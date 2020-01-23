紐約, Jan. 23, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zhang Investor Law 宣佈代表從 2019 年 11 月 5 日至 2020 年 1 月 9 日期間（包括首尾兩日，簡稱「集體訴訟期間」）購入 Portola Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: PTLA) 股票的股票持有人提出集體訴訟。

如果您希望擔任首席原告人，則請您必須在 2020 年 3 月 16 日或之前向法院申請。 首席原告人是代表集體訴訟中其他成員指導訴訟的代表方。

若要加入集體訴訟，請瀏覽 http://zhanginvestorlaw.com/join-action-form/?slug=portola-pharmaceuticals-inc&id=2155 或致電 Sophie Zhang 律師（免費電話︰800-991-3756）或發送電郵至 info@zhanginvestorlaw.com ，獲取集體訴訟的資料。

如果您想加入這個集體訴訟案，請在這裡提交您的資訊。 http://zhanginvestorlaw.com/join-action-form/?slug=portola-pharmaceuticals-inc&id=2155 。

根據訴訟，在整個「集體訴訟」期間，被告及其高級管理人員均提供虛假和誤導的財務報表，或遺漏披露以下資料：(1) Portola 對產品退貨儲備金財務報告的內部控制沒有效力；(2) Portola 運送為期 36 個月的較長保質期產品；(3) Portola 沒有為早前裝運的短期產品退貨預備充份的儲備金；(4) 因此，Portola 有合理可能需要「追上」退貨儲備金的會計處理；(5) 基於上述原因，被告對公司的業務、營運和前景的正面陳述存在重大誤導和/或缺乏合理依據。當真實的詳情進入市場時，訴訟聲稱投資者遭受損失。

集體訴訟尚未通過認證。您可以保留選擇律師的權利。您現時可不採取任何行動，亦可擔任缺席的集體成員。您獲得追討賠償的能力不是取決於您是否首席原告。

Zhang Investor Law 代表全球的投資者。律師廣告。過往結果不能保證類似的結果。

Zhang Investor Law P.C.

99 Wall Street, Suite 232

New York, New York 10005

info@zhanginvestorlaw.com

電話：(800) 991-3756

.