在中国,T-SPOT.TB自2010年以来就已投放市场,并迅速得到国内权威医院和医师认可,成为诊断结核感染的重要工具。 如今,中国250多家顶级医院依赖T-SPOT.TB来辅助诊断疑难病例,以确定是否需要治疗。在中国市场上,T-SPOT.TB作为抗击结核的有力武器,拥有无与伦比的敏感性和特异性。

Oxford Immunotec 企业简介

Oxford Immunotec 是一家全球性的高增长诊断公司,专注于开发和商业化免疫学和传染病的专利检测。公司的核心产品 T-SPOT.TB 已获准在 60 多个国家销售,包括中国、美国、欧盟和日本等国家和地区, 获得美国食品和药物管理局(FDA)的上市前批准,欧盟 CE 标志及日本和中国的上市许可。公司总部位于英国牛津及美国马萨诸塞州。欧弗得(上海)医疗器械有限公司是 Oxford Immunotec 在中国依法成立的全资子公司。更多信息,敬请访问: www.oxfordimmunotec.com 。

