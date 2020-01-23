紐約, Jan. 23, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zhang Investor Law 宣佈代表從 2019 年 2 月 7 日至 2019 年 10 月 9 日期間（包括首尾兩日，簡稱「集體訴訟期間」）購入 Forescout Technologies, Inc. (NASDAQ: FSCT) 股票的股票持有人提出集體訴訟。



如果您希望擔任首席原告人，則請您必須在 2020 年 3 月 2 日或之前向法院申請。 首席原告人是代表集體訴訟中其他成員指導訴訟的代表方。

要加入集體訴訟，請瀏覽 http://zhanginvestorlaw.com/join-action-form/?slug=forescout-technologies-inc&id=2148 或致電 Sophie Zhang（免費電話：800-991-3756），或發送電子郵件至 info@zhanginvestorlaw.com 以獲取有關集體訴訟的資訊。

如果您想加入這個集體訴訟案，請在這裡提交您的資訊。 http://zzhanginvestorlaw.com/join-action-form/?slug=forescout-technologies-inc&id=2148 。

根據訴訟，在整個「集體訴訟」期間，被告及其高級管理人員提供虛假和誤導的財務報表，或遺漏以下資料：(1) Forescout 在大型交易及與公司管道（特別是在歐洲、中東和非洲）的交易時間和執行相關的問題上經歷了巨大的波動；(2) 以上所述很可能會對公司的財務業績造成重大負面影響；(3) 基於上述原因，被告關於其業務和營運的陳述在所有相關時間均屬虛假和誤導。當真實的詳情進入市場時，訴訟聲稱投資者遭受損失。

集體訴訟尚未通過認證。您可以保留選擇律師的權利。您現時可不採取任何行動，亦可擔任缺席的集體成員。您獲得追討賠償的能力不是取決於您是否首席原告。

Zhang Investor Law 代表全球的投資者。律師廣告。過往結果不能保證類似的結果。