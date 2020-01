Valmet Oyj:n lehdistötiedote 23.1.2020 klo 11.00



Valmet toimittaa keskeiset prosessilaitokset LD Celulose S.A.:lle, joka on Lenzing- ja Duratex-yhtiöiden yhteisyritys. Uusi 500 000 tonnia liukosellua vuodessa tuottava tehdas sijaitsee Indianópolisin ja Araguarin kaupunkien alueella Minas Geraisin osavaltiossa Brasiliassa. Valmetin toimitukseen sisältyy kuitulinja, sellunkuivaus- ja paalauslinja, haihduttamo, valkolipeälaitos sekä koko tehtaan laajuinen automaatiojärjestelmä.

Tilaus sisältyy Valmetin vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen tilauksiin. Tilauksen arvoa ei julkisteta. Tämän kokoisen ja laajuisen toimituksen arvo on tyypillisesti noin 200–250 miljoonaa euroa.

Valmetin toimitus on osa Lenzingin ja Duratexin yhteistä noin 1,3 miljardin Yhdysvaltain dollarin investointia kapasiteetiltaan 500 000 tonnin liukosellutehtaaseen, josta Lenzing omistaa 51 prosenttia ja Duratex 49 prosenttia. Uuden tehtaan käynnistys tapahtuu suunnitelmien mukaan vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla. Tehtaan rakennusvaiheen aikana syntyy noin 8 000 suoraa työpaikkaa. Valmistuttuaan LD Celulose S.A. työllistää noin 1 100 ihmistä teollisuuslaitoksella sekä puuviljelmillä, joilta tehtaan raaka-aine saadaan. Liukosellu on tärkeä raaka-aine Lenzingin puupohjaisten tekstiili- ja erikoiskuitujen valmistuksessa.

”Puupohjaiset selluloosakuidut edistävät merkittävällä tavalla kestävää kehitystä tekstiiliteollisuudessa. Tämä investointi toteuttaa kasvustrategiaamme ja on keskeinen askel pyrkimyksessämme vahvistaa rakenteellisesti kustannusjohtajan asemaamme. Uutta tuotantolaitosta suunniteltaessa vastuullisuusnäkökohtiin kiinnitettiin erityishuomiota. Laitos tulee olemaan yksi maailman tuottavimmista ja energiatehokkaimmista tehtaista”, sanoo Lenzing-konsernin toimitusjohtaja Stefan Doboczky.

”LD Celulose S.A. saa aikaan positiivisen yhteiskunnallisen ja taloudellisen vaikutuksen koko alueella. Noudatamme parhaita ympäristönsuojelukäytäntöjä ja teemme yhteistyötä selluteollisuuden johtavien yhtiöiden, kuten Valmetin kanssa”, sanoo LD Celulose S.A.:n toimitusjohtaja Luís Künzel.

”Meillä on hyvät asiakasreferenssit liukosellun tuotantoteknologiasta, ja olemme vahvasti läsnä Brasiliassa. Pystyimme vastaamaan asiakkaan vaatimuksiin korkeasta laadusta ja energiatehokkuudesta sekä tukemaan suurta tuottavuutta ja luotettavuutta automaatioratkaisuillamme. Olemme hyvin tyytyväisiä siitä, että saamme olla avainkumppanina maailmanluokan tehtaan toimituksessa Lenzingille ja Duratexille ja pääsemme näin osaksi kestävien tekstiilikuitujen tuottamista uusiutuvista raaka-aineista”, sanoo Valmetin Sellu ja energia -liiketoimintalinjan johtaja Bertel Karlstedt.

Uusi 500 000 tonnin liukosellutehdas rakennetaan Minas Geraisin osavaltioon Brasiliaan.

Tietoja Valmetin toimituksesta

Valmet toimittaa keskeiset prosessilaitokset laajana toimituksena. Valmetilla on useita hyvin toimivia teknologiatoimituksia liukosellun tuotannossa. Tämän projektin laitteisto on räätälöity korkeaa käytettävyyttä ja energiatehokkuutta silmällä pitäen, mikä alentaa käyttökustannuksia.

Kuitulinjassa käytetään Valmetin TwinRoll-teknologiaa, jolla saavutetaan suuri pesutehokkuus sekä vähäinen kemikaalien ja veden kulutus. Sellunkuivaus- ja paalauslinja varmistaa toiminnan joustavuuden ja sellun korkean laadun Valmetin laatusäätöjärjestelmän tukeman helpon käytön myötä. Haihduttamo, jossa korkea käytettävyys saadaan Valmetin Tubel-teknologian avulla, tuottaa puhdaslaatuista kondensaattia sataprosenttisesti uudelleen käytettäväksi tehtaalla. Valkolipeälaitokseen sisältyy kaustisointi ja meesauuni, ja se on suunniteltu luotettavuutta ja vähäistä kunnossapitoa silmällä pitäen.

Koko tehtaan kattava Valmet DNA -automaatiojärjestelmä tarjoaa ainutlaatuisen integraation prosessiratkaisuihin prosessin analysointitoiminnot mukaan lukien. Lisäksi toimitus sisältää operaattoreiden koulutussimulaattorin, joka on osa Valmetin teollisen internetin ratkaisuja sekä peruslaitteistot Performance Center -etäpalveluissa käytettävien yhteyksien toteuttamiseen.

Tietoa asiakkaista Lenzing ja Duratex

Lenzing on kansainvälinen puupohjaisia selluloosakuituja tuottava yhtiö, jonka pääkonttori on Itävallassa. Näitä laadukkaita kuituja käytetään tekstiiliteollisuudessa, kuitukangasteollisuuden hygieniatuotteissa, työ- ja suojavaatetuksessa sekä teollisissa sovelluksissa. Puuraaka-aineesta tuotetaan liukosellua, jota markkinoidaan tuotenimellä TENCEL™ tekstiilisovelluksia varten, nimellä VEOCEL™ kuitukankaita varten ja nimellä LENZING™ erikoiskuitusovelluksiin muilla alueilla ja muissa tuotteissa. Lenzing-konsernin vuotuinen liikevaihto on yli 2 000 miljoonaa euroa.

Duratex on eteläisen pallonpuoliskon suurin teollisten puupaneelien tuottaja. Yhtiöllä on kolme liiketoiminta-aluetta: Puu, Keraamiset laatat sekä Saniteettikalusteet, metallit, sähköiset suihkupäät ja hanat. Puu-divisioonaan kuuluvat puutuotteet ja metsänhoito. Se tuottaa eukalyptusta yli 251 000 hehtaarin alueella. Duratexin pääkonttori sijaitsee São Paulon kaupungissa ja osavaltiossa. Yhtiöllä on seitsemän metsänhoitoyksikköä ja 16 teollisuuslaitosta Brasiliassa sekä kolme tuotantolaitosta Kolumbiassa.

Lisätietoja:

Bertel Karlstedt, Sellu ja energia -liiketoimintalinjan johtaja, Valmet, puh. +358 10 672 0000

Celso Tacla, Valmetin Etelä-Amerikan aluejohtaja, puh. +55 41 3341 4501

